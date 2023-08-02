特定恐惧症是指对特定情境、外界环境或事物强烈的、持续的、与现实不符的焦虑和恐惧。

特定恐惧症是常见的焦虑障碍，每年约 8% 的女性和 3% 的男性患病。最常见的特定恐惧症包括对动物的恐惧（动物恐惧症），对高度的恐惧（恐高症）以及对雷电的恐惧（雷电恐惧症）。至少 5% 的患者在某种程度上害怕血液、注射或损伤，这可能导致避免血液检查和/或疫苗接种。有特定恐惧症的患者常有 2 种或更多种恐惧症。

患者常回避诱发焦虑和恐惧的特定情境或物体，或痛苦地忍受它们，有时会导致惊恐发作。然而，本病患者也相信自己异于正常的焦虑反应是一种病态反应。

某些特定恐惧症很少造成不便。例如，城市居民怕蛇但却因很少有机会遇到蛇而不会给生活带来麻烦。其他特定恐惧症会严重干扰功能。例如，恐惧电梯的城市居民可能经常遇到电梯，因此常常面临困难的选择：回避重要的工作场合，爬很多楼梯，还是忍着强烈不适去坐电梯。

表格 一些常见的恐惧症* 表格

特定恐惧症的症状 有特定恐惧症的人会因特定物体或情境而产生明显的恐惧或焦虑。他们可能会尝试通过回避来管理他们的恐惧和焦虑。

特定恐惧症的诊断 医生根据标准精神病诊断标准进行评估 当患者的恐惧或焦虑包括以下所有情况时，医生会诊断特定恐惧症： 恐惧强烈并已出现 6 个月或更长时间

涉及具体情境或物体

遇到这样的情境或物体时立即发生

导致回避情境或物体

与实际危险不成比例

引起严重的困扰或严重影响功能 此外，医生排除其他可能导致类似症状的精神健康疾病，如广场恐惧症、社交焦虑症或应激障碍。一个人也可能同时存在特定恐惧症和另一种精神健康疾病，例如已经提到的焦虑障碍、抑郁症、双相情感障碍、物质相关障碍、躯体症状及相关疾病，以及人格障碍——尤其是依赖型人格障碍。