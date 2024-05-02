布加氏综合征是指血凝块完全或者部分阻塞从肝脏流出的血流。将血液从肝脏运输到下腔静脉的小静脉和大静脉（肝静脉）的任何位置，都可能发生阻塞。

一些人没有症状，一些人可出现乏力、腹痛、恶心和黄疸。

可出现腹腔积液，脾脏增大，有时会出现食管大出血。

超声多普勒可以发现变窄和阻塞的血管。

药物可以用来溶解或者缩小血栓，或可以在静脉间建立旁路从而使血流绕过肝脏。

（也请参见肝脏的血管性疾病概述。）

布加氏综合征通常发生于当肝静脉栓子形成导致狭窄或梗阻时。

由于出肝的血流受阻，血液就会在肝内集聚，引起肝脏增大。脾脏也可增大。肝静脉血液淤积（充血）会引起门静脉（将血液从小肠运输到肝脏）压力增高，这种压力增高，称为门静脉高压，它会引起食管静脉扩张、扭曲（静脉曲张）（食管静脉曲张）。门静脉高压和肿大受损的肝脏会导致腹腔积液（称为腹水）。肾功能异常会引起盐和水的潴留，进而加重腹水。

血栓还可能堵塞下腔静脉（将血液从下半身（包括肝脏）运输到心脏的大静脉）。在皮肤表面附近可发生可见的腹部静脉曲张。

最终会出现肝脏严重的瘢痕形成（肝硬化）。

布加氏综合征的病因 通常，引起血液高凝状态从而至血栓形成的原因可见以下情况： 慢性骨髓增生性疾病

怀孕或服用口服避孕药丸

红细胞增多（红细胞增多症）

镰状细胞贫血

炎症性肠病

结缔组织疾病

创伤 有时布加氏综合征起病突然，而且病情相当严重，尤其是在妊娠期间。在怀孕期间，血液较正常情况更容易凝固。在一些妇女中，凝血障碍性疾病首先在孕期变得明显。 其他原因包括肝静脉附近的疾病，如寄生虫感染和肝脏肿瘤或肾脏肿瘤，它们会压迫或侵袭肝静脉。在亚洲和南非，下腔静脉被膜性结构阻断是较常见的原因，这种膜性结构是先天性的，但通常原因不明。

布加氏综合征的症状 症状表现不一，取决于是突发起病还是缓慢发病。 通常阻塞和症状是在数月中逐渐表现出来的。常见的症状是疲乏。肝脏因肿胀而有触痛，患者会感腹痛。液体积聚在下肢引起肿胀（水肿），或积聚在腹腔引起腹水。食道内可发生静脉曲张，这些食道内的静脉曲张可能会破裂出血，有时甚至是大出血（参见消化道出血），患者可能会呕血。这种出血属医疗紧急情况。若出现肝硬化，可导致肝衰竭。肝衰竭会导致脑功能退化（肝性脑病），从而导致意识障碍甚至昏迷。 一些人会突发阻塞，尤其是孕妇。突发性堵塞和渐发性堵塞的某些症状是相同的，包括疲劳、肝脏肿大触痛和上腹部疼痛。其他症状包括呕吐及皮肤和眼白黄染（黄疸）。罕见严重肝衰竭。

布加氏综合征的诊断 以下情况出现时，医生应怀疑布加氏综合征的可能： 肝肿大、腹水、肝衰竭、或检测后仍无法明确病因的肝硬化

为评估肝脏以及增加血栓风险的疾病而进行的血液检测结果异常 若肝脏检测结果异常，需结合影像学检查，通常为多普勒超声。如果结果并不确定，需进一步行磁共振血管成像（磁共振血管造影）或计算机断层扫描 (CT) 检查（参见肝脏及胆囊影像学检查）。 如计划通过外科手术或操作扩大血管或改变血管流经路线，则需要进行静脉造影，静脉造影，即在腹股沟处的静脉中注入不透射线的造影剂（X 光下可见），然后在 X 光下对静脉成像。 肝活检可以帮助确诊，同时明确是否已发生肝硬化。 实验室检测 肝功检查

布加氏综合征的治疗 药物（溶解或预防血栓形成）

手术改善血流量

肝移植（肝衰竭患者） 治疗取决于病情的进展快慢和严重程度。 当起病突然，且病因确定是血栓，溶解纤维蛋白的药物（溶栓药物）是有帮助的。需要长期使用抗凝药物（如华法林）来预防血栓形成，增大或复发。 若由膜状物导致静脉狭窄或阻塞，需要进行血管成形术以拓宽静脉或清除堵塞。此手术（称为经皮腔内血管成形术）是将一个前端带已排气气囊的导管经皮肤插入血管（如颈部静脉），并到达阻塞的静脉。然后充盈气囊，扩张狭窄静脉，然后还可置入一个金属网状管道（支架）并留置在该位置，以保持静脉开放。 门静脉循环和肝静脉|The Portal Circulation and the Hepatic Veins 3D 模型 另一种方法是建立另一条血管通路，以绕过肝脏。此手术称为经颈静脉肝内门体分流术 (TIPS)，它可降低门静脉压力。操作中，将使用局部麻醉剂麻木颈部，然后将一根带切割针的导管插入颈部静脉（颈静脉），然后导管经腔静脉进入肝静脉。在肝静脉的一条分支和门静脉之间使用切割针创建连接（称为旁路），使血液可以绕过肝脏。然后，在血管分流处置入支架，保持其通畅。此分流术可以使血流绕过肝脏，来自门静脉的血流直接流入肝静脉，经下腔静脉流回心脏。但是，这种分流术会增加肝性脑病（肝功能障碍引发的脑功能退化）的风险。而且，分流血管偶尔也可发生闭塞，尤其是当患者存在高凝倾向时。 肝移植可挽救生命，尤其对于严重肝衰竭患者。 同时需对导致此病症的问题加以治疗： 食道静脉曲张（也称为血管曲张）导致的出血：可通过几种方法来止血。常见方法是通过一根经口插入食道的可弯曲的内视镜（内镜下），用橡皮圈。套扎曲张出血的静脉（称为结扎）。

腹腔积液（也称为腹水）：低盐饮食和利尿剂可以帮助预防大量腹水出现。 大多数患者需要长期使用抗凝血剂，防止形成新的阻塞。