肝脏的肝窦阻塞综合征

肝窦阻塞综合征（以前称为静脉闭塞性疾病）是肝内非常小的（显微镜下可见）静脉阻塞。
腹水，脾脏增大，可出现严重的食管出血。
皮肤巩膜黄染，腹部增大。
医生可根据症状及多普勒超声作出诊断。
如果可能，纠正或者消除病因，症状就会得到改善。
（也请参见肝脏的血管性疾病概述。）
肝窦阻塞综合征类似于布加氏综合征，不同的是血流只是在肝内非常小的血管处被阻断，而不是肝内较大的血管或肝外的血管。因此，阻塞并不会影响到大的肝静脉和下腔静脉（大静脉将血液从下半身（包括肝脏）输送到心脏）。
肝窦阻塞综合征可发生于任何年龄。
由于流出肝脏的血流受阻，血液会在肝内淤积，这种淤积（充血）会使进入肝脏的血流量减少。肝细胞会因无法获得足够的血液（缺血）而受损。充血不仅致肝脏充盈肿大，还会造成门静脉压力增加（门静脉高压）。门静脉高压可引起食管的静脉扩张、迂曲（静脉曲张）（食管静脉曲张）。门静脉压力升高和肝脏充血会导致腹腔内液体积聚，称为腹水。脾脏亦趋于肿大。
这种充血会使进入肝脏的血流量减少，由此产生的肝损害最终会导致严重的瘢痕形成（肝硬化）。
你知道吗……
肝脏的供血
肝窦阻塞综合征的病因
肝窦阻塞综合征的症状
肝窦阻塞综合征的诊断
肝窦阻塞综合征的治疗
病因的治疗
治疗血管阻塞导致的问题
血管堵塞没有特效疗法。在可行情况下，应消除或治疗其致因。例如，如果患者摄入的某种物质（如草药茶）或使用的药物会损害肝脏，则应停用。
熊去氧胆酸可帮助预防骨髓移植术或造血干细胞移植术后出现的肝窦阻塞综合征。由于移植物抗宿主病引起的肝窦阻塞综合征可通过增加用于抑制免疫系统的药物或去纤苷酸钠的剂量来治疗。
应对静脉阻塞导致的问题加以治疗。例如，低盐（低钠）饮食和利尿剂可以帮助预防出现腹水。
如果出现门静脉高压，医生有时会尝试通过经颈静脉肝内门体分流术 (TIPS) 创建另一条血管通路。但TIPS是否有效目前尚不确知。
少数病例可能有必要进行肝移植。