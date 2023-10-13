* 特征包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。

† 大多数胸痛患者通过放在手指上的传感器接受血氧水平监测（脉搏血氧测定法），并接受心电图检查和胸部 X 射线检查。

‡ 警示征象包括 生命体征异常（心率异常缓慢或加快、呼吸急促、血压异常偏低）

血流量减少的迹象（例如神志不清，面色苍白或肤色灰暗及过度流汗）

气短

呼吸音或脉搏异常

新发心脏杂音

§ 除非另有说明，病因通常无危险，但患者会感觉不适。