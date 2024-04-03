早衰综合征，老化过程大大加速了。患儿会出现老年人所有的外部表征，包括脱发、驼背，皮肤干燥、失去弹性和皱纹。然而，和正常衰老不同的是，卵巢和睾丸的功能加速失活，导致不孕不育。女性患儿没有月经现象。患儿明显矮小。所以，早衰综合征并不是严格意义上的老化加速。

早衰综合征有不同种类。在 Hutchinson-Gilford 综合征和维尔纳综合征中，中枢神经系统几乎不受影响，所以许多日常活动不太会受限，除非发生中风。