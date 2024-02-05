提供者msd logo
skip to main content
skip to main content
MSD默沙东 诊疗手册大众版
Search icon
小知识
小知识

细菌概述

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 2月 2024
浏览专业版
获得完整的细节

什么是细菌？

细菌是微小的活生物体。它们很小，没有显微镜就无法看到。人类毛发比许多常见细菌宽 100 倍。细菌不同于其他微生物，如病毒真菌

有成千上万种不同种类的细菌。细菌有许多不同的形状，有助于医生识别它们。

细菌几乎在任何地方都存活，包括：

  • 地里

  • 水中

  • 皮肤上

  • 口腔、肠道和阴道内

细菌在条件合适时繁殖很快。少数细菌可在一天内变成数十亿个细菌。

什么是细菌感染？

细菌感染是指细菌侵入身体的一部分并使您生病。常见的细菌感染包括：

一些细菌会释放化学毒物，称为毒素。毒素可通过您的身体传播，并影响细菌未侵入的区域。由细菌毒素引起的疾病包括：

所有细菌都会让您生病吗？

不，许多细菌不会引起感染。一些细菌甚至有帮助。生活在皮肤上或身体内的许多细菌都是正常的，不会造成伤害。这些被称为常驻菌群。但是，身体上或体内的其他细菌也会攻击它们。

您如何获得细菌感染？

有害细菌会以不同方式进入身体。您可能：

  • 吃或喝含有细菌的东西

  • 呼吸携带细菌的空气

  • 触摸被细菌污染的东西，然后触摸口腔、鼻子或眼睛

  • 割伤、刮伤或烧伤，使细菌进入皮肤

一些有害的细菌，如导致破伤风的细菌，来自于环境中。然而，大多数有害细菌来自有感染的人，有时来自有感染的动物。

有时体内的正常细菌会出现在错误的地方。例如，如果肠道中的正常细菌进入膀胱或血流中，则可能导致感染。

您的身体如何防御细菌？

您的身体有防御细菌的方法：

  • 您的皮肤和肠道内壁可以阻止大多数细菌

  • 您的免疫系统会攻击进入身体内部的细菌

您的免疫系统用白细胞识别有害细菌。某些白细胞直接杀死细菌。其它细胞会产生称为抗体的物质来杀死细菌。

医生如何知道您有细菌感染？

医生基于您的症状怀疑细菌感染。他们通常会将样本送到实验室检测细菌。根据感染的位置，可以送一份以下样本：

  • 尿

  • 痰液（咳出的黏液）

  • 咽喉、阴茎或阴道拭子

实验室可以告诉医生是否存在细菌、细菌类型以及哪种抗生素可能杀死它们。

医生如何治疗细菌感染？

身体可以自行抵抗某些细菌感染。但对于许多细菌感染，医生会给您：

抗生素，如青霉素，是杀灭细菌的药物。有许多不同的抗生素。每种抗生素只针对某些细菌发挥作用。

如果您有严重的细菌感染，您可能需要住院，并将抗生素直接注入静脉 (IV)。

什么是抗生素耐药性？

抗生素耐药性意味着细菌不能被某种抗生素杀死。

细菌天生就对某些抗生素耐药。然而，细菌经常对过去效果良好的抗生素产生耐药性。这是因为它们自身基因突变或从耐药菌那里获得耐药基因。然后它们将这些耐药基因传给后代。

抗生素耐药性是一个很大的问题。耐药感染需要更强效的抗生素，通常有严重的副作用。即使使用强效抗生素，每年仍有成千上万的人死于抗生素耐药性感染。

抗生素应用的越多，细菌就越容易产生耐药。抗生素耐药性常在医院和一些农场发生，因为动物经常接受抗生素治疗。耐药细菌可以在人与人之间传播。这种传播在医院尤其危险，因为很多住院者的免疫系统薄弱或已经病情严重。

我如何能预防细菌感染？

为了预防细菌感染：

  • 经常洗手，尤其是在处理食物或与人有密切接触时

  • 正确准备和烹饪食物

  • 进行安全的性行为

  • 接种医生推荐的疫苗

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
ANDROID APPS in CHINA iOS
ANDROID APPS in CHINA iOS
ANDROID APPS in CHINA iOS