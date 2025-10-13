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急性小管间质性肾炎的病因

急性小管间质性肾炎的病因

病因

示例

药物*

抗生素

β-内酰胺类抗生素（最常见原因）

环丙沙星

乙胺丁醇

茚地那韦

异烟肼

大环内酯类

米诺环素

利福平

四环素

复方新诺明

万古霉素

抗癫痫药

卡马西平

苯巴比妥

苯妥英

丙戊酸盐

利尿剂

布美他尼

呋塞米

噻嗪类

氨苯蝶啶

非甾体类抗炎药(NSAIDs)

双氯芬酸

非诺洛芬

布洛芬

吲哚美辛

萘普生

其他

别嘌呤醇

马兜铃酸†

卡托普利

西咪替丁

干扰素α

兰索拉唑

美沙拉嗪

奥美拉唑

雷尼替丁

代谢性疾病

高草酸尿

乙二醇中毒

高尿酸尿

肿瘤溶解综合征

肾实质感染

细菌

Brucella sp（布鲁氏菌病)

Corynebacterium diphtheriae

Legionella spp（军团菌感染)

Leptospira spp（钩端螺旋体病)

Mycobacterium（分枝杆菌）属

Mycoplasma（支原体）属

Rickettsia（立克次体）属

Salmonella（沙门菌）属

葡萄球菌

链球菌

Treponema pallidum梅毒

Yersinia（耶尔森菌）属

真菌

Candida（念珠菌）属

寄生虫

Toxoplasma gondii（刚地弓形虫）（弓形虫病

病毒

巨细胞病毒

EB病毒

汉坦病毒

丙型肝炎病毒（急性慢性

HIV

腮腺炎

多瘤病毒

其他情况

特发性伴或不伴有眼葡萄膜炎

免疫性

抗肾小管基底膜（anti-TBM）抗体相关性间质性肾炎

冷球蛋白血症

肉芽肿性多血管炎

特发性低补体血症间质性肾炎

IgA肾病

IgG4相关小管间质性肾炎‡

肾移植后排异

结节病

干燥综合征

系统性红斑狼疮（SLE）：罕见

肿瘤性

淋巴瘤

骨髓瘤

*列出的是最常见致病药物；涉及>120种药物。

†包含在传统中药中使用的一些药材。

Yamaguchi Y, Kanetsuna Y, Honda K, et al: Characteristic tubulointerstitial nephritis in IgG4-related disease.Hum Pathol 43(4):536-549, 2012.doi: 10.1016/j.humpath.2011.06.002

*列出的是最常见致病药物；涉及>120种药物。

†包含在传统中药中使用的一些药材。

Yamaguchi Y, Kanetsuna Y, Honda K, et al: Characteristic tubulointerstitial nephritis in IgG4-related disease.Hum Pathol 43(4):536-549, 2012.doi: 10.1016/j.humpath.2011.06.002

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