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实现食物由口入胃需要口腔和喉咙正常协调运动、食管肌肉的波动式收缩推进（称为蠕动）以及括约肌（只有处在开放状态才能允许食物经过食管进入胃部的带状肌肉）的松弛。
（也可参见食管概述。）
食道如何工作
吞咽时，食物从口腔到达喉，又叫咽部（1）。上食管括约肌开放（2）食物进入食管，食管肌肉的收缩称为蠕动，推动食物向下运动，然后食物通过下食管括约肌（3）并进入胃。然后，食物经过膈肌 (4) 和食管下括约肌 (5) 进入胃。
上述任一环节出现问题均会引起吞咽困难、烧心、胸痛、反流（在未出现恶心或腹肌强力收缩的情况下将食物从食管或胃吐出）、呕吐或食物误吸（吸气时食物被吸进气道）。
喉咙疾病也可引起食物运送障碍。
食管动力障碍的主要原因是食道活动（蠕动）障碍。常见疾病包括
有时，影响全身的疾病也会影响食管活动。例如，系统性硬化症和南美锥虫病。
医生使用不同方法诊断食管的活动障碍。具体方法包括内镜检查及活检、钡餐 X 射线检查、测压术、酸反流检测和阻抗面积测定法。
食管动力障碍的治疗方法取决于病因。
老年化专题：吞咽问题
随着年龄增加，几种变化会影响人吞咽的能力。分泌的唾液略有减少。因此，食物软化（浸渍）不那么好，在吞咽前更加干燥。下巴和咽喉部的肌肉会轻微削弱，使咀嚼和吞咽的效果下降。另外，老年人更容易出现导致咀嚼和吞咽困难的情况。例如，他们更容易掉牙或佩戴假牙。
随着年龄增长，食管收缩以运送食物的能力减弱。通常这种变化很轻微，几乎不会影响到食物从食管到胃的转运。但是，如果老年人尝试在躺着时吃饭或吃饭后立即躺下时，食物可能无法顺利地运送至胃。如果发生反流，老化的食管将以较慢的速度将反流的胃酸运送回胃。一些老年人患有食管裂孔疝，这可能会导致反流。