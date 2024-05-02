肝脏的肝窦阻塞综合征

病因的治疗

治疗血管阻塞导致的问题

血管堵塞没有特效疗法。在可行情况下，应消除或治疗其致因。例如，如果患者摄入的某种物质（如草药茶）或使用的药物会损害肝脏，则应停用。

熊去氧胆酸可帮助预防骨髓移植术或造血干细胞移植术后出现的肝窦阻塞综合征。由于移植物抗宿主病引起的肝窦阻塞综合征可通过增加用于抑制免疫系统的药物或去纤苷酸钠的剂量来治疗。

应对静脉阻塞导致的问题加以治疗。例如，低盐（低钠）饮食和利尿剂可以帮助预防出现腹水。

如果出现门静脉高压，医生有时会尝试通过经颈静脉肝内门体分流术 (TIPS) 创建另一条血管通路。但TIPS是否有效目前尚不确知。

少数病例可能有必要进行肝移植。