胸主动脉瘤可能变得很大而不引起症状。如果的确出现了症状，则可归因于膨大的主动脉对附近的器官、神经或肌肉造成压迫，而出现哪些症状则取决于形成动脉瘤的部位。

典型的症状包括疼痛（通常在上背部）、咳嗽和喘息。胸主动脉瘤压迫或侵蚀气管或周围气道，患者可出现咯血。压迫食管则引起吞咽困难。压迫声带引起声音嘶哑。

压迫胸部某些神经可引起一组称为霍纳综合征的症状。这些症状包括瞳孔缩小、眼睑下垂和脸部一侧无汗。胸部异常搏动感可能是胸主动脉瘤的表现。在胸部 X 光片上可观察到气管到侧面的距离比正常情况更远。

胸主动脉瘤破裂时，上背部出现剧烈疼痛。如破裂进一步发展，疼痛可以向下背部和腹部放射。合并心肌梗死时可出现胸部和上肢的疼痛。患者会迅速进入休克状态，并由于内出血而死亡。