非伤寒沙门菌属革兰阴性菌，主要引起胃肠炎，菌血症和局灶性感染。表现为腹泻、高热和疲劳或其他局灶感染症状。通过血、粪或局部的标本培养诊断。当有治疗指征时可使用复方新诺明，环丙沙星，阿奇霉素或头孢曲松，脓肿、血管损伤以及骨和关节感染可手术处理。

(参见沙门氏菌感染概述。)

非伤寒沙门菌 Salmonella 感染很常见，是美国重要的公共卫生问题。许多沙门菌Salmonella血清型已被命名，命名非正式，看似为独立的菌株，实际并非如此。大部分非伤寒沙门菌Salmonella 感染是由 S. enterica 肠炎沙门菌亚种肠炎血清型 enterica 引起，包括S.鼠伤寒沙门菌、S.纽波特沙门菌、S. 海德堡沙门菌，和S.爪哇沙门菌。

通过直接或间接接触众多的感染动物及其制品和排泄物而使人患病。受污染的肉类、家禽、生牛奶、蛋、蛋制品和水是Salmonella沙门菌属的常见传染源。所报道的其他传染源包括受感染的宠物龟和爬行动物、胭脂红染料和污染的大麻。

危险因素 胃次全切除、胃酸缺乏（或服用抗酸剂）、溶血状态（如镰状细胞贫血、奥罗亚热、疟疾）、巴尔通体病、脾切除、虱传回归热、肝硬化、白血病、淋巴瘤和HIV感染均为Salmonella沙门菌属感染的危险因素。

非伤寒沙门菌 Salmonella 引起的疾病 每种沙门菌Salmonella 血清型可产生下述临床综合征中的一种或所有的症状，但某一特定的血清型常伴有特异的症群。如副伤寒沙门菌S.A、B和C型引起肠热病。 也可发生无症状的带菌状态。但携带者罕见，并且似乎在大规模的非伤寒性胃肠炎爆发中并不起主要作用。非伤寒杆菌感染后，粪便中可能会持续存在病原体，且持续数年 肠炎沙门氏菌 感染（1）。

参考文献 1.Foster N, Tang Y, Berchieri A, Geng S, Jiao X, Barrow P.Revisiting Persistent Salmonella Infection and the Carrier State: What Do We Know?. Pathogens.2021;10(10):1299.2021 年 10 月 9 日发布。doi:10.3390/pathogens10101299

非伤寒性沙门氏菌 Salmonella 感染的症状和体征 Salmonella沙门菌感染临床上可表现为 胃肠炎

肠热病

菌血症

局灶性疾病 胃肠炎通常在摄入细菌后12～48小时起病，表现为恶心和痉挛性腹痛，接着可有腹泻，发热，有时可出现呕吐。通常，粪便呈水样，但也可为糊状半固体。黏液或血液少见。本病通常较轻微，病程1～4日。偶见较严重的迁延型。约10%-30％的成人患者在腹泻停止后数周至数月出现反应性关节炎。这种疾病引起疼痛和肿胀，通常累及臀部、膝盖和跟腱。 肠热症是一个经常与伤寒互换使用的术语。肠道热通常是指由肠道沙门菌亚种引起的非伤寒沙门氏菌感染导致的一种伤寒；其特征是发烧、虚脱和败血症。 菌血症 在患有胃肠炎的患者中相对少见，除婴儿（也可能患有脑膜炎）和老年人外。但在其他类型病人中，猪霍乱沙门菌、鼠伤寒沙门菌和 海得尔堡沙门菌持续≥1周，常可致死的菌血症，伴有长期发热、头痛、不适和寒战，但很少有腹泻。持续菌血症提示血管内感染，如心内膜炎或腹主动脉瘤感染，这可能是沙门氏菌菌血症。由于以下原因，患者可能因沙门氏菌菌血症反复发作或其他侵袭性感染（例如感染性关节炎）。菌血症更容易发生在免疫功能低下的患者（例如 HIV/AIDS 患者）和溶血病患者（例如镰状细胞性贫血、疟疾、奥罗亚热）中，这些患者也更有可能发生局灶性感染，如感染性关节炎、骨髓炎、肺炎、动脉内膜炎（如感染性主动脉瘤）、心内膜炎、尿路感染、胆管炎和脑膜炎。如患者有复发或多重沙门菌 Salmonella 感染而无其他危险因素，应迅速进行HIV检查。 沙门氏菌（皮肤病变） 图片 Photo courtesy of Dr. Thomas F.Sellers, Emory University, via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention. 局灶性 感染 可伴或不伴持续的菌血症，引起受累器官疼痛或牵涉痛——胃肠道（肝脏、胆囊、阑尾），内皮表面（如，动脉粥样硬化斑块、髂股动脉或主动脉瘤、心脏瓣膜），心包，脑膜，肺，关节，骨骼，泌尿生殖道，或软组织。原有的实质性肿瘤偶尔被细菌感染而发生脓肿，反过来又可成为Salmonella 沙门菌菌血症的病源灶。S.猪霍乱沙门菌和S.鼠伤寒沙门菌是局灶性感染最常见的病原菌。

