细菌感染是指细菌侵入身体的一部分并使您生病。常见的细菌感染包括：

脓毒性咽喉炎

皮肤感染，如脓肿和蜂窝织炎

尿路感染

一些细菌会释放化学毒物，称为毒素。毒素可通过您的身体传播，并影响细菌未侵入的区域。由细菌毒素引起的疾病包括：