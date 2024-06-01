突发性听力丧失是在约 72 个小时内发生或在睡醒时发现的中重度听力丧失。
通常情况下，这类听力丧失仅一侧耳受损（除非是药物引起的）。根据突发性听力丧失产生的原因，人们可能产生其他症状，例如耳部铃声（耳鸣）、头晕、或产生旋转或移动的错觉（眩晕）。每年大约每5000到10000人中就有一人发生突发性听力丧失。渐进式发展的听力丧失，见听力丧失。
突发性听力丧失的原因
突发性听力丧失产生的原因大致分为 3 类：
不明原因
一个明显能解释的事件（例如脑部感染或者头部受伤）
基础疾病
不明原因
明显事件
在很多其他人群中，突发性听力丧失的原因显而易见。这些原因包括
头颅损伤（例如颅骨颞骨破裂，或有时严重脑震荡、但无骨折）会损坏内耳而引起突发性耳聋。
剧烈的气压变化（例如可能发生于跳水的时候，或较少情况也发生在举重承压情况下）能在中耳和内耳之间产生孔（瘘管）。有时，这种瘘管出生时就有，并能自发地引起突发性耳聋，或使人在受到头部受伤或气压变化后更容易产生听力丧失。
耳毒性药物是对耳部有破坏性副作用的药物。一些药物可迅速导致听力丧失，有时在一天内（尤其是当剂量太高时）。少数人患一种罕见的遗传性疾病，使他们更容易受到被称为氨基糖苷类的抗生素影响，而发生听力丧失。所有使用此类抗生素的人都应在用药期间进行血液检查，以筛查可能导致听力丧失的毒性水平。
一些感染在急性疾病期间或者之后会引起突发性听力丧失。这些感染包括细菌性脑膜炎、Lyme病以及许多病毒感染。在发达国家，最常见的病毒原因为腮腺炎病毒和单纯疱疹病毒脑部感染。麻疹是一种非常罕见的原因，因为大多数人都接种过预防此感染的疫苗。
基础疾病
突发性听力丧失评估
下面的信息可以帮助患者决定何时就诊并且从医生那里了解到评估过程中的预期。
警示体征
突发性听力丧失本身就是一个警告信号。
何时就医
突发性听力丧失的人应该立刻就医，因为有些致病因素必须迅速治疗。如果出现听力丧失以外的神经系统功能障碍症状，则听力丧失可能是神经或脑部功能障碍的症状。
医生会怎么做
医生首先询问有关患者症状和病史的问题。医生接下来进行体检。在病史和体格检查中发现的结果可能会提示产生突发性听力丧失的原因和可能需要做的检查。
医生会注意听力丧失是影响单侧还是双侧耳朵，是否发生了特定事件例如头部外伤、跳水损伤或发生感染性疾病。医生询问与耳部（例如耳鸣或者耳溢液）、平衡中枢（如黑暗中表现定向障碍或晕眩）、脑部其他部分和神经系统（如头痛、乏力的症状，或味觉异常感）相关的伴随症状。他们会尝试确定患者目前（或近期）是否服用任何耳毒性药物。
身体检查主要对耳部体检以及神经系统的检查。
突发性听力损失的一些病因和特征
病因
临床特征*
诊断方法†
未知
—
仅有一侧耳朵耳聋
无其他症状
使用造影剂（钆）进行 MRI检查
明显原因
一侧或双侧耳朵耳聋
发生在患有严重、急性疾病的人群
经常头痛和意识模糊
患莱姆病时，在出现典型皮疹和流感样症状后出现耳聋
患腮腺炎时，吞咽时脸颊部疼痛
如未进行血检和脊椎穿刺（腰穿），则需要进行这些检查
耳聋一般仅限于一侧耳
有时受伤耳部产生（血性、带血、或者澄清）的液体
CT和/或MRI
气压变化（可能发生在潜水过程中）
一侧或双侧耳朵耳聋
在致病行为下（例如潜水、飞机迅速下降）或耳朵受到重击后突然发病
有时伴随耳部疼痛、爆震声、头晕或者耳鸣
