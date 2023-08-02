肾小管间质性肾炎是肾小管及其周围组织（间质组织）的炎症。
病因包括损害肾脏的疾病、药物及毒素。
患者有尿痛、腰或侧腹疼痛、发热或皮疹。
血和尿化验可以发现肾损害。
停止暴露于有害药物或毒素并治疗基础疾病可以改善肾功能。
（也请参阅肾脏滤过疾病概述。）
肾小管间质性肾炎可为
急性（突然）
慢性（渐进性）
肾小管间质性肾炎常导致肾衰竭（失去大部分肾功能）。可由多种疾病、药物、毒素或放射线损伤肾脏而引起。肾小管损伤导致血液中电解质（例如钠和钾）的量变化或肾脏浓缩尿液的能力问题，导致尿液过度稀释。浓缩尿液问题导致每日尿量增加（多尿），难以维持血液中水和电解质的适当平衡。
肾小管间质性肾炎的病因
引起急性肾小管间质性肾炎最常见的原因是对药物的过敏反应。如青霉素、磺胺等抗生素、利尿剂和非甾体类抗炎药 (NSAID)——包括阿司匹林——均可能触发变态反应。从暴露于引起变态反应的过敏原到发生急性肾小管间质性肾炎的时间约 3 天到 5 周不等。
药物也可通过非过敏机制引起肾小管间质性肾炎。例如，NSAIDs可以缓慢损害肾脏，约18个月可引起慢性肾小管间质性肾炎。
肾脏感染（肾盂肾炎）也可以引起急性或慢性肾小管间质性肾炎。不易导致肾衰竭，除非炎症引起尿道阻塞或肾盂肾炎累及双侧肾脏。
肾小管间质性肾炎可由主要影响肾脏的免疫疾病引起，如抗肾小管基底膜（抗 TBM）抗体相关间质性肾炎。
肾小管间质性肾炎的症状
一些患者症状轻微或没有症状。当出现症状时，非常多变，可以突然或逐渐出现。
急性肾小管间质性肾炎
当肾小管间质性肾炎突然发生时，尿量可以正常或减少。有时尿量过度，患者会有尿频和起夜（夜尿）。发热、尿痛、脓尿和腰部或胁腹部疼痛。如果病因是过敏反应，症状还包括发热和皮疹。
慢性肾小管间质性肾炎
当肾小管间质性肾炎逐渐起病并加重时，首先出现肾衰竭的症状，如瘙痒、疲乏、食欲下降、恶心、呕吐和呼吸困难。在疾病早期，血压可以正常或仅轻度升高。尿量可以增多或正常。
肾小管间质性肾炎的诊断
实验室检查
有时需要影像学检查
实验室检查（肾功能检测）常可以提示肾衰竭，如血液中废物水平升高，或其他特征性异常（如代谢性酸中毒、低钾血症、低尿酸血症或低磷酸盐血症）。肾活检是确诊肾小管间质性肾炎的金标准，但通常很少进行，除非病因不明或考虑使用糖皮质激素治疗时。
当肾小管间质性肾炎突然发生时，尿液可能接近正常，仅有少量蛋白或少量白细胞，但有时异常又很严重。尿中可出现大量白细胞，包括嗜酸性粒细胞。嗜酸性粒细胞几乎不在尿液中出现，一旦出现，提示患者发生了过敏反应所引起的急性肾小管间质性肾炎。这时，血液中的嗜酸性粒细胞也会增多。
医生可能会进行超声检查、放射性核素扫描，或两者兼有。当病因是过敏反应时，由于过敏反应会引发炎症，肾脏通常变大。这种增大可以通过放射性核素扫描或超声检查来看到，这是对急性肾小管间质性肾炎与其他突发性肾病进行区分的影像学研究。
肾小管间质性肾炎的治疗
肾小管间质性肾炎的预后
当停止使用有害药物或针对基础疾病的治疗有效时，肾功能常会有所改善，尽管肾脏可能出现瘢痕。若有害药物为非甾体类抗炎药 (NSAID)，则预后会不佳。
当炎症逐渐发生时，对肾脏不同部位的损伤速度不同。然而，肾损害通常会进展到大多数或全部双肾组织均受累并且不可逆。