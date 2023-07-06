胸主动脉瘤是指主动脉胸段血管壁内出现膨隆（膨胀）。
胸主动脉瘤可不引起症状，也可引起疼痛、咳嗽或喘息。
胸主动脉瘤有时会破裂，从而引起剧烈疼痛（始于上背部，然后蔓延至下背部和腹部）、低血压甚至死亡。
动脉瘤通常是由于其他原因做某项影像学检查时被偶然发现的，但医生会做 X 光检查、计算机断层扫描或其他影像学检查，以确定动脉瘤的大小和准确位置。
在动脉瘤破裂前，应尽可能的手术修复。
（也可参见主动脉瘤和主动脉夹层概述。）
主动脉是人体内最大的动脉。主动脉接纳左心室射出的富氧血，并通过从主动脉分出的较小动脉将血液分配到全身。胸主动脉是指流经胸腔的那一部分主动脉。
有时会偶然发现胸主动脉瘤，这是因为胸部计算机断层扫描 (CT) 广泛用于其他疾病的诊断。
大多数胸动脉瘤由于动脉粥样硬化所致。
在另一种常见的胸主动脉瘤中，主动脉壁退化（称为中膜囊性坏死），最靠近心脏的那一部分主动脉扩张。这种扩张可导致心脏和主动脉之间的瓣膜（主动脉瓣）发生功能障碍，导致由于瓣膜关闭不全而使血液流回心脏。这种疾病称为主动脉瓣反流。
半数左右的动脉瘤伴有中膜囊性坏死的患者存在一种结缔组织病——马凡综合征。在另外一半的动脉瘤患者中，虽然许多人患有高血压，但仍无明显病因。
罕见情况下，梅毒可导致最靠近心脏的那一部分主动脉内形成动脉瘤。在其他情况下，细菌会由于另一种感染（通常是肺炎或尿路感染）进入血流，附着在主动脉内某个部位并开始繁殖。这种细菌感染可使主动脉壁变得薄弱，导致该部位形成动脉瘤。
胸主动脉瘤的症状
胸主动脉瘤可能变得很大而不引起症状。如果的确出现了症状，则可归因于膨大的主动脉对附近的器官、神经或肌肉造成压迫，而出现哪些症状则取决于形成动脉瘤的部位。
典型的症状包括疼痛（通常在上背部）、咳嗽和喘息。胸主动脉瘤压迫或侵蚀气管或周围气道，患者可出现咯血。压迫食管则引起吞咽困难。压迫声带引起声音嘶哑。
压迫胸部某些神经可引起一组称为霍纳综合征的症状。这些症状包括瞳孔缩小、眼睑下垂和脸部一侧无汗。胸部异常搏动感可能是胸主动脉瘤的表现。在胸部 X 光片上可观察到气管到侧面的距离比正常情况更远。
胸主动脉瘤破裂时，上背部出现剧烈疼痛。如破裂进一步发展，疼痛可以向下背部和腹部放射。合并心肌梗死时可出现胸部和上肢的疼痛。患者会迅速进入休克状态，并由于内出血而死亡。
胸主动脉瘤的诊断
影像学检查，如 CT 血管造影、磁共振血管造影或经食管超声心动图
医生可根据症状诊断胸主动脉瘤，或可在常规体检中发现提示胸主动脉瘤的征象，例如某种特征性心脏杂音（医生用听诊器听到隆隆声），或观察到马凡综合征的身体特征。
由于其他原因进行胸部 X 线检查或计算机断层扫描 (CT) 时也有可能发现动脉瘤。
计算机断层扫描 (CT) 血管造影、磁共振血管造影或经食管超声心动图（通过将超声探头经喉咙向下插入食管而进行的一类超声检查）用来确定该动脉瘤的准确位置。做主动脉造影或 CT 血管造影通常可帮助医生确定需要做哪类手术（如有需要）。
胸主动脉瘤的治疗
血管内支架植入术或传统手术修补
降低高血压的药物
患者每 6 至 12 个月接受一次 CT 检查，以便医生能够监测动脉瘤并确定其是否扩张。
患者需服用一种 β-受体阻滞剂、一种钙通道阻滞剂或另一种降血压药，以减慢动脉瘤的生长速率并降低其破裂的风险。对吸烟者而言，戒烟非常重要。
最好在胸主动脉瘤破裂前进行治疗，所以一旦其宽度 ≥ 2.5 英寸（5.5 至 6.0 厘米），医生就会建议修补。因为 Marfan 综合征患者的胸主动脉瘤更易破裂，因此即使其胸主动脉瘤较小，医师也推荐行手术治疗。
选择哪种动脉瘤修补技术取决于许多因素，包括患者的年龄和总体健康状况以及主动脉和动脉瘤的解剖结构。一般而言，支架植入术是治疗胸主动脉瘤的首选方法，因为这种疗法的侵入性较小，不需切开胸部，从而可避免很多疼痛并能缩短恢复期。开放性手术不太常见，通常只有当支架移植物不适合主动脉的形状时才有必要进行。
血管内支架移植物是由金属网支撑的中空管子，可放置在动脉瘤部位的主动脉内。做血管内支架植入术时，医生会将一根细长导丝穿过腹股沟内的大动脉（股动脉）并上行进入夹层区域。然后，医生会使支架移植物沿着导丝滑动至主动脉内形成动脉瘤的部位。然后，医生在主动脉的受损部位打开支架移植物，形成一条稳定的血流通道。支架会永久保留在原位。这个手术需要 2～4 小时，住院时间通常短于开放性手术。
胸主动脉瘤支架植入修补术中的死亡危险不到 4%，但如果胸主动脉瘤已破裂，则支架植入修补术或外科手术期间的死亡危险达到 30% 至 50% 左右。如不进行治疗，胸主动脉瘤破裂常是致死性的。
如果梅毒或其他感染是动脉瘤的病因，则医生会给予抗生素治疗感染。通常也必须修补动脉瘤。