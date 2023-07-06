主动脉分支动脉瘤是指直接从主动脉分支出来的大动脉壁内出现膨隆（膨胀）。
（也可参见主动脉瘤和主动脉夹层概述。）
主动脉是人体内最大的动脉。主动脉接纳左心室射出的富氧血，并通过从主动脉分出的较小动脉将血液分配到全身。动脉瘤可发生于主动脉的任何主要分支。这类动脉瘤明显不如腹主动脉瘤或胸主动脉瘤常见。
动脉瘤的风险因素包括
动脉附近组织发生感染可引起感染性动脉瘤（真菌性动脉瘤）。自身免疫性疾病可使不同动脉发炎，导致动脉壁薄弱和动脉瘤形成（炎性动脉瘤）。
锁骨下动脉瘤
锁骨下动脉瘤（锁骨下动脉位于胸腔上部的锁骨下方）有时会出现在颈部有额外肋骨（颈肋）或有胸廓出口综合征的人群中。
腹部器官动脉内的动脉瘤
给消化道供血的动脉（内脏动脉）不常出现动脉瘤。然而，动脉瘤可能发生在给其他器官供血的动脉内，包括
脾（脾动脉）
肝（肝动脉）
肠（肠系膜上动脉）
肾（肾动脉）
女性的脾动脉瘤发生率高于男性。病因包括动脉壁内肌肉异常生长（纤维肌性发育不良）、与肝脏相连的血管高血压（门静脉高压）、多胎妊娠（例如双胞胎或三胞胎）、穿透性腹部损伤（刺伤）或钝性腹部创伤（如机动车事故）、胰腺发炎（胰腺炎）和感染。
男性的肝动脉瘤发生率高于女性。病因可能是既往腹部损伤、静脉注射非法药物（如海洛因）、动脉壁损伤或动脉周围组织发炎。
在流经腹腔器官的动脉内形成的动脉瘤中，肠系膜上动脉瘤不太常见。病因可能是感染、动脉粥样硬化和其他导致动脉壁薄弱的疾病。
主动脉分支动脉瘤的症状
主动脉分支动脉瘤的症状取决于出现缺血的器官。任何部位的感染性或炎性动脉瘤都可能引起受累动脉附近区域疼痛以及感染症状（如发热、体重减轻和全身感觉不适）。此外，任何类型的动脉瘤破裂都可导致快速失血、动脉瘤部位疼痛、低血压，甚至死亡。
锁骨下动脉瘤可引起肩部或手臂疼痛、搏动感、附近静脉血栓形成或肿胀（由静脉压力所致）、短暂性脑缺血发作、中风，或者声音嘶哑（由喉返神经受压迫所致）或神经功能受损（由喉返神经或臂丛受压迫所致）。
腹主动脉分支内的大多数动脉瘤在破裂之前都不引起任何症状。
罕见情况下，脾动脉瘤患者会出现腹痛、恶心和呕吐。
在肝动脉瘤患者中，如果动脉瘤压迫从胆囊向肠道转运胆汁的管道（胆道），则会出现腹痛或皮肤和眼白发黄（黄疸）。
肠系膜上动脉瘤患者会出现腹痛和血性腹泻（缺血性结肠炎）。
肾动脉瘤患者会出现高血压、腹痛或腰痛，或者尿中带血。
主动脉分支动脉瘤的诊断
主动脉分支动脉瘤的治疗
手术修补动脉瘤
通常进行血管内支架植入修补术
治疗方法是手术修补动脉瘤，也就是将合成材料制成的人造动脉（移植物）植入动脉瘤内。旧的动脉壁（动脉瘤）包裹在新的移植物外面。
通常，医生会做血管内支架植入修补术，这不需要进行开腹手术。为了做血管内支架植入修补术，医生会将一根细长导丝穿过腹股沟内的大动脉（股动脉）上行到达动脉瘤处。然后，医生使支架移植物（类似于可折叠吸管的一根细管）沿着导丝滑动进入动脉瘤内部。然后打开支架移植物，形成一条稳定的血流通道。
修补无症状动脉瘤的决定基于
破裂的风险
动脉瘤的范围
动脉瘤的位置
患者可能患有的其他疾病引起的风险
就内脏动脉瘤而言，破裂和死亡的风险很高，特别是育龄女性。肝动脉瘤患者的破裂风险也很高。因此，即使内脏动脉瘤和肝动脉瘤未引起症状，通常也需修补。
在锁骨下动脉瘤的修补手术中，可能需在实施修补和置换之前，先切除上胸部的颈肋（如有）。
对于感染性（真菌性）动脉瘤，需针对特定的传染性病原体采用合适的抗生素治疗。通常，一旦感染得到治疗，必须立即手术修补这些动脉瘤。