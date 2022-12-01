持续勃起（阴茎异常勃起）是指并非伴随性欲或性兴奋的痛苦持续的异常勃起。其最常见于 5 至 10 岁的男孩和 20 至 50 岁的男性。（也请参阅尿路疾病症状概述。）

阴茎由可令血液通过的三个柱状腔隙（窦）组织构成（称作勃起组织）。较大的两个窦（海绵体）平行排列。而第三个窦（阴茎海绵体）包围尿道，其末端为阴茎的锥形末端（龟头）。当这些腔隙中充满血液时，阴茎就会变粗变硬（勃起）。随后，腹股沟静脉周围的肌肉收缩，防止血液流出阴茎并保持勃起。

你知道吗……

缺血性阴茎异常勃起 多数持续勃起均涉及到血液无法流出阴茎的情况。血液集聚会阻止富含氧气的新血液进入阴茎。阴茎因此出现缺氧。这种病被称作缺血性阴茎异常勃起或低流量性异常勃起。若勃起持续超过 4 小时，则会引发剧痛。阴茎可在龟头软时勃起。阴茎异常勃起时间过长可导致勃起功能障碍甚至阴茎组织坏死。 反复性阴茎异常勃起是指勃起与未勃起交替出现的缺血性阴茎异常勃起。

非缺血性阴茎异常勃起 阴茎异常勃起还可能由血液不受控制地流向阴茎引起（较少见）。此类异常血流通常是因腹股沟部位动脉伤害导致的。非缺血性阴茎异常勃起也称作高流量性异常勃起。其没有缺血性阴茎异常勃起严重，不会导致组织坏死。阴茎可以勃起但并未完全硬直。因此导致的勃起功能障碍也比缺血性阴茎异常勃起要少见。

持续勃起的病因 阴茎异常勃起可能由导致血液滞留在阴茎勃起组织内的血管、红血细胞或神经之异常导致。医生有时无法确定阴茎异常勃起的原因。 常见原因 病因根据年龄段差异而有所不同。 在男性中，最常见的原因是 服用了治疗勃起功能障碍的药物 施用了导致勃起的药物，包括口服药物（阿伐那非、西地那非、他达拉非和伐地那非）以及阴茎注射药物（如前列地尔），均可导致阴茎异常勃起。 在男孩中，最常见的原因是 血液疾病（如镰状细胞疾病以及白血病 [较少见]） 不常见原因 不太常见的病因包括 前列腺癌

阴茎或周围部位损伤

脊髓损伤

使用药物（用于治疗勃起功能障碍的除外），例如某些抗抑郁药物（如曲唑酮）或抗高血压药物、抗凝血药、糖皮质激素、锂盐、抗精神病药物、可卡因以及安非他命

持续勃起的评估 以下信息帮助人们了解何时就医及评估中的预期。 警示体征 对于出现阴茎异常勃起的男孩和男性，某些症状和特征应引起关注。它们包括 严重疼痛

10 岁以下

近期阴茎或腹股沟部位受伤

发热和盗汗 何时就医 出现阴茎异常勃起的男孩和男性，均应立即就医寻求治疗。如有出现警示征象，则需进行进一步评估来确定阴茎异常勃起是否异常或严重。 医生会怎么做 医生首先询问病人的症状和病史，然后做体检。他们在病史采集和体格检查中的发现通常提示阴茎异常勃起的病因和可能需要进行的检查（请参阅表阴茎异常勃起的一些原因和特征）。 医生问诊 勃起出现多久了

是否疼痛

阴茎或腹股沟部位是否受过伤

是否存在可能导致阴茎异常勃起的病症（如镰状细胞疾病）

服用了哪些药物，包括治疗勃起功能障碍的药物以及娱乐性药物 虽然医生重视对生殖器进行体检以确定伤害或癌症的信号，但他们还会检查腹部并进行直肠指检。医生还会进行神经检查，以判断有无脊髓疾病的特征。 表格 阴茎异常勃起的一些病因和特征 表格 检查 是否进行检查取决于医生在病史和体检中的发现。通常而言，阴茎异常勃起的类型（缺血性或非缺血性）和病因是明显的，如使用了治疗勃起功能障碍的药物。若无法确定阴茎异常勃起是缺血性或非缺血性的，医生可从阴茎中采集血样来检测其中是否有氧气和其他气体（动脉血气测定）。他们还可以进行复式超声检查（测量血流并显示血液通过之血管结构的超声检查）。这些检查可帮助区别缺血性和非缺血性阴茎异常勃起。超声检查还可显示阴茎异常勃起时的血流方式以及导致异常勃起的解剖异常。若病因还不明确，医生可检查血液疾病和尿路感染。测试包括 全血细胞计数

尿液分析和尿培养

有时检查血红蛋白电泳，尤其是对于非洲或地中海血统的男孩和男性 血红蛋白电泳是一种检查血红蛋白（在红血细胞中携带氧气的蛋白质）异常（如可见于镰状细胞疾病）的血检。 由于一些男孩和男性羞于承认其使用了娱乐性药物，医生有时还要做药物筛查。有时还会进行磁共振成像 (MRI) 或计算机断层扫描 (CT)。

持续勃起的治疗 可以立刻进行的简便措施有敷冰、爬楼梯或两者一起进行。但是阴茎异常勃起是一种紧急病症。治疗应尽快进行，且最好是由急诊部泌尿科医生诊治。 对于出现剧痛的男孩和男性，医生会给予止痛药（镇痛药）。若为缺血性阴茎异常勃起，则一般还会采用其他方法。用局部麻醉药麻醉阴茎后，医生会向其中注入一种能够让向阴茎供血的血管缩窄的药物（如苯肾上腺素），从而降低向阴茎的供血并促使肿胀消退。医生还可使用针头和注射器从阴茎中抽血（针吸）。抽血可帮助降低压力与肿胀。有些医生还会用盐水（生理盐水）溶液冲洗静脉，帮助排出乏氧的血液或血块。 这些措施可重复进行。如果还没有效果，医生可以打开一个手术通管。通管是一个插入到阴茎的手术通道，用于分流多余的血流并让阴茎中的血液循环恢复正常。