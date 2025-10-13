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儿童腹泻的某些病因

儿童腹泻的某些病因

病因

有提示意义的临床表现

诊断方法

急性

抗生素（例如，广谱抗生素，多种联合抗生素）

腹泻发作与抗生素服用之间的时间关系

病史和体格检查

细菌（例如：Campylobacter（弯曲杆菌）属 ，Clostridioides difficile（原称Clostridium difficile）（艰难梭菌），Escherichia coli（大肠杆菌）[能引起溶血尿毒症性综合征]，Salmonella（沙门氏菌）属，Shigella（志贺菌）属，Yersinia enterocolitica（耶尔森菌））*

发热，血便，腹痛

可能出现瘀点或苍白（在患有溶血性尿毒症综合征的患者中）

动物接触史（大肠杆菌）或爬行动物接触史（大肠杆菌

生食服用史（难辨梭状芽孢杆菌

近期 （< 2月）抗生素使用（艰难梭菌

日间护理中心爆发

粪便培养

粪便白细胞

如果患者出现不适，需进行全血细胞计数，肾功能检查，和血培养。

病人近来使用过抗生素，则进行大便C. difficile（艰难梭菌）毒素检测。

食物过敏或食物中毒

过敏： 进食后数分钟至数小时内出现荨麻疹，唇肿，腹痛，呕吐，腹泻，呼吸困难

中毒：摄入污染的食物后数小时出现恶心，呕吐，腹痛，腹泻

病史和体格检查

寄生虫 （例如， Giardia intestinalis[lamblia]（贾第鞭毛虫[兰伯贾第虫]），Cryptosporidium parvum（隐孢子虫））*

腹胀及腹部痉挛，大便难闻，食欲减退

可能的旅行史，污水使用史

大便卵清蛋白及寄生虫镜检

粪便抗原或PCR检测

病毒（例如，星状病毒属，杯状病毒，肠腺病毒，轮状病毒）*

无血性腹泻<5天，无血便

常常发生呕吐

可能发烧

接触感染者

存在可能的感染季节

病史和体格检查

慢性

先天性巨结肠肠炎

出生后胎便排出延迟>48小时

可能有长期便秘史

胆汁性呕吐，腹胀，病态

腹部X线检查

钡剂灌肠

直肠活检

短肠综合征

肠切除病史（例如，坏死性小肠结肠炎，肠扭转，或先天性巨结肠症）

病史和体格检查

乳糖不耐症

腹胀，肛门排气增多，暴发性腹泻

乳制品摄入后腹泻

病史和体格检查

有时行氢呼气试验

有时进行大便还原物质检测（检查碳水化合物）以及大便pH检测（< 6.0表示大便中含有碳水化合物）

牛奶蛋白不耐受（牛奶蛋白过敏）

呕吐

腹泻或便秘

便血

肛裂

生长与体重增长迟滞（旧称发育不良）

当牛奶蛋白质被消除，症状消失

有时需内窥镜或结肠镜检查

摄入过多果汁

果汁或含糖饮料过量摄入史（每天>120～180毫升[4～6盎司]）

病史和体格检查

儿童慢性非特异性腹泻（幼儿腹泻）

年龄 6 个月至 5 岁

3-10次稀便/天，通常是在白天清醒时排便，有时是在进食后立即排便

有时在粪便中能够见到未消化的食物

正常生长，体重增加，活动和食欲

病史和体格检查

免疫缺陷（例如，HIV感染IgA缺乏症，或IgG缺乏症）

复发性皮肤，呼吸道或肠道感染的病史

体重减低或体重增长缓慢

HIV检测

全血细胞计数

免疫球蛋白浓度

炎症性肠病（例如，克罗恩病溃疡性结肠炎

血便，痉挛性腹痛，体重下降，厌食

可能出现关节炎，口腔溃疡，皮肤病变，直肠裂隙

结肠镜

嗜酸性胃肠炎

腹痛，恶心，呕吐，体重下降

全血细胞计数提示嗜酸性细胞增多

有时检测IgE水平

内窥镜和/或结肠镜检查

乳糜泻（麸质肠病）

添加小麦辅食后开始有症状（通常在4-6月龄后）

生长和体重迟缓

反复腹痛

腹胀

腹泻或便秘

全血细胞计数

乳糜泻的血清学筛查（组织谷氨酰胺转氨酶IgA抗体）

内窥镜下十二指肠活检

囊性纤维化

生长和体重迟缓

反复肺炎或喘息

脂肪泻和恶臭的粪便

腹胀，肠胃胀气

72小时粪便脂肪排泄

发汗试验

基因检测

肠病性肢端皮炎

有时出现牛皮癣状皮疹，口角炎

锌水平

便秘大便失禁

硬便史

大便失禁

腹部X线检查

*也可引起慢性腹泻

PCR=聚合酶链式反应。

*也可引起慢性腹泻

PCR=聚合酶链式反应。

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