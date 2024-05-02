缺血性肝炎是肝脏供血或供氧不足而导致的全局性肝损害。
心脏或呼吸衰竭会减少对肝脏的血液及氧气供应。
患者会感恶心或者呕吐，肝脏会有增大和触痛。
医生可进行影像学检查寻找病因。
医生会对流入肝脏的血供减少的病况进行治疗。
（也请参见肝脏的血管性疾病概述。）
在缺血性肝炎中，由于肝脏不能接收到足够的血液和氧气供应，肝细胞会受损或者死亡。
缺血性肝病与其他类型的肝病不同。通常，“肝炎”意味着肝脏的炎症，它可能有许多的病因，最常见的是病毒（如甲肝或乙肝）。但是，在缺血性肝炎中，肝脏是没有发炎的，肝细胞会出现坏死。把它定义为肝炎是因为和病毒性和其他类型的肝炎类似，肝酶—也被称做转氨酶，会从受损的肝细胞漏出从而进入血液。
缺血性肝炎的病因
缺血性肝炎的发生是因为肝脏对于血液和氧气的需要不能得到满足。
最常见的原因是全身血流量减少 。原因包括以下内容：
血压大幅骤降（致因可能为大出血、严重脱水或严重的全身性感染）
体内氧含量降低（致因可能为长期的重度呼吸系统疾病）还可能导致缺血性肝炎。
重症全身感染（脓毒症）可以增加肝脏对于氧气和血液的需要量，从而导致缺血性肝炎。
血管阻塞可引发肝脏缺血，但只有当肝动脉和门静脉同时变窄或阻塞才会如此。由于肝脏接受来自于肝动脉和门静脉的血供，其中一支血管出现狭窄或者阻塞通常不会引起缺血性肝炎。
最常见的导致血管阻塞的原因是血凝块。（血凝块造成的阻塞称为血栓）。肝动脉血栓有许多原因，如以下：
血管损伤（如肝移植手术过程中可发生）
肝动脉的动脉瘤
动脉炎（血管炎）
使用可卡因（可导致动脉痉挛）
肿瘤、某些医学操作、或者心脏感染（心内膜炎）等，它们可导致栓子形成——物质团块，如一块脂肪物质或者动脉壁上的血栓——它们可脱落，并随血流移行，最终停留在血管中
一些疾病可使血液更容易凝结，从而导致肝动脉或门静脉的阻塞。这些疾病可以是遗传的，也可是后天获得性的。
缺血性肝炎的症状
缺血性肝炎的诊断
缺血性肝炎的治疗
基础疾病的治疗
医生侧重要治疗的病况是流入肝脏的血液减少。如果可以恢复血流量，那么缺血性肝炎通常可以解决。