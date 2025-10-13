儿童尿失禁的一些风险因素、原因及特征
风险因素/原因
临床特征*
诊断方法
继发于脊髓或神经系统缺陷而无法完全排空膀胱（神经源性膀胱）
可见的脊柱畸形，腰部深凹陷或毛发丛，以及腿部和脚部无力及感觉减退
腰骶部 X 线检查
有时进行脊柱 MRI
肾脏和膀胱超声
尿流和膀胱压力检查（尿流动力学检查）
儿童不能日间控制排尿
女孩的日间和夜间遗尿，有正常排尿史但内裤常湿，有阴道排尿
可能有尿路感染史，以及其他尿道异常史
肾脏和输尿管的成像检查，包括肾脏超声
腹部和盆腔 CT 或尿路 MRI
常常会进行排泄性膀胱尿道造影（在排尿之前、期间和之后进行 X 线检查）
肾血流扫描（用于检测尿流）或静脉肾盂造影（使用造影剂，用于识别解剖结构异常）
膀胱涨满
等到最后一刻才排尿
常出现于学龄前儿童集中精力玩耍时
关于何时发生失禁的问题
在排尿日记中记录排尿时间、频率和尿量
尿液反流进入阴道（尿道阴道反流或阴道排尿）
排尿后站立时漏尿
仅需医生进行体格检查
便秘†
少见、坚硬、鹅卵石样或体积非常大的粪便
有时腹部不适或腹胀
经常发生于食用可引起便秘的食物（如过量食用牛奶和乳制品而日常少食水果和蔬菜）的儿童中
通常仅进行医生检查
有时进行腹部 X 线检查
在排便日记中记录排便时间、频率和便量
发育迟缓†
无日间尿失禁
更常见于男孩和睡觉很沉的人
家庭成员可能发生过尿床
仅需医生进行体格检查
失调性排尿，因为参与排尿的肌肉（膀胱肌肉和尿道括约肌）不协调
常出现大便失禁、尿液逆流及尿路感染
夜间和日间遗尿均有可能
尿流的研究
有时会进行排泄性膀胱尿道造影（在排尿之前、期间和之后进行 X 线检查）
肾脏和膀胱超声
笑时出现失禁
大笑时漏尿，在女孩中更为常见
其他情况下排尿正常
仅需医生进行体格检查
尿量增加，可能有多种原因，例如：†
因疾病而异
对于糖尿病，需进行血糖（糖）检测‡
对于精氨酸加压素抵抗症，需进行血液检测，可能还需要尿液检测。
对于镰状细胞病，需进行血液检测
有时发生于睡眠时打鼾且睡眠中出现呼吸停止 15 秒或更久、随后发出响亮鼾声的儿童中
白天过度嗜睡
扁桃体肿大、腺样体肿大或两者兼有
生长发育迟缓与体重下降（旧称发育不良）
睡眠测试
膀胱活动过度
急需排尿
尿频和夜尿也较常见
有时使用憋尿动作或憋尿姿势（例如，儿童可能会蹲下）
医生的检查
有时需要尿流检查、尿流动力学检查或写排尿日记
睡眠问题或学习问题（如不法行为或成绩差）
不当和性诱惑行为，抑郁，对与性相关事情异常感兴趣或逃避，对性知识的了解与年龄不相符
性虐待专家的评估
压力†§
学校问题、社交孤立或社交问题，以及家庭压力（如父母离婚或分居）
仅需医生进行体格检查
尿道感染†
尿痛、血尿、尿频以及尿急
有时出现发热、腹痛和／或背痛
尿液培养和尿分析
如果尿培养和尿分析结果呈阳性，尤其是伴有肾脏感染时，需进行肾脏和膀胱超声以及排尿性膀胱尿道造影（在排尿前、排尿中及排尿后拍摄 X 线）。
* 特征包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
† 该疾病也是夜间尿失禁的风险因素和诱因。
‡ 糖尿病不是失禁的典型病因，除非血糖（葡萄糖）水平高到了可以导致葡萄糖进入尿液。
¶ 当失禁突然出现的时候，压力是主要原因。
CT=计算机断层扫描；MRI=磁共振成像。