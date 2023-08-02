引起急性肾小管间质性肾炎最常见的原因是对药物的过敏反应。如青霉素、磺胺等抗生素、利尿剂和非甾体类抗炎药 (NSAID)——包括阿司匹林——均可能触发变态反应。从暴露于引起变态反应的过敏原到发生急性肾小管间质性肾炎的时间约 3 天到 5 周不等。

药物也可通过非过敏机制引起肾小管间质性肾炎。例如，NSAIDs可以缓慢损害肾脏，约18个月可引起慢性肾小管间质性肾炎。

肾脏感染（肾盂肾炎）也可以引起急性或慢性肾小管间质性肾炎。不易导致肾衰竭，除非炎症引起尿道阻塞或肾盂肾炎累及双侧肾脏。

肾小管间质性肾炎可由主要影响肾脏的免疫疾病引起，如抗肾小管基底膜（抗 TBM）抗体相关间质性肾炎。