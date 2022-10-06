提供者msd logo
skip to main content
skip to main content
MSD默沙东 诊疗手册大众版
Search icon

新生儿结膜炎

（新生儿结膜炎；新生儿眼炎）

作者：Brenda L. Tesini, MD, University of Rochester School of Medicine and Dentistry
已审核/已修订 10月 2022
浏览专业版

结膜炎是结膜的炎症，结膜是眼睑上内衬并覆盖眼白部分的膜。

  • 结膜炎是因细菌、病毒或对化学物质的反应而引起的。

  • 症状有所不同，但可能包括眼睛发炎和眼分泌物。

  • 诊断通常基于眼外观。

  • 出生后滴在眼睛上的滴眼液或药膏可防止感染。

  • 给予抗生素和抗生素软膏治疗感染。

眼球内部结构

（另见新生儿感染概述传染性结膜炎。）

新生儿结膜炎的病因

新生儿结膜炎可能是由感染或对滴入眼睛中的化学物质的反应（称为化学性结膜炎）引起的。感染可以由细菌病毒引起。

如果母亲的阴道中存在某些细菌，则可以在分娩期间将其传播给新生儿。这些细菌包括衣原体肺炎链球菌流感嗜血杆菌淋病奈瑟氏菌等。

化学性结膜炎是指新生儿对预防感染的眼药水产生的反应。

新生儿结膜炎的症状

结膜炎症状可能会因感染原因而异。

衣原体引起的结膜炎通常在分娩后 5 至 14 天开始，但有时迟至 6 周后才开始。眼睑肿胀，眼睛有水样分泌物，含有越来越多的脓液。感染有时可能很重。

淋病引起的结膜炎通常在分娩后 2 至 5 天开始。新生儿结膜炎表现为严重的眼睑炎症及眼脓液分泌物。如果不进行治疗，可能会导致失明。

化学物质（例如滴眼液）引起的结膜炎通常在滴眼液滴入后 6 至 8 小时内开始，并在 2 至 4 天内自行消失。

新生儿结膜炎
隐藏详情
该图片显示新生儿结膜炎，其特征是眼睑重度炎症和脓液。
M.A. ANSARY 博士/科学图片库

其他细菌引起的结膜炎从分娩后 4 天到数周开始发病。

新生儿结膜炎的诊断

  • 眼分泌物检测

医生评估新生儿的症状和眼外观。

眼分泌物样本被送往实验室以鉴定感染微生物。

新生儿结膜炎的预防

在美国，分娩后通常在新生儿的每只眼睛中使用红霉素软膏或滴眼液，以预防由淋病奈瑟氏菌引起的结膜炎。在其他国家，也可使用硝酸银、四环素或聚维酮碘。除聚维酮碘外，这些药物均不能预防衣原体引起的结膜炎。

患未经治疗的淋病的母亲所生的新生儿，即使尚未得病，也应单次注射抗生素头孢曲松。

新生儿结膜炎的治疗

  • 抗生素

对于引起的结膜炎，可口服抗生素，如红霉素或阿奇霉素。

对于引起的结膜炎，新生儿应住院治疗，并通过静脉或注射方式给予抗生素头孢曲松或头孢噻肟。

对于其他细菌引起的结膜炎，可使用含有多粘菌素加杆菌肽、红霉素或四环素的眼药膏。

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
ANDROID APPS in CHINA iOS
ANDROID APPS in CHINA iOS
ANDROID APPS in CHINA iOS

版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

版权所有© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。