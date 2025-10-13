震颤的部分原因
病因
有提示意义的临床表现
诊断方法
动作性震颤*
酒精或其他药物戒断（如苯二氮卓类或阿片类药物）
最后一次饮酒或服用药物或物质（如苯二氮䓬类药物）后24-72小时开始出现激越和轻微震颤
有时可伴有高血压、心动过速及发热，尤其常见于住院患者。
病史和体格检查
药物或物质使用史（如锂、抗抑郁药、兴奋剂）
停止用药或物质后震颤症状有所改善
内分泌、代谢异常及中毒：
震颤伴有意识水平的改变（提示脑病）和明显的基础疾病（如肾衰竭或肝衰竭）
在代谢原因引起的震颤中，有时会出现多灶性肌阵挛和阴性肌阵挛（扑翼样震颤）
眼球突出，反射亢进，心动过速及不耐热（提示甲亢）
极度难治性高血压（提示嗜铬细胞瘤）
TSH水平
24小时尿液收集以检测间甲肾上腺素类物质
血氨、尿素氮、血糖、血钙及甲状旁腺激素水平
重金属检测
特发性震颤
进行性持续性震颤(4-12 Hz)，通常对称，累及双上肢，有时累及头部和声音，特别是有震颤家族史的患者
可以用低剂量的酒精或其他镇静剂抑制
病史和体格检查
生理性震颤
发生于健康人群中的细小、快速（8～13Hz）震颤，服用某些药物或特定条件下可加重（见上文）
可以用低剂量的酒精或其他镇静剂抑制
病史和体格检查
静止性震颤
使用阻断多巴胺受体或耗尽多巴胺储备的药物的历史
停药后震颤好转
低频率（3～6Hz）的交替性震颤，通常为拇指和示指的搓丸样动作，偶可见于下颌及腿
通常伴有其他症状，如写字过小症、运动迟缓（缓慢运动）、齿轮样强直和拖曳步态
通常无帕金森震颤家族史，且饮酒后震颤不会像在特发性震颤中那样减轻
特定的临床诊断标准
对多巴胺能药物实验性治疗反应好
意向性震颤
小脑病变：
单侧肢体低频率（<4Hz）的震颤，伴有共济失调、辨距不良、轮替动作障碍（不能完成快速交替动作）及构音障碍
部分患者存在家族史（如Friedreich共济失调）
头颅MRI
某些药物或其他物质的使用史
停止用药或物质后震颤症状有所改善
复杂性震颤
Holmes震颤（中脑、红核、或丘脑震颤）
近端肢体为主的不规则低频（<4.5Hz）震颤。
可有静止性、姿势性及意向性震颤，多由中脑红核附近病变引起（卒中或多发性硬化）
偶伴有共济失调及肢体无力
头颅MRI
神经性震颤：
震颤类型及频率不一，通常表现为受累肢体的姿势性震颤及意向性震颤
其他周围神经病变的体征
肌电图
其他针对特定疾病的检查
功能性（心因性）震颤
突发起病和（或）自发缓解的复杂混合型震颤，其特点多变
注意力集中时加重，分散注意力可使症状缓解
心因性震颤的关键诊断标志：震颤 “带动现象”，即患者用未受累肢体进行有节奏的主动运动时，震颤频率随之改变或消失。
病史和体格检查
儿童或青年的多种不同的震颤（通常以近端肢体为主），多伴有肝衰竭，肌强直，步态笨拙、构音障碍、不合时宜的笑容、流涎及神经精神异常。
24h尿铜检测及血清铜蓝蛋白检测
裂隙灯检查虹膜角膜色素环（由铜沉积造成的）
*动作性震颤的分类可细分为姿势性震颤和运动性震颤（包括简单运动性震颤和意向性震颤）。单纯运动性震颤发生在随意运动过程中，并且在整个运动过程中大致相同。意向性震颤发生在自主运动时，当患肢接近目标时震颤逐渐增强。姿势性震颤在肢体对抗重力保持固定位置时最为明显。
BUN = 血尿素氮；Hz = 赫兹；PTH = 甲状旁腺激素；TSH = 促甲状腺激素。