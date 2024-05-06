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磺胺类药物是一类对许多革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌有效的抗生素。一些磺胺类药物直接用于皮肤（局部）治疗烧伤以及皮肤、阴道和眼睛感染。
磺胺类包括如下药物：
Mafenide
磺胺醋酰
磺胺嘧啶
磺胺多辛
磺胺甲二唑
磺胺
硫氮磺胺吡啶
磺胺异恶唑
磺胺甲噁唑(SMX)通常与甲氧苄啶 (TMP) 联合使用。该组合称为 TMP/SMX。
磺胺类药物通过阻止细菌产生它们生长和繁殖所需要的叶酸来发挥作用。
表格
磺胺类
药物
常见使用范围
一些潜在副作用
Mafenide
磺胺醋酰
磺胺嘧啶
磺胺多辛
磺胺甲二唑
磺胺
硫氮磺胺吡啶
磺胺异恶唑
泌尿道感染（除外柳氮磺胺吡啶、乙酰磺胺和磺胺米隆）
关于磺胺： 阴道炎症（生殖器瘙痒）
柳氮磺胺吡啶：炎症性肠病
乙酰磺胺： 浅表眼部感染
磺胺米隆和磺胺嘧啶： 仅局部用于烧伤
甲氧苄啶/磺胺甲噁唑： 对其他抗生素耐药的敏感菌引起的皮肤感染，包括耐甲氧西林金黄色葡萄球菌 (MRSA)
恶心、呕吐和腹泻
尿中结晶（罕见）
白细胞和血小板计数下降
日光过敏
如果同时应用华法林，可能增加出血倾向
在 G6PD 缺乏症患者（参见表关于贫血的一些病因的更多信息）中，会发生红细胞分解（贫血）
G6PD = 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏症。
（也请参见抗生素概述。）
在妊娠和哺乳期间使用磺胺类药物
只有在治疗的益处大于风险时，才应在妊娠期使用磺胺类药物。但是当预产期接近时不应使用这些药物，因为它们可能在新生儿中引起黄疸，而黄疸可能严重到足以在胎儿或新生儿中引起脑部损伤（核黄疸）。（另见妊娠期用药的安全性。）
在哺乳期间不应使用磺胺类药物。（另见母乳喂养期间的药物和物质使用。）