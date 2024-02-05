什么是细菌？
什么是细菌感染？
所有细菌都会让您生病吗？
不，许多细菌不会引起感染。一些细菌甚至有帮助。生活在皮肤上或身体内的许多细菌都是正常的，不会造成伤害。这些被称为常驻菌群。但是，身体上或体内的其他细菌也会攻击它们。
您如何获得细菌感染？
有害细菌会以不同方式进入身体。您可能：
吃或喝含有细菌的东西
呼吸携带细菌的空气
触摸被细菌污染的东西，然后触摸口腔、鼻子或眼睛
割伤、刮伤或烧伤，使细菌进入皮肤
一些有害的细菌，如导致破伤风的细菌，来自于环境中。然而，大多数有害细菌来自有感染的人，有时来自有感染的动物。
有时体内的正常细菌会出现在错误的地方。例如，如果肠道中的正常细菌进入膀胱或血流中，则可能导致感染。
您的身体如何防御细菌？
医生如何知道您有细菌感染？
医生基于您的症状怀疑细菌感染。他们通常会将样本送到实验室检测细菌。根据感染的位置，可以送一份以下样本：
血
尿
痰液（咳出的黏液）
咽喉、阴茎或阴道拭子
实验室可以告诉医生是否存在细菌、细菌类型以及哪种抗生素可能杀死它们。
医生如何治疗细菌感染？
身体可以自行抵抗某些细菌感染。但对于许多细菌感染，医生会给您：
抗生素，如青霉素，是杀灭细菌的药物。有许多不同的抗生素。每种抗生素只针对某些细菌发挥作用。
如果您有严重的细菌感染，您可能需要住院，并将抗生素直接注入静脉 (IV)。
什么是抗生素耐药性？
抗生素耐药性意味着细菌不能被某种抗生素杀死。
细菌天生就对某些抗生素耐药。然而，细菌经常对过去效果良好的抗生素产生耐药性。这是因为它们自身基因突变或从耐药菌那里获得耐药基因。然后它们将这些耐药基因传给后代。
抗生素耐药性是一个很大的问题。耐药感染需要更强效的抗生素，通常有严重的副作用。即使使用强效抗生素，每年仍有成千上万的人死于抗生素耐药性感染。
抗生素应用的越多，细菌就越容易产生耐药。抗生素耐药性常在医院和一些农场发生，因为动物经常接受抗生素治疗。耐药细菌可以在人与人之间传播。这种传播在医院尤其危险，因为很多住院者的免疫系统薄弱或已经病情严重。
我如何能预防细菌感染？
为了预防细菌感染：
经常洗手，尤其是在处理食物或与人有密切接触时
正确准备和烹饪食物
进行安全的性行为
接种医生推荐的疫苗