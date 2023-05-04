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肝脏肉芽肿是在罹患特定疾病或使用某些药物时，肝脏中形成异常的小细胞团块。
（也请参见肝脏肿瘤概述。）
肉芽肿通常不会引发症状，但是导致其出现的疾病可以引发症状。
肉芽肿有很多病因。最常见的是
肉芽肿较少见于肝脏疾病患者，但可见于原发性胆汁性胆管炎患者。
肉芽肿是机体的免疫细胞聚集在一起，抵御肝脏中的刺激物或外来侵入物质的一种免疫反应，尽管肝脏相关血液检查结果可能异常，但肝功能通常不受影响。在因身体对药物或感染的反应而引发的广泛炎症中，可能会形成肉芽肿。若炎症广泛扩展，肝脏功能可能异常。罕见情况下，炎症会导致瘢痕组织形成和静脉（将血流由肠道运输到肝脏的静脉）压力升高（称为门静脉高压）。
肝脏肉芽肿的症状
肝肉芽肿本身常不会引发症状。肝脏可能会轻微增大，出现轻度黄疸（皮肤和眼白黄染）。其他症状，则来自于导致肉芽肿出现的原发疾病。由结节病所导致的肝肉芽肿可自行消失或持续存在多年却不引发明显的临床症状。
特发性肉芽肿性肝炎是一种病因尚不明确的罕见疾病。它会引起肉芽肿、发热、肌肉痛和乏力。这些症状会在多年中会间断出现。
肝脏肉芽肿的诊断
肝脏肉芽肿的治疗
基础疾病的治疗
对于结节病，有时使用皮质类固醇
要治疗基础疾病。停药或者治疗诱发肉芽肿的感染，通常会使肉芽肿消失。
有时可用皮质类固醇来治疗结节病，但它是否能防止疾病的进展尚不确定。
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以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资源的内容不承担责任。
美国肝脏基金会：举办社区教育计划，概述肝病和健康的各个方面。还提供联系支持团体、有关寻找医生的信息以及参与临床试验的机会。