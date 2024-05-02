缺血性肝炎的发生是因为肝脏对于血液和氧气的需要不能得到满足。

最常见的原因是全身血流量减少 。原因包括以下内容：

体内氧含量降低（致因可能为长期的重度呼吸系统疾病）还可能导致缺血性肝炎。

重症全身感染（脓毒症）可以增加肝脏对于氧气和血液的需要量，从而导致缺血性肝炎。

血管阻塞可引发肝脏缺血，但只有当肝动脉和门静脉同时变窄或阻塞才会如此。由于肝脏接受来自于肝动脉和门静脉的血供，其中一支血管出现狭窄或者阻塞通常不会引起缺血性肝炎。

最常见的导致血管阻塞的原因是血凝块。（血凝块造成的阻塞称为血栓）。肝动脉血栓有许多原因，如以下：

血管损伤（如肝移植手术过程中可发生）

肝动脉的动脉瘤

动脉炎（血管炎）

使用可卡因（可导致动脉痉挛）

镰刀细胞危象

肿瘤、某些医学操作、或者心脏感染（心内膜炎）等，它们可导致栓子形成——物质团块，如一块脂肪物质或者动脉壁上的血栓——它们可脱落，并随血流移行，最终停留在血管中

一些疾病可使血液更容易凝结，从而导致肝动脉或门静脉的阻塞。这些疾病可以是遗传的，也可是后天获得性的。