药物会加重的一些老年人疾病和症状
疾病或症状
药品
NSAID（如布洛芬和萘普生）
抗精神病药物
皮质类固醇
具有镇静作用的药物（如苯二氮平类药物、镇静剂和安眠药，包括艾司佐匹克隆、扎来普隆和唑吡坦）或抗胆碱能作用*
组胺-2 (H2) 拮抗剂（甲氰咪胍、法莫替丁、尼扎替丁、雷尼替丁）
哌替啶
乙酰胆碱酯酶抑制剂（例如多奈哌齐、加兰他敏、利凡斯的明）、外周 α-1 受体阻滞剂（用于治疗老年男性的高血压或前列腺症状，例如多沙唑嗪、哌唑嗪、特拉唑嗪）、一些三环类抗抑郁药（例如阿米替林、多塞平、丙咪嗪）、抗精神病药（如氯丙嗪、硫利达嗪、奥氮平）和 β 受体阻滞剂（如美托洛尔、阿替洛尔、卡维地洛）
有镇静作用的药物（如抗癫痫药物、抗精神病药物、苯二氮卓类、艾司佐匹克隆、扎来普隆和唑吡坦）、抗抑郁药和阿片类药物
西洛他唑
一些（非二氢吡啶类）钙通道阻滞剂（地尔硫卓、维拉帕米），通常用于治疗高血压
NSAID、COX-2 抑制剂、噻唑烷二酮类（吡格列酮、罗格列酮）、决奈达隆
某些止吐药（胃复安、普鲁氯嗪、异丙嗪）和大多数抗精神病药物（奎硫平、氯氮平和匹莫范色林等少数药物除外）
消化性溃疡疾病或胃出血
阿司匹林和大多数非甾体抗炎药
女性尿失禁
多沙唑嗪、经口腔或皮肤（不是直接用于阴道）给药的雌激素、哌唑嗪、特拉唑嗪
具有抗胆碱作用*的药物、含减充血剂的感冒药或抗组胺药和减充血剂联合用药
*抗胆碱作用包括思维混乱、视物模糊、便秘、口干、头晕、失去平衡和排尿困难。
COX-2 抑制剂 = 昔布类; NSAID = 非甾体抗炎药。
改编自2019 年美国老年医学会 Beers 标准专家组更新：美国老年医学会老年人潜在不恰当用药 Beers Criteria® 标准更新 J Am Geriatr Soc 67(4):674-694, 2019. doi:10.1111/jgs.15767