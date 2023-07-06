给消化道供血的动脉（内脏动脉）不常出现动脉瘤。然而，动脉瘤可能发生在给其他器官供血的动脉内，包括

脾（脾动脉）

肝（肝动脉）

肠（肠系膜上动脉）

肾（肾动脉）

女性的脾动脉瘤发生率高于男性。病因包括动脉壁内肌肉异常生长（纤维肌性发育不良）、与肝脏相连的血管高血压（门静脉高压）、多胎妊娠（例如双胞胎或三胞胎）、穿透性腹部损伤（刺伤）或钝性腹部创伤（如机动车事故）、胰腺发炎（胰腺炎）和感染。

男性的肝动脉瘤发生率高于女性。病因可能是既往腹部损伤、静脉注射非法药物（如海洛因）、动脉壁损伤或动脉周围组织发炎。

在流经腹腔器官的动脉内形成的动脉瘤中，肠系膜上动脉瘤不太常见。病因可能是感染、动脉粥样硬化和其他导致动脉壁薄弱的疾病。

肾动脉瘤可能引起夹层（动脉壁各层分离）或破裂，导致流向肾脏的血流突然阻塞（闭塞）并造成肾衰竭。