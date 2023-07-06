主动脉瘤和主动脉夹层概述

主动脉直径约 2.5cm（1 英寸），是人体内最大的动脉。它接纳左心室射出的富氧血液，并将血液分配到除肺以外的全身各处，而肺接纳右心室射出的血液。主动脉一离开心脏，就分出一些动脉向头部和上肢供血。然后主动脉弓向下，从左心室至髋骨上端的下腹部（骨盆处），行程中，向一条大河一样，分发出很多小的分支。在髋骨上端主动脉分为两支髂动脉，向下肢供血。

主动脉疾病包括

动脉瘤：主动脉壁的薄弱区域出现膨隆

夹层：主动脉壁层分离

这些病变均可立即致死，但病变的形成过程常需数年。

动脉瘤也可发生于躯干、手臂和腿部的其他动脉（称为外周动脉，例如膝关节后部的动脉——腘动脉、大腿的主要动脉——股动脉）。给头部供血的动脉（颈动脉）、给脑部供血的动脉（脑动脉）以及给心肌供血的动脉（冠状动脉）也可形成动脉瘤。

脑动脉瘤破裂可能导致蛛网膜下腔出血。

主动脉瘤 动脉内的血压会迫使动脉壁内的任何薄弱区域向外膨胀。

如果不治疗，动脉瘤可能破裂，导致严重疼痛和内出血，足以导致休克，有时甚至造成死亡。 位置 动脉瘤可出现在主动脉的任何部位。四分之三的主动脉瘤出现在主动脉腹段（腹主动脉），其余的主动脉瘤出现在主动脉胸段（胸主动脉）。 在老年人中，动脉瘤最多见于动脉分支处（如腹主动脉分支为髂动脉处）或压力较大处（如腘动脉内）。 有不同类型的动脉瘤。一些可能是圆形的（囊状)，一些可能是管状的（梭状）。以纺锤形多见。 主动脉瘤常出现在哪些部位？ 病因 主动脉瘤的最常见病因是 动脉粥样硬化，可使主动脉壁变得薄弱 不太常见的病因包括 主动脉受伤，主要是由于机动车事故

主动脉炎症（主动脉炎）

遗传性结缔组织病（如马凡综合征）

某些传染病（如梅毒） 老年人的几乎所有动脉瘤都发生在动脉粥样硬化患者中。高血压（在老年人中常见）和吸烟会增加动脉瘤发病风险。在马凡综合征患者中，动脉瘤多发于主动脉从心脏出来的第一部分（升主动脉）。 并发症 后果取决于破裂的大小。大的破裂可快速致命，小的破裂（有时称为“漏洞”）可引起提醒患者就医的警示症状。 动脉瘤内血流淤滞，常常形成血栓。血栓可沿整个动脉瘤壁延伸。血栓可脱落（成为栓子），随血流播散，阻塞动脉。腘动脉瘤比其他地方的更容易产生栓子。有时钙会逐渐沉积在动脉瘤壁上，这时很容易在 X 光片上观察到。