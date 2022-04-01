人体是经精良设计出来的。大多数器官都有大量额外的容量或储备：即时在受损时它们也能充分行使功能。例如，须有超过三分之二的肝脏损坏后才会发生严重后果，一个人在只有一侧肺或肾脏时通常也能生存。然而，其他一些器官有一丝损坏后，就会无法承受而出现功能失调和症状。例如，如果脑部动脉受阻或破裂（中风）以及即使脑部关键部位仅有少量组织受损时，患者可能就无法说话、移动肢体或保持平衡。如果心脏病发作损伤了心脏中产生或传导心跳信号的少量组织，心率可能会严重降低，甚至导致患者死亡。

疾病经常影响身体解剖结构，而解剖结构变化也可能造成疾病。如果一处组织的供血受阻或被切断，该处组织就会死亡（称为梗死），例如心脏病发作（心肌梗死）或中风（大脑梗死）。异常心脏瓣膜可能造成心脏功能失常。皮肤外伤可能损坏它的屏障功能，造成感染。异常生长，如癌症肿瘤能够直接毁掉正常组织或产生最终毁掉它的压力。

由于疾病与身体解剖结构之间的联系，观察身体内部结构的方法成为诊断和治疗疾病的主要依据。这方面的第一个突破是 X 光，它使医生不用外科手术就能看见身体内部，观察内部结构。另一个主要进步是计算机断层扫描 (CT)，该技术结合了 X 光和计算机。CT扫描能提供身体内部的详细二维图像。

内部结构成像的其他方法包括：利用声波的超声检查；利用磁场中原子运动的磁共振成像 (MRI)；以及利用注入体内的放射性化学物质的放射性核素显像。相对于有创性的外科手术而言，这些检查都是观察体内结构的无创方法。