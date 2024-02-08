实现食物由口入胃需要口腔和喉咙正常协调运动、食管肌肉的波动式收缩推进（称为蠕动）以及括约肌（只有处在开放状态才能允许食物经过食管进入胃部的带状肌肉）的松弛。

（也可参见食管概述。）

食道如何工作

上述任一环节出现问题均会引起吞咽困难、烧心、胸痛、反流（在未出现恶心或腹肌强力收缩的情况下将食物从食管或胃吐出）、呕吐或食物误吸（吸气时食物被吸进气道）。

喉咙疾病也可引起食物运送障碍。

食管动力障碍的主要原因是食道活动（蠕动）障碍。常见疾病包括

有时，影响全身的疾病也会影响食管活动。例如，系统性硬化症和南美锥虫病。

医生使用不同方法诊断食管的活动障碍。具体方法包括内镜检查及活检、钡餐 X 射线检查、测压术、酸反流检测和阻抗面积测定法。

食管动力障碍的治疗方法取决于病因。