在很多其他人群中，突发性听力丧失的原因显而易见。这些原因包括

头颅外伤

剧烈的气压变化

损害内耳的药物（耳毒性药物）

感染

头颅损伤（例如颅骨颞骨破裂，或有时严重脑震荡、但无骨折）会损坏内耳而引起突发性耳聋。

剧烈的气压变化（例如可能发生于跳水的时候，或较少情况也发生在举重承压情况下）能在中耳和内耳之间产生孔（瘘管）。有时，这种瘘管出生时就有，并能自发地引起突发性耳聋，或使人在受到头部受伤或气压变化后更容易产生听力丧失。

耳毒性药物是对耳部有破坏性副作用的药物。一些药物可迅速导致听力丧失，有时在一天内（尤其是当剂量太高时）。少数人患一种罕见的遗传性疾病，使他们更容易受到被称为氨基糖苷类的抗生素影响，而发生听力丧失。所有使用此类抗生素的人都应在用药期间进行血液检查，以筛查可能导致听力丧失的毒性水平。

一些感染在急性疾病期间或者之后会引起突发性听力丧失。这些感染包括细菌性脑膜炎、Lyme病以及许多病毒感染。在发达国家，最常见的病毒原因为腮腺炎病毒和单纯疱疹病毒脑部感染。麻疹是一种非常罕见的原因，因为大多数人都接种过预防此感染的疫苗。