提示黄疸病因的情况
表现
可能的病因
危险因素
饮酒（重度）
酒精性肝病包括酒精性肝炎和酒精性肝硬化
消化道癌
肝外胆道梗阻
高凝状态
肝静脉血栓形成（Budd-Chiari综合征）
炎症性肠病
妊娠
肝内胆汁淤积、脂肪性肝炎（妊娠急性脂肪肝）
既往胆囊手术切除
胆道狭窄
胆总管结石残留或复发
近期手术
良性手术后肝内胆汁淤积
时间过长的心脏搭桥手术
症状
右上腹绞痛伴右肩或肩胛下疼痛（目前或既往）
持续性右上腹疼痛
尿色加深
高结合胆红素血症
关节痛、肿胀或二者皆有
肝炎（自身免疫性或病毒性）
黄疸出现前有恶心或呕吐
结石导致的胆总管梗阻（特别是如果同时伴有腹痛或者寒战）
瘙痒和陶土色便
肝内或肝外胆汁淤积，如果粪便呈陶土色则可能胆汁淤积严重
病毒感染前驱症状（例如，发热、不适、肌痛）
体格检查
腹壁侧枝静脉形成、腹水和脾大
门静脉高压 （例如，肝硬化所致）
患者肝脏质地坚硬伴表面凹凸不平，同时出现恶病质
肿瘤转移（常见）
急性黄疸的患者出现弥漫性的淋巴结肿大
慢性黄疸的患者出现弥漫性的淋巴结肿大
Dupuytren挛缩、肝掌、腋毛和阴毛稀少、蜘蛛痣
男性乳房女性化和睾丸萎缩
过多色素沉着
针刺痕迹
正在吸收的血肿
血液外渗到组织
黄瘤