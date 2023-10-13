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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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胸痛的某些病因和特征

病因

临床特征*

检查†

心脏疾病

心脏病发作（心肌梗死）或不稳定型心绞痛

直接危及生命

突然的压迫性疼痛并且

  • 向下颌或手臂的扩散

  • 可能是持续性或往复性的

有时伴有呼吸急促或恶心

疼痛劳累时出现，休息后缓解（心绞痛）

听诊时可闻及某些异常心音

常出现警示征象‡

ECG，需在一段时间内重复检查数次

血液检测，检测心脏受损物质（心脏标志物）含量

如果心电图和心脏标志物水平都正常，通常会进行 CT 扫描检查心脏动脉或做心脏负荷试验

如果心电图或心脏标志物水平异常，需实施心导管检查术

胸主动脉夹层（胸主动脉壁内有撕裂）

直接危及生命

突然的、撕裂般疼痛，扩散到或开始于背中部

有时有头晕、中风，或者腿部疼痛、寒冷或麻木（提示腿部血流量不足）

有时肢体两侧的脉搏或血压不一样

通常发生于年龄大于 55 岁或有高血压病史的人群中

警示征象‡

胸部 X 线检查

主动脉影像学检查

  • 主动脉 CT 扫描

  • 经食管超声心动图（经过喉咙下放的超声设备对心脏进行超声检查）

  • 主动脉 MRI

心包炎（包被心脏的膜发炎）

潜在危及生命

剧痛，并且

  • 是持续性或往复性的

  • 呼吸、吞咽食物、仰卧时经常会加剧疼痛

  • 前倾时缓解

听诊时可闻及异常心音

ECG

超声心动图

有时 MRI

消化道疾病

食道破裂

直接危及生命

呕吐后或者在累及食管的医疗操作（如食管和胃的内窥镜检查或经食管超声心动图）后，立即出现的突然剧烈的疼痛

一些警示征象‡

胸部 X 线检查

吞服水溶性对比剂后进行食管 X 光检查（食道造影）

胰腺炎（胰腺炎症）

潜在危及生命

严重、持续的疼痛

  • 位于腹部中上或胸下部

  • 常在躺平时加剧

  • 前倾时缓解

呕吐

上腹部压痛

有时休克

常见于酗酒者或胆结石患者

血液检查以检测胰腺产生的酶（脂肪酶）

腹部CT

消化性溃疡§

反复发作的模糊不适感，并且

  • 位于中上腹部或胸下部

  • 服用抗酸剂可缓解，有时进食也可缓解

常见于吸烟或／和喝酒人群

无警示征象‡

医生的检查

有时需进行内镜检查

胃食管反流病 (GERD)§

通常为反复发作的烧灼痛，并且

  • 从中上腹部开始蔓延到咽喉

  • 弯腰或者躺下时，症状加剧

  • 服用抗酸药可减轻症状

医生的检查

有时需进行内镜检查

胆囊和胆管疾病（胆道疾病）§

反复发作的不适感，并且

  • 发生于腹部右上方或胸部中下方

  • 发生于饭后（非劳累后）

胆囊超声检查

有时进行肝胆扫描 (HIDA)

吞咽障碍，食物经过食管的运动（推进）异常§

疼痛

  • 经长时间逐渐发展

  • 吞咽时疼痛可能出现也可能不出现

通常表现为吞咽困难

有时在经口给予钡餐后对上消化道进行 X 光检查（钡餐）

食管测压术（测定消化道收缩是否正常的一项检查）

肺部疾病

肺栓塞（血栓阻塞肺动脉）

直接危及生命

经常表现为吸气时锐痛、气短、呼吸加快和心率加快

有时出现轻度发热、咳血或休克

有肺栓塞危险的人群中（例如之前有血凝块，近期做过手术，尤其是腿部手术，长期卧床，腿上带有石膏或夹板，高龄，吸烟或者癌症）更容易出现

肺部 CT 血管造影或核扫描

有时进行血液检查以明确有无血栓（D-二聚体检测）

张力性气胸（肺萎陷伴随空气在胸部高压积聚）

直接危及生命

显著的呼吸急促

低血压，颈部静脉肿胀，听诊一侧呼吸音减弱

典型的患者仅发生于严重胸部外伤之后

通常只进行医生检查

有时胸部 X 光检查

肺炎

潜在危及生命

发热、寒战、咳嗽，通常黄色或绿色痰

经常出现呼吸短促

有时吸气时感觉疼痛

检查可见心率加快和肺部充血

胸部 X 线检查

气胸（肺塌陷）

潜在危及生命

突然的剧烈疼痛，通常出现在胸部的一侧

有时气短

有时听诊器可闻一侧呼吸音减弱

胸部 X 线检查

胸膜炎（肺周围的膜发炎）§

呼吸时有尖锐疼痛

通常易发生于近期患过肺炎或病毒性呼吸道感染者

有时有咳嗽

无警示征象‡

通常只进行医生检查

其他疾病

胸壁疼痛，包括肌肉、韧带、神经和肋骨（胸壁肌肉骨骼疼痛）§

疼痛

  • 通常表现为持续性（数天或者更长）

  • 运动和／或呼吸时疼痛加剧

  • 可能无明显诱因或由咳嗽或身体超负荷引起

胸部某处压痛感最强

无警示征象‡

仅医生查体

纤维肌痛

疼痛：

  • 几乎呈持续性

  • 遍及全身各处

  • 通常伴随疲劳和睡眠质量差

仅医生查体

带状疱疹§

胸部周围带状锐痛，通常发生在背部，但仅限于一侧

带有许多小水泡的皮疹。有时疼痛部位充满脓水，有时仅在疼痛后出现

仅医生查体

胸部或胸壁的癌症

有时吸气时疼痛加重

有时，有慢性咳嗽、吸烟史、体重减轻、颈部淋巴结肿大

胸部 X 线检查

胸部 CT

* 特征包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。

† 大多数胸痛患者通过放在手指上的传感器接受血氧水平监测（脉搏血氧测定法），并接受心电图检查和胸部 X 射线检查。

‡ 警示征象包括

  • 生命体征异常（心率异常缓慢或加快、呼吸急促、血压异常偏低）

  • 血流量减少的迹象（例如神志不清，面色苍白或肤色灰暗及过度流汗）

  • 气短

  • 呼吸音或脉搏异常

  • 新发心脏杂音

§ 除非另有说明，病因通常无危险，但患者会感觉不适。

CT=计算机断层扫描；ECG=心电图；MRI=磁共振成像。

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