非伤寒性沙门氏菌 Salmonella 感染的症状和体征 培养 通过从粪便或其他感染部位取材分离细菌可诊断非伤寒沙门菌Salmonella 感染。菌血症和局部感染，血培养可能阳性，但粪便培养可能阴性。 伤寒沙门氏菌和非伤寒沙门氏菌的抗生素耐药性已成为一个问题，因此抗生素敏感性测试很重要。 对于患有胃肠炎的患者，沙门氏菌可以在多重核酸检测板上检测到，但它们不提供抗生素耐药性检测。用亚甲蓝染色的粪便样本经常会显示白细胞，表明有炎症性结肠炎。 应评估高危患者（例如，老年疗养院居民、婴儿以及患有血红蛋白病、HIV 感染或其他免疫功能低下疾病的患者）是否有并发症（例如，通常对婴儿进行血培养和脑脊液检测）。

非伤寒沙门氏菌 Salmonella 感染的治疗 支持治疗

对于侵袭性疾病高风险患者和全身性或局部感染患者，应使用抗生素

有时需手术治疗 非伤寒沙门菌Salmonella引起的无并发症的胃肠炎给予口服或静脉补液进行对症治疗（见肠胃炎的治疗)。 抗生素并不加速胃肠炎病情恢复，可能会延长细菌的排泄时间，因此对无并发症的病例没有必要用抗生素。但护理院的老人、婴儿、存在血红蛋白病、HIV感染或其他免疫缺陷状态的患者病死率高，应该用抗生素治疗。可选择的抗生素治疗方案包括以下几种： 儿童口服 TMP/SMX

成人口服环丙沙星

成人口服阿奇霉素

头孢曲松静脉注射用于成人 5% 至 10% 的患者会出现肠外局部感染沙门氏菌菌血症（1)，需要进行进一步评估并延长抗生素疗程。 经验与提示 免疫功能正常的患者应接受 3 至 5 天的治疗；患有 HIV/AIDS 或其他严重免疫功能低下的患者可能需要长期抑制以防止复发。 全身或局灶性疾病应该给予抗生素治疗，所用剂量与伤寒相同。持续性菌血症一般需治疗4～6周。 脓肿应手术切开引流。术后至少给予4周的抗生素治疗。 感染的动脉瘤，心脏瓣膜和骨或关节感染通常需外科处理和长期抗生素治疗。 如果没有严重的基础疾病，预后通常较好。心内膜炎和动脉内膜炎导致的病死率很高。 带菌者 无症状带菌通常是自限性的，很少需用抗生素治疗。 少数病例（如食品加工人员或保健人员）的根治可试用环丙沙星500mg每12小时口服1次，共1个月。在抗生素治疗后数周内应进行粪便培养以记录沙门氏菌的消除情况。 治疗参考文献 1.Mandal BK, Brennand J.Bacteraemia in salmonellosis: a 15 year retrospective study from a regional infectious diseases unit.BMJ.1988;297:1242–1243.PMID: 3145067

非伤寒沙门氏菌 Salmonella 感染的预防 防止食品被感染的动物和人类污染是最重要的。旅游者预防措施 同样适用于大多数其他肠道感染。 必须进行病例报告。