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结膜炎是结膜的炎症，结膜是眼睑上内衬并覆盖眼白部分的膜。
结膜炎是因细菌、病毒或对化学物质的反应而引起的。
症状有所不同，但可能包括眼睛发炎和眼分泌物。
诊断通常基于眼外观。
出生后滴在眼睛上的滴眼液或药膏可防止感染。
给予抗生素和抗生素软膏治疗感染。
眼球内部结构
新生儿结膜炎的病因
新生儿结膜炎的症状
结膜炎症状可能会因感染原因而异。
衣原体引起的结膜炎通常在分娩后 5 至 14 天开始，但有时迟至 6 周后才开始。眼睑肿胀，眼睛有水样分泌物，含有越来越多的脓液。感染有时可能很重。
淋病引起的结膜炎通常在分娩后 2 至 5 天开始。新生儿结膜炎表现为严重的眼睑炎症及眼脓液分泌物。如果不进行治疗，可能会导致失明。
化学物质（例如滴眼液）引起的结膜炎通常在滴眼液滴入后 6 至 8 小时内开始，并在 2 至 4 天内自行消失。
新生儿结膜炎
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该图片显示新生儿结膜炎，其特征是眼睑重度炎症和脓液。
M.A. ANSARY 博士/科学图片库
其他细菌引起的结膜炎从分娩后 4 天到数周开始发病。
新生儿结膜炎的诊断
眼分泌物检测
医生评估新生儿的症状和眼外观。
眼分泌物样本被送往实验室以鉴定感染微生物。
新生儿结膜炎的预防
在美国，分娩后通常在新生儿的每只眼睛中使用红霉素软膏或滴眼液，以预防由淋病奈瑟氏菌引起的结膜炎。在其他国家，也可使用硝酸银、四环素或聚维酮碘。除聚维酮碘外，这些药物均不能预防衣原体引起的结膜炎。
患未经治疗的淋病的母亲所生的新生儿，即使尚未得病，也应单次注射抗生素头孢曲松。
新生儿结膜炎的治疗
抗生素
对于引起的结膜炎，可口服抗生素，如红霉素或阿奇霉素。
对于引起的结膜炎，新生儿应住院治疗，并通过静脉或注射方式给予抗生素头孢曲松或头孢噻肟。
对于其他细菌引起的结膜炎，可使用含有多粘菌素加杆菌肽、红霉素或四环素的眼药膏。