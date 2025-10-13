skip to main content
MSD Manual Logo默沙东 诊疗手册医学专业人士版
Search icon

视物模糊的部分病因

视物模糊的部分病因

病因

有提示意义的临床表现

诊断方法

眼部结构的混浊

白内障

渐进性发病，常伴有危险因素（如衰老、糖皮质激素使用），对比度下降，眩光

眼底镜检查或者裂隙灯检查可见晶状体混浊

眼科评估

角膜混浊（如外伤后或者感染后的瘢痕）

裂隙灯下角膜异常

眼科评估

累及视网膜的疾病

年龄相关性黄斑变性

突发性或渐进性发病，中心视力受影响（中心暗点），无周边视力丧失，黄斑玻璃膜疣或瘢痕形成，新生血管膜

眼底检查

光学相干断层扫描、荧光血管造影或其他有临床指征的视网膜成像

感染性视网膜炎（例如，巨细胞病毒、弓形虫

通常有HIV感染或者其他免疫抑制性疾病，常有眼红或者眼痛，异常视网膜表现

眼底镜检查

依据临床指征进行相关检查（如抗弓形虫抗体）

视网膜色素变性

主要为夜盲，逐渐发病，色素性视网膜病灶

眼底检查

由眼科医生进行特定的检查（如暗适应、视网膜电图）

系统性疾病引起的视网膜病变（如高血压系统性红斑狼疮糖尿病Waldenström巨球蛋白血症多发性骨髓瘤或其他可能引起高黏血症的疾病）

危险因素，检眼镜检查期间检测到的视网膜异常（见表 对一些危险信号眼发现的解释

根据临床怀疑的疾病进行相关检查

视网膜前膜

危险因素（如糖尿病视网膜病变葡萄膜炎视网膜脱落或眼外伤）

视力模糊或扭曲（如直线呈波浪状）

眼底检查

光学相干断层扫描

黄斑裂孔

视野模糊，最初是中心性的

眼底检查

光学相干断层扫描

视网膜静脉阻塞

危险因素（如高血压、年龄和青光眼

无痛视力下降（通常突发性）

有时候，视力模糊

眼底镜检查

有时需要荧光血管造影

有时需要光学相干断层扫描

累及视神经或者神经通路的疾病

视神经炎

逐渐发病，但多发性硬化的视神经炎起病快

通常为单侧或非对称性的

眼球运动时疼痛，直接对光反应减弱并不一致（传入性瞳孔障碍），有时可见视盘边界消失和/或眼球压痛

通常对大脑和眼眶进行 MRI 以排除多发性硬化症

影响聚焦的疾病

屈光不正

视力随所视物体距离改变，屈光矫正后视力正常

由验光师或者眼科医生进行屈光检查

在这些主题中