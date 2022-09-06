旋毛虫病由旋毛形线虫 Trichinella spiralis或其他Trichinella 旋毛虫属感染所致。它可先引起胃肠道症状，然后出现眶周浮肿、肌痛、发热和嗜酸性粒细胞增多。 诊断是临床的，后来通过血清学测试进行确认。 肌肉活检也具有诊断价值但很少需要进行。治疗方法是使用甲苯咪唑或阿苯达唑，如果症状严重，也可以使用强的松。

（参见寄生虫感染。）

旋毛虫病可见于全球。除了经典的病原体Trichinella spiralis旋毛形线虫外， T. pseudospiralis, T. nativa, T. nelsoni旋毛虫病也可由不同地区的伪旋毛虫、乡土旋毛虫、纳氏旋毛虫和布氏旋毛虫T. britovi感染引起。据估计，全世界每年发生 10,000 例旋毛虫病。美国每年报告的病例不到 20 例。

旋毛虫病的病理生理学 该虫 Trichinella的生活史靠动物（如猪、马）被喂食或猎食（如熊、狐狸、野猪）那些横纹肌中含有成囊的感染性幼虫的其他动物（如啮齿动物）得以维持。人因食用感染动物的生的或未煮熟的肉或肉制品而感染，通常是猪、野猪或熊。幼虫在小肠内脱囊后钻入黏膜，在6~8日发育为成虫。雌虫体长2.2mm，雄虫体长1.2mm。 成熟的雌虫排出活幼虫，排虫期长达4~6周，然后死亡或被排至体外。 新生幼虫通过血液和淋巴管迁移，但最终仅能横纹肌细胞内存活。幼虫1~2个月后完全形成包囊并作为细胞内寄生虫还可存活多年。死的幼虫最终会被吸收或钙化。只有在被另一个食肉动物摄入囊幼虫时，该周期才会继续。 Trichinella spiralis猪带绦虫生活史 图片 Image from the Centers for Disease Control and Prevention, Global Health, Division of Parasitic Diseases and Malaria.

旋毛虫病的症状和体征 多数被Trichinella 感染的人无胃肠道症状或症状轻微。 第1周可出现恶心、腹部痉挛痛和腹泻。 感染后1~2周全身症状和体征开始出现：面部或眶周水肿、肌痛、持续发热、头痛、结膜下出血和瘀斑。眼痛和畏光常先于肌痛。 肌肉侵犯引起的症状可能与多发性肌炎的症状相似呼吸、语言、咀嚼和吞咽肌出现疼痛。重度感染时可发生严重呼吸困难。 发热一般为弛张热，可高达39°C或更高，持续数日然后逐渐回落。当新生幼虫侵犯组织时嗜酸性粒细胞开始增多，感染后2~4周达高峰，当幼虫成囊后逐渐回落。 重度感染时，炎症可引起并发症：心脏（心肌炎、心力衰竭、心律失常），神经系统（脑炎、脑膜炎、视听障碍、癫痫发作）或肺部（肺炎、胸膜炎）并发症。死亡通常由心肌炎或脑炎所致。 当幼虫被肌细胞充分包围成囊并从其他器官组织消灭清除后，体征和症状逐渐改善，在第3个月大多数体征和症状消失。轻度肌痛和乏力可持续许多个月。 北纬地区 T. nativa乡土旋毛虫反复感染可导致慢性腹泻。

旋毛虫病的诊断 酶联免疫法

肌肉活检 对肠期旋毛虫病尚无特异性诊断试验。感染后第2周肌肉活检可发现幼虫和包囊，但一般无必要。肌组织弥散性炎症表明系新近感染。 可应用一些血清学检测，通过酶联免疫法检测T. spiralis旋毛形线虫分泌（ES）抗原是确定感染的最快途径，此方法在美国应用。在感染的2～8周通常检测不到抗体，因此如果最初的结果是阴性的，应每周复查。因为抗体可持续数年，故血清学检测由初期的阴性然后转为阳性，则有很大价值。血清学试验和肌肉活检是互为补充的检测：对某一特定患者，可能其中之一项结果是阴性的。皮肤的幼虫抗原试验是不可靠的。 50%的患者有肌酶（肌酸磷酸激酶和乳酸脱氢酶[LDH]）的升高，并伴有肌电图异常。 嗜酸性粒细胞增多症很常见，但有许多感染性和非感染性原因（见表与嗜酸性粒细胞增多症相关的重要疾病和治疗）。 旋毛虫病须与以下疾病鉴别 急性风湿热、急性关节炎、血管性水肿及肌炎

表现为发热的疾病如结核病、伤寒、败血症及布鲁氏菌病（波状热）

肺炎

神经系统症状如脑膜炎、脑炎及脊髓灰质炎

由肿瘤所致嗜酸性粒细胞增多症、嗜酸性粒细胞白血病、结节性多动脉炎或其他迁移性线虫引起的疾病引起

旋毛虫病的治疗 用阿苯达唑或甲苯达唑驱除成虫

对症治疗 驱虫药可消除胃肠道中的旋毛虫成虫，但一旦幼虫在骨骼肌中形成包囊，治疗可能无法根除它们或消除任何相关症状。 阿苯达唑400mg每日2次口服，连服8~14日，或甲苯达唑200~400mg每日3次口服，连服3日，然后改为400～500mg每日3次口服，连服10日。更高剂量和延长疗程杀死包囊幼虫的疗效尚不确定，而且更有可能产生不良反应。 肌痛可能需用止痛剂缓解疼痛。对有严重变态反应症状的患者或心肌或中枢神经系统（CNS）受累者，可给泼尼松（prednisone）20~60mg每日1次口服，连服3~4日，然后逐渐减量，10~14日后停药。

预防旋毛虫病 猪肉或来自野生动物的肉经充分烧煮（>71°C[>160°F]烧透）可预防旋毛虫病。厚度<6英寸的猪肉，可在零下15° C（-5° F）连续保持20天而杀死幼虫。不建议通过冷冻野生动物肉来杀灭旋毛虫，因为它们可能会被感染的其他类别Trichinella 会耐受低温。 但烟熏或腌制不能杀灭肉中的幼虫。 绞肉机和其他用于制备生肉的设备应彻底清洁。 用肥皂和水洗手也很重要。 家养的猪不能喂食生肉。