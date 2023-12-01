根据需要检查视觉以外的系统；但是，所有眼部的检查是必需的。

检测视力是关键。许多患者没有尽全力。提供足够的时间和鼓励患者常常能获得更准确的结果。

理想情况下，患者佩戴自己的眼镜，站在距离墙上张贴的斯内伦视力表 6 米（约 20 英尺）的地方测量视力。如果这个测试不能完成，近锐度可以用离眼睛约36厘米(14英寸)的近卡图表来测量。>40岁的患者测量近视力时需要进行阅读校正，考虑到老花眼。在患有急性疾病的情况下，在40 岁左右从未需要佩戴矫正镜片进行阅读的人身上，老花眼症状可能会加重。以前未被识别的老花眼是导致住院成人视力模糊的常见原因。视力检查需要单眼进行，对侧眼必须用一个实面的物体遮盖（而不是患者手指，因为手指在检查时可能分开）。如果患者在6米的地方看不清斯内伦视力表的顶线，就在3米(约10英尺)的地方测试视力。如果即使在最近的距离都无法读出视力表上的视标，则检查者伸出不同数目的手指，并检查患者是否可以正确数指。如果无法数指，则检查患者是否可以判断手动。如果无法判断手动，则检查患眼是否可以感受到光线的照入，即光感。

如果用患者的眼镜矫正视力，问题可能是屈光不正。如果患者没有眼镜，则使用小孔矫正镜片。如果没有小孔镜片，可以在一张卡片上用18号针头戳一排孔，孔的大小略有差异。患者选择可以获得最佳视力的小孔来检查。如果小孔可以矫正视力，则提示问题为屈光不正。小孔矫正是一种快速、有效的诊断屈光不正的方法，而屈光不正是视物模糊的最常见病因。但是通过小孔镜片矫正的最佳视力通常只能达到20/30，而不是20/20。

眼部检查同样重要。手电筒试验检查直接和间接瞳孔对光反应。直接面对面检查法和Amsler表检查视野。

最好通过裂隙灯检查角膜是否有混浊。裂隙灯检查前房是否有细胞和闪辉，但在没有眼红或者眼痛的情况下，这种表现不太好解释患者的视物模糊。

使用眼底镜、裂隙灯或者两者结合，观察晶状体是否混浊。

使用直接眼底镜进行眼底检查。 使用拟交感神经药物（如2.5％的去氧肾上腺素）、睫状肌麻痹剂（如1％环喷托酯或者1％托吡卡胺）或者两者联合散瞳后用眼底镜检查眼底可以观察到更多细节；约20分钟后能够充分散瞳。应尽可能检查可见范围的眼底，包括视网膜、黄斑、中心凹、血管和视盘以及视盘边缘。为了检查整个眼底（即看到周边的视网膜脱离），检查者，通常为眼科医生，必须使用间接眼底镜。

检测眼压。