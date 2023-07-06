腹主动脉瘤是指主动脉腹段（腹主动脉）血管壁内出现膨隆（膨胀）。

腹主动脉瘤通常缓慢扩张，有时会破裂。

动脉瘤可引起腹部搏动感，破裂时会引起深部剧烈疼痛、低血压甚至死亡。

医师常通过体检或因其他目的作影像学检查时发现动脉瘤。

应给予药物降血压，如果动脉瘤较大或正在长大，应通过外科手术或在动脉瘤内置入支架的方法进行修补。

（也可参见主动脉瘤和主动脉夹层概述。）

主动脉是人体内最大的动脉。主动脉接纳左心室射出的富氧血，并通过从主动脉分出的较小动脉将血液分配到全身。腹主动脉是指流经腹腔的那一部分主动脉。

腹主动脉瘤 图片

腹主动脉瘤可见于任何年龄，但最常见于 50～80 岁男性。腹主动脉瘤呈现家族性发病倾向，多发于高血压人群，尤其吸烟的高血压患者。约 20% 的患者最终出现动脉瘤破裂。

吸烟是发生腹主动脉瘤的一个主要危险因素，在男性中尤甚。

腹主动脉瘤通常由于动脉粥样硬化所致的动脉壁薄弱而引起。主动脉壁感染可能是心脏瓣膜感染（心内膜炎）或全身感染（脓毒症）的并发症，血管炎症（血管炎）也可导致动脉壁薄弱。（参见图主动脉瘤常出现在哪些部位？）

腹主动脉瘤的症状 腹主动脉瘤病人通常无症状，但一些病人会感觉到腹部搏动感。 动脉瘤可引起疼痛，通常是脊柱或附近结构受压迫引起的背部为主的深部穿透性疼痛。如果动脉瘤渗漏可能出现严重的，通常是持续性的疼痛。 动脉瘤破裂时，首要症状常是下腹和背部剧烈疼痛，动脉瘤上方腹部有压痛。如果由此引起重度内出血，患者可能很快进入休克状态。腹主动脉瘤破裂常常是致命的，若不治疗，总是会导致死亡。 你知道吗……

腹主动脉瘤的诊断 腹部超声检查或计算机断层扫描 (CT) 疼痛是一条有用的线索，但通常，只有动脉瘤较大或即将破裂时才会出现疼痛。许多动脉瘤患者没有症状，只是在常规体检或由于其他原因接受腹部影像学检查（如 X 光检查、CT 或超声检查）时才被偶然确诊。 医生可能会在腹部正中摸到一个搏动性包块。医生将听诊器放在腹腔中部时，可能会听到由于血流经过动脉瘤形成湍流而引起的呼呼声（杂音）。但对于肥胖患者来说，即使动脉瘤较大，也不易通过查体发现。迅速增大的动脉瘤提示将要破裂，患者感疼痛，腹部触诊时有压痛。 腹部 X 光检查偶可发现瘤壁有钙沉积的动脉瘤，但除此之外，这项检查能提供的信息很少。其他一些诊断检查在探测动脉瘤并确定其大小方面的作用更大。通常超声可清楚显示动脉瘤的大小。一旦发现，就要每隔几个月复查一次超声，观察动脉瘤是否增大，以及增大的速度。 与超声检查相比，腹部 CT、尤其是静脉注射造影剂后进行的腹部 CT，可以更准确地显示腹主动脉瘤的大小和形状，但 CT 扫描会使患者受到辐射暴露。同样磁共振成像 (MRI) 在诊断上也很准确，但可能不如超声或 CT 更便捷。 有时建议 65 岁以上的特定人群（例如吸烟且有腹主动脉瘤家族史的男性），即使无症状，也应接受针对腹主动脉瘤的超声筛查。