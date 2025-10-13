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震颤的部分原因

震颤的部分原因

病因

有提示意义的临床表现

诊断方法

动作性震颤*

酒精或其他药物戒断（如苯二氮卓类或阿片类药物）

最后一次饮酒或服用药物或物质（如苯二氮䓬类药物）后24-72小时开始出现激越和轻微震颤

有时可伴有高血压、心动过速及发热，尤其常见于住院患者。

病史和体格检查

毒品或药物引起的

药物或物质使用史（如锂、抗抑郁药、兴奋剂）

停止用药或物质后震颤症状有所改善

内分泌、代谢异常及中毒：

震颤伴有意识水平的改变（提示脑病）和明显的基础疾病（如肾衰竭或肝衰竭）

在代谢原因引起的震颤中，有时会出现多灶性肌阵挛和阴性肌阵挛（扑翼样震颤）

眼球突出，反射亢进，心动过速及不耐热（提示甲亢）

极度难治性高血压（提示嗜铬细胞瘤）

TSH水平

24小时尿液收集以检测间甲肾上腺素类物质

血氨、尿素氮、血糖、血钙及甲状旁腺激素水平

重金属检测

特发性震颤

进行性持续性震颤(4-12 Hz)，通常对称，累及双上肢，有时累及头部和声音，特别是有震颤家族史的患者

可以用低剂量的酒精或其他镇静剂抑制

病史和体格检查

生理性震颤

发生于健康人群中的细小、快速（8～13Hz）震颤，服用某些药物或特定条件下可加重（见上文）

可以用低剂量的酒精或其他镇静剂抑制

病史和体格检查

静止性震颤

药物诱发的帕金森综合征

使用阻断多巴胺受体或耗尽多巴胺储备的药物的历史

停药后震颤好转

帕金森病

低频率（3～6Hz）的交替性震颤，通常为拇指和示指的搓丸样动作，偶可见于下颌及腿

通常伴有其他症状，如写字过小症、运动迟缓（缓慢运动）、齿轮样强直和拖曳步态

通常无帕金森震颤家族史，且饮酒后震颤不会像在特发性震颤中那样减轻

特定的临床诊断标准

对多巴胺能药物实验性治疗反应好

意向性震颤

小脑病变：

单侧肢体低频率（<4Hz）的震颤，伴有共济失调、辨距不良、轮替动作障碍（不能完成快速交替动作）及构音障碍

部分患者存在家族史（如Friedreich共济失调）

头颅MRI

药物诱发型

某些药物或其他物质的使用史

停止用药或物质后震颤症状有所改善

复杂性震颤

Holmes震颤（中脑、红核、或丘脑震颤）

近端肢体为主的不规则低频（<4.5Hz）震颤。

可有静止性、姿势性及意向性震颤，多由中脑红核附近病变引起（卒中或多发性硬化）

偶伴有共济失调及肢体无力

头颅MRI

神经性震颤：

震颤类型及频率不一，通常表现为受累肢体的姿势性震颤及意向性震颤

其他周围神经病变的体征

肌电图

其他针对特定疾病的检查

功能性（心因性）震颤

突发起病和（或）自发缓解的复杂混合型震颤，其特点多变

注意力集中时加重，分散注意力可使症状缓解

心因性震颤的关键诊断标志：震颤 “带动现象”，即患者用未受累肢体进行有节奏的主动运动时，震颤频率随之改变或消失。

病史和体格检查

Wilson病

儿童或青年的多种不同的震颤（通常以近端肢体为主），多伴有肝衰竭，肌强直，步态笨拙、构音障碍、不合时宜的笑容、流涎及神经精神异常。

24h尿铜检测及血清铜蓝蛋白检测

裂隙灯检查虹膜角膜色素环（由铜沉积造成的）

*动作性震颤的分类可细分为姿势性震颤和运动性震颤（包括简单运动性震颤和意向性震颤）。单纯运动性震颤发生在随意运动过程中，并且在整个运动过程中大致相同。意向性震颤发生在自主运动时，当患肢接近目标时震颤逐渐增强。姿势性震颤在肢体对抗重力保持固定位置时最为明显。

BUN = 血尿素氮；Hz = 赫兹；PTH = 甲状旁腺激素；TSH = 促甲状腺激素。

*动作性震颤的分类可细分为姿势性震颤和运动性震颤（包括简单运动性震颤和意向性震颤）。单纯运动性震颤发生在随意运动过程中，并且在整个运动过程中大致相同。意向性震颤发生在自主运动时，当患肢接近目标时震颤逐渐增强。姿势性震颤在肢体对抗重力保持固定位置时最为明显。

BUN = 血尿素氮；Hz = 赫兹；PTH = 甲状旁腺激素；TSH = 促甲状腺激素。

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