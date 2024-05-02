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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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缺血性肝炎

作者：Whitney Jackson, MD, University of Colorado School of Medicine
已审核/已修订 5月 2024
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缺血性肝炎是肝脏供血或供氧不足而导致的全局性肝损害。

  • 心脏或呼吸衰竭会减少对肝脏的血液及氧气供应。

  • 患者会感恶心或者呕吐，肝脏会有增大和触痛。

  • 医生可进行影像学检查寻找病因。

  • 医生会对流入肝脏的血供减少的病况进行治疗。

（也请参见肝脏的血管性疾病概述。）

在缺血性肝炎中，由于肝脏不能接收到足够的血液和氧气供应，肝细胞会受损或者死亡。

缺血性肝病与其他类型的肝病不同。通常，“肝炎”意味着肝脏的炎症，它可能有许多的病因，最常见的是病毒（如甲肝或乙肝）。但是，在缺血性肝炎中，肝脏是没有发炎的，肝细胞会出现坏死。把它定义为肝炎是因为和病毒性和其他类型的肝炎类似，肝酶—也被称做转氨酶，会从受损的肝细胞漏出从而进入血液。

缺血性肝炎的病因

缺血性肝炎的发生是因为肝脏对于血液和氧气的需要不能得到满足。

最常见的原因是全身血流量减少 。原因包括以下内容：

  • 心力衰竭

  • 血压大幅骤降（致因可能为大出血、严重脱水或严重的全身性感染）

体内氧含量降低（致因可能为长期的重度呼吸系统疾病）还可能导致缺血性肝炎。

重症全身感染（脓毒症）可以增加肝脏对于氧气和血液的需要量，从而导致缺血性肝炎。

血管阻塞可引发肝脏缺血，但只有当肝动脉和门静脉同时变窄或阻塞才会如此。由于肝脏接受来自于肝动脉和门静脉的血供，其中一支血管出现狭窄或者阻塞通常不会引起缺血性肝炎。

最常见的导致血管阻塞的原因是血凝块。（血凝块造成的阻塞称为血栓）。肝动脉血栓有许多原因，如以下：

  • 血管损伤（如肝移植手术过程中可发生）

  • 肝动脉的动脉瘤

  • 动脉炎（血管炎

  • 使用可卡因（可导致动脉痉挛）

  • 镰刀细胞危象

  • 肿瘤、某些医学操作、或者心脏感染（心内膜炎）等，它们可导致栓子形成——物质团块，如一块脂肪物质或者动脉壁上的血栓——它们可脱落，并随血流移行，最终停留在血管中

一些疾病可使血液更容易凝结，从而导致肝动脉或门静脉的阻塞。这些疾病可以是遗传的，也可是后天获得性的。

缺血性肝炎的症状

症状包括恶心和呕吐。肝脏可能增大和触痛。对于肝脏已有严重瘢痕形成（肝硬化）的患者，缺血性肝炎可导致肝衰竭

缺血性肝炎的诊断

  • 肝脏血液检测和凝血检查

  • 有时需要影像学检查

患者若患有可导致缺血性肝炎的疾病，且其肝脏血液检测（用以评估肝脏是否功能正常、有无损伤）和／或凝血功能测试的结果异常，则医生会考虑缺血性肝炎的可能。

并找出病因。例如，他们可以进行影像学检查，以查看心功能或是否存在肝动脉阻塞。这些影像学检查包括超声心动图、超声检查、血管磁共振成像 (MRI)（磁共振血管造影）和动脉造影，动脉造影是将不透射线的造影剂（在 X 线下可见）注入动脉，然后进行 X 线成像。

实验室检测
实验室检测

缺血性肝炎的治疗

  • 基础疾病的治疗

医生侧重要治疗的病况是流入肝脏的血液减少。如果可以恢复血流量，那么缺血性肝炎通常可以解决。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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