鼓室声导抗测试（在耳内放入一个装置来检测声音通过耳部时情况怎样）
眼震电图描记术（一个用来记录眼部不自主运动 [称为眼震问题] 的测试）检测平衡
CT 或 MRI 检查
可能损伤耳朵的药物（耳毒性药物），包括
双侧耳聋
有时头晕失去平衡感
在最近开始服用或近期曾服用耳毒性药物的人群中
医生的检查
有时，血液中的药物水平
基础疾病‡
前庭神经鞘瘤，一种听神经肿瘤
仅有一侧耳朵耳聋
经常头晕或有旋转或移动的错觉（眩晕）和失去平衡
有时面部肌肉下垂和/或面部麻木以及味觉异常
使用造影剂（钆）进行 MRI检查
自身免疫性内耳疾病
双耳听力丧失，可反复出现，并可能随时间恶化
血液化验
一侧或双侧耳朵耳聋
有时关节痛或皮疹
血液化验
美尼尔综合征（包括美尼尔病）
多数患者仅单耳耳聋
有时头晕和/或耳鸣
使用造影剂（钆）进行 MRI检查
仅有一侧耳朵耳聋
有时身体的不同部位会产生时好时坏的无力感或麻木感
使用造影剂（钆）进行 MRI检查
有时脊椎抽液
中风（影响小脑）
仅有一侧耳朵耳聋
有时平衡能力或协调能力出现问题
使用造影剂（钆）进行 MRI检查
HIV感染患者梅毒再激活
一侧或双侧耳朵耳聋
有时有性传播感染的风险因素（例如不安全的性行为、多名性伴侣）
血液化验
有时进行脊椎穿刺（腰穿）
* 特征包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。不同原因之间的特点可重叠。
† 尽管医生总应进行听力图检测，但只有诊断有时可以仅靠医生听力图检测而不需做任何其他检查时，才在此列中提及。换而言之，可能不需要其他检查。
‡ 罕见情况下，突发性听力丧失会作为疾病的首发症状，这些疾病通常有其他的首发症状。这些疾病的典型症状可能根本不表现出来。然而，有些人会忽视那些可能通过医生仔细询问和检查可以发现的轻微症状。
CT=计算机断层扫描；MRI=磁共振成像。
检查
通常，人们要进行听力图测试（一项听力测试）。除非医生认为问题是由于明确急性感染或药物毒性产生的，否则他们通常还会做钆增强磁共振成像（MRI）或计算机断层扫描（CT）检查，尤其当一只耳朵的听力丧失更严重时。其他测试基于可能的原因进行。例如，有头部损伤的人应进行MRI检查。有性传播感染风险的人应该验血检查HIV感染和梅毒。
突发性听力丧失的治疗
治疗针对引起突发性听力丧失的任何已知病因进行。当病因不明时，大多数医生会给予皮质类固醇试一试。此外，即使没有充分的证据表明抗病毒药物是有益的，医生也可能开具对单纯疱疹有效的抗病毒药物（例如伐昔洛韦或泛昔洛韦）。
当病因未知时，约有一半患者可以重新恢复正常听力，另一半可恢复部分听力。如果症状可改善，则通常在10到14天之内出现改善。使用耳毒性药物的患者恢复听力的差异性很大，取决于药物种类以及用量。使用某些药物（例如阿司匹林和利尿剂），在 24 小时以内可恢复听力。然而，如果抗生素及化疗药物的用量超过安全剂量时，常常造成永久性听力丧失。
关键点
为什么突发性听力丧失的原因常常未知。
少数人有明显诱因（例如严重头部损伤、感染或使用可损害听力的药物）。
在极少数人中，突发性听力丧失是某种基础疾病的首发症状。
医生会进行听力测试、CT 和/或 MRI 以及针对可疑病因的其他检查。
治疗主要针对引起突发性听力丧失的已知病因进行。
了解更多信息
以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资源的内容不承担责任。
美国国家耳聋与其他交流障碍性疾病研究所：有关听力丧失和其他交流障碍性疾病的信息，涵盖听觉、平衡、味觉、嗅觉、语音、言语和语言功能