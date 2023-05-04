肝肉芽肿本身常不会引发症状。肝脏可能会轻微增大，出现轻度黄疸（皮肤和眼白黄染）。其他症状，则来自于导致肉芽肿出现的原发疾病。由结节病所导致的肝肉芽肿可自行消失或持续存在多年却不引发明显的临床症状。

特发性肉芽肿性肝炎是一种病因尚不明确的罕见疾病。它会引起肉芽肿、发热、肌肉痛和乏力。这些症状会在多年中会间断出现。