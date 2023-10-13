胸痛的某些病因和特征
病因
临床特征*
检查†
心脏疾病
直接危及生命
突然的压迫性疼痛并且
有时伴有呼吸急促或恶心
疼痛劳累时出现，休息后缓解（心绞痛）
听诊时可闻及某些异常心音
常出现警示征象‡
ECG，需在一段时间内重复检查数次
血液检测，检测心脏受损物质（心脏标志物）含量
如果心电图和心脏标志物水平都正常，通常会进行 CT 扫描检查心脏动脉或做心脏负荷试验
如果心电图或心脏标志物水平异常，需实施心导管检查术
胸主动脉夹层（胸主动脉壁内有撕裂）
直接危及生命
突然的、撕裂般疼痛，扩散到或开始于背中部
有时有头晕、中风，或者腿部疼痛、寒冷或麻木（提示腿部血流量不足）
有时肢体两侧的脉搏或血压不一样
通常发生于年龄大于 55 岁或有高血压病史的人群中
警示征象‡
胸部 X 线检查
主动脉影像学检查
心包炎（包被心脏的膜发炎）
潜在危及生命
剧痛，并且
听诊时可闻及异常心音
ECG
超声心动图
有时 MRI
消化道疾病
直接危及生命
呕吐后或者在累及食管的医疗操作（如食管和胃的内窥镜检查或经食管超声心动图）后，立即出现的突然剧烈的疼痛
一些警示征象‡
胸部 X 线检查
吞服水溶性对比剂后进行食管 X 光检查（食道造影）
胰腺炎（胰腺炎症）
潜在危及生命
严重、持续的疼痛
呕吐
上腹部压痛
有时休克
常见于酗酒者或胆结石患者
血液检查以检测胰腺产生的酶（脂肪酶）
腹部CT
反复发作的模糊不适感，并且
常见于吸烟或／和喝酒人群
无警示征象‡
医生的检查
有时需进行内镜检查
胃食管反流病 (GERD)§
通常为反复发作的烧灼痛，并且
医生的检查
有时需进行内镜检查
胆囊和胆管疾病（胆道疾病）§
反复发作的不适感，并且
胆囊超声检查
有时进行肝胆扫描 (HIDA)
吞咽障碍，食物经过食管的运动（推进）异常§
疼痛
通常表现为吞咽困难
有时在经口给予钡餐后对上消化道进行 X 光检查（钡餐）
食管测压术（测定消化道收缩是否正常的一项检查）
肺部疾病
肺栓塞（血栓阻塞肺动脉）
直接危及生命
经常表现为吸气时锐痛、气短、呼吸加快和心率加快
有时出现轻度发热、咳血或休克
有肺栓塞危险的人群中（例如之前有血凝块，近期做过手术，尤其是腿部手术，长期卧床，腿上带有石膏或夹板，高龄，吸烟或者癌症）更容易出现
肺部 CT 血管造影或核扫描
有时进行血液检查以明确有无血栓（D-二聚体检测）
张力性气胸（肺萎陷伴随空气在胸部高压积聚）
直接危及生命
显著的呼吸急促
低血压，颈部静脉肿胀，听诊一侧呼吸音减弱
典型的患者仅发生于严重胸部外伤之后
通常只进行医生检查
有时胸部 X 光检查
潜在危及生命
发热、寒战、咳嗽，通常黄色或绿色痰
经常出现呼吸短促
有时吸气时感觉疼痛
检查可见心率加快和肺部充血
胸部 X 线检查
气胸（肺塌陷）
潜在危及生命
突然的剧烈疼痛，通常出现在胸部的一侧
有时气短
有时听诊器可闻一侧呼吸音减弱
胸部 X 线检查
胸膜炎（肺周围的膜发炎）§
呼吸时有尖锐疼痛
通常易发生于近期患过肺炎或病毒性呼吸道感染者
有时有咳嗽
无警示征象‡
通常只进行医生检查
其他疾病
胸壁疼痛，包括肌肉、韧带、神经和肋骨（胸壁肌肉骨骼疼痛）§
疼痛
胸部某处压痛感最强
无警示征象‡
仅医生查体
疼痛：
仅医生查体
带状疱疹§
胸部周围带状锐痛，通常发生在背部，但仅限于一侧
带有许多小水泡的皮疹。有时疼痛部位充满脓水，有时仅在疼痛后出现
仅医生查体
胸部或胸壁的癌症
有时吸气时疼痛加重
有时，有慢性咳嗽、吸烟史、体重减轻、颈部淋巴结肿大
胸部 X 线检查
胸部 CT
* 特征包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
† 大多数胸痛患者通过放在手指上的传感器接受血氧水平监测（脉搏血氧测定法），并接受心电图检查和胸部 X 射线检查。
‡ 警示征象包括
§ 除非另有说明，病因通常无危险，但患者会感觉不适。
CT=计算机断层扫描；ECG=心电图；MRI=磁共振成像。