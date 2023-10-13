一些可导致肝纤维化的疾病和药物
类型
举例
注释
某些遗传代谢性疾病
这些疾病会对食物在体内的吸收、分解和/或处理（代谢）造成影响。如果食品未经正常分解，一些物质可在各器官（如肝脏）内积累并造成损害。
感染
病毒感染，如慢性乙型或丙型肝炎
有些感染会影响身体的几乎任何器官，包括肝脏。另一些感染，如肝炎，则主要影响肝脏。
自身免疫性疾病
人体攻击自身组织（一种自身免疫反应）。
原发性胆汁性胆管炎和原发性硬化性胆管炎会造成胆管发炎、形成瘢痕并堵塞。
影响血液流出或流入肝脏或在肝脏内流通的疾病
巴德-基亚里综合征（阻塞血液从肝脏流出）
门静脉血栓形成（血栓堵塞肝脏的主要静脉）
肝窦阻塞综合征（肝脏的静脉闭塞性疾病；肝内小静脉阻塞）
血液无法从肝脏流出时，肝脏会增大。
肝细胞一旦供血不足就会死亡并被瘢痕组织所取代。
肝窦阻塞综合征有时由吡咯里西啶类生物碱引起。这些物质存在于某些草药产品中，如红灌木茶(rooibos tea)，用于增加这些产品健康益处。
药物和物质
饮酒
胺碘达隆
氯丙嗪
皮质类固醇
异烟肼
甲氨蝶呤
甲基多巴
酚丁
甲苯磺丁脲
大多数药物必须在肝脏代谢。有些药物可能会损害肝脏，患者如使用这类药物需定期进行肝血液检查。
其他疾病
先天性肝纤维化
先天性肝纤维化主要损害的是肝脏、胆囊和肾脏，它会导致肝纤维化和其他症状。这种疾病是先天性的。
在代谢功能障碍相关性脂肪性肝炎 (MASH) 中，脂肪会积聚在肝脏中，并可能出现纤维化。这种疾病好发于代谢综合征患者。