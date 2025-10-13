儿童腹泻的某些病因
病因
有提示意义的临床表现
诊断方法
急性
抗生素（例如，广谱抗生素，多种联合抗生素）
腹泻发作与抗生素服用之间的时间关系
病史和体格检查
细菌（例如：Campylobacter（弯曲杆菌）属 ，Clostridioides difficile（原称Clostridium difficile）（艰难梭菌），Escherichia coli（大肠杆菌）[能引起溶血尿毒症性综合征]，Salmonella（沙门氏菌）属，Shigella（志贺菌）属，Yersinia enterocolitica（耶尔森菌））*
发热，血便，腹痛
可能出现瘀点或苍白（在患有溶血性尿毒症综合征的患者中）
动物接触史（大肠杆菌）或爬行动物接触史（大肠杆菌）
生食服用史（难辨梭状芽孢杆菌）
近期 （< 2月）抗生素使用（艰难梭菌）
日间护理中心爆发
粪便培养
粪便白细胞
如果患者出现不适，需进行全血细胞计数，肾功能检查，和血培养。
病人近来使用过抗生素，则进行大便C. difficile（艰难梭菌）毒素检测。
食物过敏或食物中毒
过敏： 进食后数分钟至数小时内出现荨麻疹，唇肿，腹痛，呕吐，腹泻，呼吸困难
中毒：摄入污染的食物后数小时出现恶心，呕吐，腹痛，腹泻
病史和体格检查
寄生虫 （例如， Giardia intestinalis[lamblia]（贾第鞭毛虫[兰伯贾第虫]），Cryptosporidium parvum（隐孢子虫））*
腹胀及腹部痉挛，大便难闻，食欲减退
可能的旅行史，污水使用史
大便卵清蛋白及寄生虫镜检
粪便抗原或PCR检测
病毒（例如，星状病毒属，杯状病毒，肠腺病毒，轮状病毒）*
无血性腹泻<5天，无血便
常常发生呕吐
可能发烧
接触感染者
存在可能的感染季节
病史和体格检查
慢性
出生后胎便排出延迟>48小时
可能有长期便秘史
胆汁性呕吐，腹胀，病态
腹部X线检查
钡剂灌肠
直肠活检
肠切除病史（例如，坏死性小肠结肠炎，肠扭转，或先天性巨结肠症）
病史和体格检查
腹胀，肛门排气增多，暴发性腹泻
乳制品摄入后腹泻
病史和体格检查
有时行氢呼气试验
有时进行大便还原物质检测（检查碳水化合物）以及大便pH检测（< 6.0表示大便中含有碳水化合物）
牛奶蛋白不耐受（牛奶蛋白过敏）
呕吐
腹泻或便秘
便血
肛裂
生长与体重增长迟滞（旧称发育不良）
当牛奶蛋白质被消除，症状消失
有时需内窥镜或结肠镜检查
摄入过多果汁
果汁或含糖饮料过量摄入史（每天>120～180毫升[4～6盎司]）
病史和体格检查
儿童慢性非特异性腹泻（幼儿腹泻）
年龄 6 个月至 5 岁
3-10次稀便/天，通常是在白天清醒时排便，有时是在进食后立即排便
有时在粪便中能够见到未消化的食物
正常生长，体重增加，活动和食欲
病史和体格检查
复发性皮肤，呼吸道或肠道感染的病史
体重减低或体重增长缓慢
HIV检测
全血细胞计数
免疫球蛋白浓度
血便，痉挛性腹痛，体重下降，厌食
可能出现关节炎，口腔溃疡，皮肤病变，直肠裂隙
结肠镜
嗜酸性胃肠炎
腹痛，恶心，呕吐，体重下降
全血细胞计数提示嗜酸性细胞增多
有时检测IgE水平
内窥镜和/或结肠镜检查
乳糜泻（麸质肠病）
添加小麦辅食后开始有症状（通常在4-6月龄后）
生长和体重迟缓
反复腹痛
腹胀
腹泻或便秘
全血细胞计数
乳糜泻的血清学筛查（组织谷氨酰胺转氨酶IgA抗体）
内窥镜下十二指肠活检
生长和体重迟缓
反复肺炎或喘息
脂肪泻和恶臭的粪便
腹胀，肠胃胀气
72小时粪便脂肪排泄
发汗试验
基因检测
有时出现牛皮癣状皮疹，口角炎
锌水平
硬便史
大便失禁
腹部X线检查
*也可引起慢性腹泻
PCR=聚合酶链式反应。