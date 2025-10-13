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特发性间质性肺炎的主要特征*

特发性间质性肺炎的主要特征*

疾病

病理表现

发病人群

前驱症状

胸片特征

HRCT

CT鉴别

特发性肺纤维化 (IPF)

寻常性间质性肺炎

多为男性，> 50岁，（> 60%吸烟）

慢性（>12个月）

主要位于基底部的网状影伴肺容量缩小

周围性，胸膜下，基底部；网状蜂窝样变

牵拉性支气管/细支气管扩张

结构扭曲

石棉肺

过敏性肺炎

系统性风湿性疾病，特别是 类风湿关节炎

脱屑性间质性肺炎

脱屑性间质性肺炎

多发于30～50岁患者，男性居多（>90%吸烟）

亚急性至慢性（数周至数年）

磨玻璃影

下部/基底部，绝大多数为周围性

磨玻璃影

网状线

过敏性肺炎

耶氏肺孢子菌肺炎

呼吸性细支气管炎相关间质性肺病

结节病

非特异性间质性肺炎

非特异性间质性肺炎

女性更常见，通常年龄为 40-60 岁，通常是不吸烟的人（吸烟者< 30% ）

亚急性至慢性（数月至数年）

磨玻璃影和网状影

周围性，基底部，对称性

网状影

多种磨玻璃影

不规则线

系统性风湿性疾病

隐源性机化性肺炎

脱屑性间质性肺炎

过敏性肺炎

特发性肺纤维化

隐源性机化性肺炎

机化性肺炎

任何年龄段的人，通常为50-60岁（< 50%吸烟）

亚急性（<3个月）

双侧斑片状实变

支气管周围和胸膜下

斑片状毛玻璃影和/或实变、结节或二者兼有

反晕征（圆形磨玻璃样阴影）

肺泡癌

慢性嗜酸细胞性肺炎

淋巴瘤

感染

非特异性间质性肺炎

结节病

血管炎

呼吸性细支气管炎相关间质性肺病（RBILD）

呼吸性细支气管炎相关间质性肺病

多发于30～50岁患者，男性稍多（>90%吸烟）

亚急性（数周至数月）

支气管壁增厚；

磨玻璃影

支气管壁增厚；

弥散分布

小叶中心性结节

斑片状磨玻璃影

脱屑性间质性肺炎

过敏性肺炎

感染

非特异性间质性肺炎

急性间质性肺炎

弥散性肺泡损害

任何年龄†

突发（1～2周）

进行性弥漫的磨玻璃影/实变

弥散的实变和磨玻璃影，常伴小叶膨胀不全

晚期牵拉性支气管扩张

急性嗜酸细胞性肺炎

急性呼吸窘迫综合征

流体静力性水肿

肺炎

淋巴细胞间质性肺炎

淋巴细胞间质性肺炎

多为女性，可发病于任何年龄†

慢性（>12个月）

网状影

结节

弥散分布

小叶中心性结节

磨玻璃影

间隔和支气管血管增厚

薄壁囊泡

淀粉样变

朗格汉斯细胞肉芽肿

淋巴管癌

结节病

系统性风湿性疾病

特发性胸膜肺弹力纤维增生症

胸膜肺弹力纤维增生症

没有性别偏好，57岁的年龄中位数

慢性（>12个月）

双侧顶不规则胸膜增厚

胸膜下密集实变

牵拉性支气管扩张

结构扭曲

上叶体积损失

石棉肺

药物诱发肺疾病

过敏性肺炎

非特异性间质性肺炎

放射诱发的肺疾病

结节病

系统性风湿性疾病

*按照发病频率降序排列。

†吸烟史未知

*按照发病频率降序排列。

†吸烟史未知

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