特发性间质性肺炎的主要特征*
疾病
病理表现
发病人群
前驱症状
胸片特征
HRCT
CT鉴别
特发性肺纤维化 (IPF)
寻常性间质性肺炎
多为男性，> 50岁，（> 60%吸烟）
慢性（>12个月）
主要位于基底部的网状影伴肺容量缩小
周围性，胸膜下，基底部；网状蜂窝样变
牵拉性支气管/细支气管扩张
结构扭曲
系统性风湿性疾病，特别是 类风湿关节炎
脱屑性间质性肺炎
多发于30～50岁患者，男性居多（>90%吸烟）
亚急性至慢性（数周至数年）
磨玻璃影
下部/基底部，绝大多数为周围性
磨玻璃影
网状线
过敏性肺炎
非特异性间质性肺炎
女性更常见，通常年龄为 40-60 岁，通常是不吸烟的人（吸烟者< 30% ）
亚急性至慢性（数月至数年）
磨玻璃影和网状影
周围性，基底部，对称性
网状影
多种磨玻璃影
不规则线
系统性风湿性疾病
隐源性机化性肺炎
脱屑性间质性肺炎
过敏性肺炎
特发性肺纤维化
机化性肺炎
任何年龄段的人，通常为50-60岁（< 50%吸烟）
亚急性（<3个月）
双侧斑片状实变
支气管周围和胸膜下
斑片状毛玻璃影和/或实变、结节或二者兼有
反晕征（圆形磨玻璃样阴影）
肺泡癌
感染
非特异性间质性肺炎
结节病
呼吸性细支气管炎相关间质性肺病（RBILD）
呼吸性细支气管炎相关间质性肺病
多发于30～50岁患者，男性稍多（>90%吸烟）
亚急性（数周至数月）
支气管壁增厚；
磨玻璃影
支气管壁增厚；
弥散分布
小叶中心性结节
斑片状磨玻璃影
脱屑性间质性肺炎
过敏性肺炎
感染
非特异性间质性肺炎
弥散性肺泡损害
任何年龄†
突发（1～2周）
进行性弥漫的磨玻璃影/实变
弥散的实变和磨玻璃影，常伴小叶膨胀不全
晚期牵拉性支气管扩张
流体静力性水肿
淋巴细胞间质性肺炎
多为女性，可发病于任何年龄†
慢性（>12个月）
网状影
结节
弥散分布
小叶中心性结节
磨玻璃影
间隔和支气管血管增厚
薄壁囊泡
淋巴管癌
结节病
系统性风湿性疾病
胸膜肺弹力纤维增生症
没有性别偏好，57岁的年龄中位数
慢性（>12个月）
双侧顶不规则胸膜增厚
胸膜下密集实变
牵拉性支气管扩张
结构扭曲
上叶体积损失
石棉肺
过敏性肺炎
非特异性间质性肺炎
放射诱发的肺疾病
结节病
系统性风湿性疾病
*按照发病频率降序排列。
†吸烟史未知