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MSD Manual Logo默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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提示黄疸病因的情况

提示黄疸病因的情况

表现

可能的病因

危险因素

饮酒（重度）

酒精性肝病包括酒精性肝炎和酒精性肝硬化

消化道癌

肝外胆道梗阻

高凝状态

肝静脉血栓形成（Budd-Chiari综合征

炎症性肠病

原发性硬化性胆管炎

妊娠

肝内胆汁淤积、脂肪性肝炎（妊娠急性脂肪肝

既往胆囊手术切除

胆道狭窄

胆总管结石残留或复发

近期手术

缺血性肝炎

良性手术后肝内胆汁淤积

时间过长的心脏搭桥手术

症状

右上腹绞痛伴右肩或肩胛下疼痛（目前或既往）

胆管结石

持续性右上腹疼痛

急性酒精性肝炎或病毒性肝炎、急性胆管炎

尿色加深

高结合胆红素血症

关节痛、肿胀或二者皆有

肝炎（自身免疫性或病毒性）

血色病

原发性硬化性胆管炎

结节病

黄疸出现前有恶心或呕吐

急性肝炎

结石导致的胆总管梗阻（特别是如果同时伴有腹痛或者寒战）

瘙痒和陶土色便

肝内或肝外胆汁淤积，如果粪便呈陶土色则可能胆汁淤积严重

病毒感染前驱症状（例如，发热、不适、肌痛）

急性病毒性肝炎

体格检查

腹壁侧枝静脉形成、腹水和脾大

门静脉高压 （例如，肝硬化所致）

患者肝脏质地坚硬伴表面凹凸不平，同时出现恶病质

肿瘤转移（常见）

急性黄疸的患者出现弥漫性的淋巴结肿大

感染性单核细胞增多症

慢性黄疸的患者出现弥漫性的淋巴结肿大

淋巴瘤白血病

Dupuytren挛缩、肝掌、腋毛和阴毛稀少、蜘蛛痣

酒精性肝病

男性乳房女性化和睾丸萎缩

酒精性肝病使用促蛋白生成的类固醇

过多色素沉着

血色病原发性胆汁性胆管炎

Kayser-Fleischer环

Wilson病

针刺痕迹

乙型或者丙型肝炎

正在吸收的血肿

血液外渗到组织

黄瘤

原发性胆汁性胆管炎

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