* 特征包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。不同原因之间的特点可重叠。

† 尽管医生总应进行听力图检测，但只有诊断有时可以仅靠医生听力图检测而不需做任何其他检查时，才在此列中提及。换而言之，可能不需要其他检查。

‡ 罕见情况下，突发性听力丧失会作为疾病的首发症状，这些疾病通常有其他的首发症状。这些疾病的典型症状可能根本不表现出来。然而，有些人会忽视那些可能通过医生仔细询问和检查可以发现的轻微症状。