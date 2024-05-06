磺胺类药物是一类对许多革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌有效的抗生素。一些磺胺类药物直接用于皮肤（局部）治疗烧伤以及皮肤、阴道和眼睛感染。

磺胺类包括如下药物：

Mafenide

磺胺醋酰

磺胺嘧啶

磺胺多辛

磺胺甲二唑

磺胺甲噁唑（与甲氧苄啶联合）

磺胺

硫氮磺胺吡啶

磺胺异恶唑

磺胺甲噁唑(SMX)通常与甲氧苄啶 (TMP) 联合使用。该组合称为 TMP/SMX。

磺胺类药物通过阻止细菌产生它们生长和繁殖所需要的叶酸来发挥作用。

表格

（也请参见抗生素概述。）