* 特征包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。

† 该疾病也是夜间尿失禁的风险因素和诱因。

‡ 糖尿病不是失禁的典型病因，除非血糖（葡萄糖）水平高到了可以导致葡萄糖进入尿液。

¶ 当失禁突然出现的时候，压力是主要原因。