视物模糊的部分病因
病因
有提示意义的临床表现
诊断方法
眼部结构的混浊
渐进性发病，常伴有危险因素（如衰老、糖皮质激素使用），对比度下降，眩光
眼底镜检查或者裂隙灯检查可见晶状体混浊
眼科评估
角膜混浊（如外伤后或者感染后的瘢痕）
裂隙灯下角膜异常
眼科评估
累及视网膜的疾病
突发性或渐进性发病，中心视力受影响（中心暗点），无周边视力丧失，黄斑玻璃膜疣或瘢痕形成，新生血管膜
眼底检查
光学相干断层扫描、荧光血管造影或其他有临床指征的视网膜成像
感染性视网膜炎（例如，巨细胞病毒、弓形虫）
通常有HIV感染或者其他免疫抑制性疾病，常有眼红或者眼痛，异常视网膜表现
眼底镜检查
依据临床指征进行相关检查（如抗弓形虫抗体）
主要为夜盲，逐渐发病，色素性视网膜病灶
眼底检查
由眼科医生进行特定的检查（如暗适应、视网膜电图）
系统性疾病引起的视网膜病变（如高血压、系统性红斑狼疮、糖尿病、Waldenström巨球蛋白血症、多发性骨髓瘤或其他可能引起高黏血症的疾病）
危险因素，检眼镜检查期间检测到的视网膜异常（见表 对一些危险信号眼发现的解释）
根据临床怀疑的疾病进行相关检查
危险因素（如糖尿病视网膜病变、葡萄膜炎、视网膜脱落或眼外伤）
视力模糊或扭曲（如直线呈波浪状）
眼底检查
光学相干断层扫描
黄斑裂孔
视野模糊，最初是中心性的
眼底检查
光学相干断层扫描
无痛视力下降（通常突发性）
有时候，视力模糊
眼底镜检查
有时需要荧光血管造影
有时需要光学相干断层扫描
累及视神经或者神经通路的疾病
逐渐发病，但多发性硬化的视神经炎起病快
通常为单侧或非对称性的
眼球运动时疼痛，直接对光反应减弱并不一致（传入性瞳孔障碍），有时可见视盘边界消失和/或眼球压痛
通常对大脑和眼眶进行 MRI 以排除多发性硬化症
影响聚焦的疾病
视力随所视物体距离改变，屈光矫正后视力正常
由验光师或者眼科医生进行屈光检查