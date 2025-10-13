耳鸣的一些病因
病因
有提示意义的临床表现
诊断方法
主观性耳鸣*
声创伤（例如，噪声性听力损失）
职业和生活中噪声暴露史，听力下降
听力图
暴露于增加的空气或水压的明确历史记录
听力图
单侧耳鸣，常伴听力下降
有时有其他神经系统异常
钆增强MRI
听力图
咽鼓管功能紊乱
常有长期听力下降，既往有上呼吸道感染，航空旅行或其他气压变化时耳部通气困难
严重的过敏反应可加重症状；
单侧或双侧发作（通常一侧更为严重）
鼓室测压
听力图
感染史
仅病史和体格检查
有时进行其他确诊性检查（例如，脑膜炎的脑脊液检查）
听力图
药物（如水杨酸盐、氨基糖苷类、袢利尿剂、某些化疗药物包括顺铂）
药物应用后双侧耳鸣；
除了水杨酸外，也可能有听力下降；
氨基糖苷类也可能与双侧前庭功能丧失相关（例如，眩晕、平衡障碍）
听力图
阵发性单侧听力下降、耳鸣、耳闷胀感和严重的眩晕
通常为波动性并最终永久性的低频听力损失
听力图
钆增强MRI用于评估单侧感音神经性听力损失并排除前庭神经鞘瘤
单侧，耳镜检查可见具有诊断意义的异常，包括外耳道炎伴有的分泌物（或耳漏）
仅病史和体格检查
老年相关性聋（与老化）
渐进性的听力下降，常有家族史
听力图
客观性耳鸣†
单侧持续的搏动性耳鸣；
通常无其他症状；
可能有颅骨上的杂音
体格检查应始终包括耳周听诊
CT、MRI 或常规血管造影
肌阵挛（腭肌、鼓膜张肌、镫骨肌）
不规则的咔嗒声或机械样噪声
可能有其他神经系统症状（例如，多发性硬化症相关症状）
症状出现时，检查可见腭部、鼓膜或两者兼有运动
MRI
鼓室测量法
颈动静脉湍流
颈部闻及血管杂音或静脉嗡鸣
静脉嗡鸣，其强度可随同侧颈静脉压迫或头部旋转而发生变化（增加或减少）
有时仅考虑病史和体格检查
有时进行 CT 静脉造影和 CT 血管造影
中耳血管性肿瘤（例如，鼓室球瘤、颈静脉球瘤）
单侧持续的搏动性耳鸣；
耳部听诊有时可闻及杂音
肿瘤通常在鼓膜后方可见，呈高度充血、有时搏动性的肿块，可能（在鼓气耳镜检查时）变白
CT
MRI
血管造影（通常在手术前进行）
听力图
*通常情况下，耳鸣音调不变并伴有一定程度的听力损失。 所有主观耳鸣患者都应进行听力测试。
†通常为间歇性或搏动性。
CSF = 脑脊液; CT = 计算机断层扫描; MRI = 磁共振成像; TM = 鼓膜; URI = 上呼吸道感染。