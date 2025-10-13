*动作性震颤的分类可细分为姿势性震颤和运动性震颤（包括简单运动性震颤和意向性震颤）。单纯运动性震颤发生在随意运动过程中，并且在整个运动过程中大致相同。意向性震颤发生在自主运动时，当患肢接近目标时震颤逐渐增强。姿势性震颤在肢体对抗重力保持固定位置时最为明显。