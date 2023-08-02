特定恐惧症是指对特定情境、外界环境或事物强烈的、持续的、与现实不符的焦虑和恐惧。
因为患者常不自觉的逃避诱发焦虑的活动和场所，所以由恐惧症引发的焦虑常会影响日常生活。
本病的诊断主要依赖临床表现。
治疗通常为暴露治疗。
特定恐惧症是常见的焦虑障碍，每年约 8% 的女性和 3% 的男性患病。最常见的特定恐惧症包括对动物的恐惧（动物恐惧症），对高度的恐惧（恐高症）以及对雷电的恐惧（雷电恐惧症）。至少 5% 的患者在某种程度上害怕血液、注射或损伤，这可能导致避免血液检查和/或疫苗接种。有特定恐惧症的患者常有 2 种或更多种恐惧症。
患者常回避诱发焦虑和恐惧的特定情境或物体，或痛苦地忍受它们，有时会导致惊恐发作。然而，本病患者也相信自己异于正常的焦虑反应是一种病态反应。
某些特定恐惧症很少造成不便。例如，城市居民怕蛇但却因很少有机会遇到蛇而不会给生活带来麻烦。其他特定恐惧症会严重干扰功能。例如，恐惧电梯的城市居民可能经常遇到电梯，因此常常面临困难的选择：回避重要的工作场合，爬很多楼梯，还是忍着强烈不适去坐电梯。
一些常见的恐惧症*
恐惧症
定义
恐高症
害怕高处
灰尘恐惧症
害怕灰尘
闪电恐惧症
害怕闪电
飞行恐惧症
害怕飞行
尖端恐惧症
害怕针头、大头针或其他很尖的事物
雷电恐惧症
害怕雷电
幽闭恐惧症
害怕有限空间
女性生殖器恐惧症
害怕女性生殖器
过桥恐惧症
害怕过桥
恐水症
害怕水
牙医恐惧症
害怕牙医
排气恐惧症
害怕在公共场所排气
鬼魂恐惧症
害怕鬼魂
恐怖恐惧症
担心恐怖发生或发展为恐惧症
芦笋恐惧症
害怕芦笋
数字十三恐惧症
害怕所有与十三相关的数字
注射恐惧症
害怕注射
动物恐惧症
害怕动物（通常是蜘蛛、蛇，或老鼠）
* 据恐惧症名录网站的名单，目前已有 500 种以上已命名的恐惧症。大多数极其少见。
特定恐惧症的症状
有特定恐惧症的人会因特定物体或情境而产生明显的恐惧或焦虑。他们可能会尝试通过回避来管理他们的恐惧和焦虑。
特定恐惧症的诊断
特定恐惧症的治疗
暴露疗法
放松和/或呼吸技巧（例如催眠）
有时限制用药（例如苯二氮卓类药物或 β-受体阻滞剂）
有些人没有治疗也状态良好，因为他们害怕的情境或对象很容易避免。害怕蝙蝠和洞穴，就是这方面的例子。如果经常遇到该情境或物体（如雷暴），通常需要治疗。
暴露治疗（一种心理治疗）是最佳治疗方式。暴露治疗包括逐渐和重复地将患者暴露于（在他们的想象中或有时是现实条件下）能引起他们恐惧的任何情况下。此外，也会教患者学会放松技巧，用于暴露之前和期间。重复进行暴露疗法，直至患者对引发焦虑的情景非常适应，毫无压力。治疗师能确保治疗妥善实施，但患者也可以自己进行。
如果认真治疗的话，暴露治疗对 90% 以上的患者有效。对于特定恐惧症，这通常是唯一需要的治疗。恐血症或尖端恐惧症患者也可以通过暴露疗法获得良好疗效。例如，在一开始，患者可以只是探访医生的办公室（或者可能只是路过办公室）进行暴露。第二天（或第二周），他们可能坐在检查室中，无需抽血。下一步可能允许针头接近皮肤。暴露可以快速或缓慢增加，但最终患者应该允许抽血。
对于特定恐惧症患者，药物治疗收效甚微。特例是对一些特定恐惧症使用苯二氮卓类药物（抗焦虑药物）。例如，飞行恐惧症患者在乘机之前可使用苯二氮卓类药物。单独使用苯二氮卓类药物通常不能消除恐惧症，但是它确实能让患者乘坐航班。在公众讲话等产生焦虑的事件之前，可以使用 β-受体阻滞剂，如普萘洛尔。
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以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资源的内容不承担责任。
国家精神卫生研究所，特定恐惧症：特定恐惧症各方面的一般信息，包括患病率统计数据