结膜炎症状可能会因感染原因而异。

衣原体引起的结膜炎通常在分娩后 5 至 14 天开始，但有时迟至 6 周后才开始。眼睑肿胀，眼睛有水样分泌物，含有越来越多的脓液。感染有时可能很重。

淋病引起的结膜炎通常在分娩后 2 至 5 天开始。新生儿结膜炎表现为严重的眼睑炎症及眼脓液分泌物。如果不进行治疗，可能会导致失明。

化学物质（例如滴眼液）引起的结膜炎通常在滴眼液滴入后 6 至 8 小时内开始，并在 2 至 4 天内自行消失。

新生儿结膜炎 隐藏详情 该图片显示新生儿结膜炎，其特征是眼睑重度炎症和脓液。 M.A. ANSARY 博士/科学图片库

其他细菌引起的结膜炎从分娩后 4 天到数周开始发病。