突发性听力损失的一些病因和特征
病因
临床特征*
诊断方法†
未知
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仅有一侧耳朵耳聋
无其他症状
使用造影剂（钆）进行 MRI检查
明显原因
一侧或双侧耳朵耳聋
发生在患有严重、急性疾病的人群
经常头痛和意识模糊
患莱姆病时，在出现典型皮疹和流感样症状后出现耳聋
患腮腺炎时，吞咽时脸颊部疼痛
如未进行血检和脊椎穿刺（腰穿），则需要进行这些检查
耳聋一般仅限于一侧耳
有时受伤耳部产生（血性、带血、或者澄清）的液体
CT和/或MRI
气压变化（可能发生在潜水过程中）
一侧或双侧耳朵耳聋
在致病行为下（例如潜水、飞机迅速下降）或耳朵受到重击后突然发病
有时伴随耳部疼痛、爆震声、头晕或者耳鸣
鼓室声导抗测试（在耳内放入一个装置来检测声音通过耳部时情况怎样）
眼震电图描记术（一个用来记录眼部不自主运动 [称为眼震问题] 的测试）检测平衡
CT 或 MRI 检查
可能损伤耳朵的药物（耳毒性药物），包括
双侧耳聋
有时头晕失去平衡感
在最近开始服用或近期曾服用耳毒性药物的人群中
医生的检查
有时，血液中的药物水平
基础疾病‡
前庭神经鞘瘤，一种听神经肿瘤
仅有一侧耳朵耳聋
经常头晕或有旋转或移动的错觉（眩晕）和失去平衡
有时面部肌肉下垂和/或面部麻木以及味觉异常
使用造影剂（钆）进行 MRI检查
自身免疫性内耳疾病
双耳听力丧失，可反复出现，并可能随时间恶化
血液化验
一侧或双侧耳朵耳聋
有时关节痛或皮疹
血液化验
美尼尔综合征（包括美尼尔病）
多数患者仅单耳耳聋
有时头晕和/或耳鸣
使用造影剂（钆）进行 MRI检查
仅有一侧耳朵耳聋
有时身体的不同部位会产生时好时坏的无力感或麻木感
使用造影剂（钆）进行 MRI检查
有时脊椎抽液
中风（影响小脑）
仅有一侧耳朵耳聋
有时平衡能力或协调能力出现问题
使用造影剂（钆）进行 MRI检查
HIV感染患者梅毒再激活
一侧或双侧耳朵耳聋
有时有性传播感染的风险因素（例如不安全的性行为、多名性伴侣）
血液化验
有时进行脊椎穿刺（腰穿）
* 特征包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。不同原因之间的特点可重叠。
† 尽管医生总应进行听力图检测，但只有诊断有时可以仅靠医生听力图检测而不需做任何其他检查时，才在此列中提及。换而言之，可能不需要其他检查。
‡ 罕见情况下，突发性听力丧失会作为疾病的首发症状，这些疾病通常有其他的首发症状。这些疾病的典型症状可能根本不表现出来。然而，有些人会忽视那些可能通过医生仔细询问和检查可以发现的轻微症状。
CT=计算机断层扫描；MRI=磁共振成像。