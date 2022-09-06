药物的选择取决于心力衰竭的类型以及患者的个体特征。 目前最常使用的心力衰竭分类将患者分成

射血分数降低的心力衰竭（HFrEF）

在 HFrEF 中，护理标准包括以下四类疗法，被认为是 HFrEF 管理的“基础疗法”：

beta-受体阻滞剂

肾素-血管紧张素-醛固酮系统 (RAAS) 抑制剂（通常是 ARNI，但如果不能耐受 ARNI，也可以使用 ACE 抑制剂或 ARB）

醛固酮拮抗剂

SGLT2

这四种药物类别已经过研究，并显示出对HFrEF的长期管理有益。治疗通常滴定至最大耐受剂量。患者通常被给予每一类药物。由于患者在心力衰竭之前可能已经服用了这类药物中的一种，因此治疗开始的顺序和递增滴定的速率通常是患者特定的。

此外钠-葡萄糖协同转运蛋白2（SGLT2）抑制剂（达格列净或恩格列净）(1)已被证明可以降低利钠肽水平升高患者的标准护理时的发病率和死亡率；糖尿病患者和非糖尿病 患者的获益相似。

其他疗法用于特定患者的情况（例如，如果患者不能耐受 β 受体阻滞剂，则使用窦房结抑制剂降低心率）。

射血分数保留型心力衰竭（HFpEF）

在 HFpEF 中，极少有药物被研究证实。然而，ACE 抑制剂、ARB 或醛固酮拮抗剂（盐皮质激素受体拮抗剂）通常用于治疗 HFpEF 和/或相关的合并症（如高血压和肾功能不全），尽管在临床试验中尚未证明生存获益，因此，不被视为护理标准。

ARNI 可能会减少因心力衰竭而住院的人数，但不会改善其他结果。

在最近的一项临床试验中，在常规治疗中添加SGLT2抑制剂恩帕列嗪可降低HFpEF的死亡率和住院率(2）

beta 受体阻滞剂应仅在存在其他适应症时使用（例如，心房颤动期间的心率控制、心绞痛、心肌梗塞后）。 严重的HFpEF患者，降低心率（如使用beta受体阻滞剂）可加重症状，因为他们因严重的舒张功能障碍而具有相对固定的每搏输出量。 在这些患者中，心输出量 (CO) 依赖于心率，因此降低心率可以降低静息和/或运动时的 CO。

在渗透性、限制性肥厚型心肌病患者，地高辛是无效的，甚至可能是有害的。此外，血管扩张剂治疗也可能耐受性差，在这些患者中没有显示出益处。

射血分数轻度降低的心力衰竭（HFrEF）

在HFmrEF中，ARNI可能有特定的益处，但这种可能性需要进一步确认。

HFmrEF 患者也受益于在标准治疗中添加 SGLT2 抑制剂（如 empagliflozin）。