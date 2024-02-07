遗传性共济失调可能是常染色体隐性或显性遗传。常染色体隐性遗传的包括Friedreich共济失调（最常见的）、共济失调毛细血管扩张症、无beta脂蛋白血症、共济失调伴单纯维生素E缺乏症、脑腱黄瘤病。

Friedreich共济失调是由基因突变引起的，该基因突变导致9号染色体长臂上的FXN基因中的DNA序列GAA异常重复；FXN基因编码线粒体蛋白frataxin。GAA 序列重复 5 到 38 次FXN没有弗里德赖希共济失调的人的基因；然而，在弗里德赖希共济失调患者中，GAA 序列可能重复 70 到 > 1000 次（1, 2)。常染色体隐性遗传。Frataxin含量减少导致线粒体内铁超载，从而线粒体的功能受损。

患者大多在5岁到15岁间出现走路不稳，其后出现上肢的共济失调、构音困难以及轻瘫，尤其是下肢。如果出现震颤，仅为轻度。通常会出现上行足底反应。大多数患者的反射、振动觉和位置觉缺失。然而，对于晚发型弗里德赖希共济失调症（年龄 > 25 岁），反射可能得以保留。马蹄内翻足（畸形足）、脊柱侧弯和进展型心肌病也较常见。到20岁时，患者需依赖轮椅。中年通常会发生继发于心律失常或心衰所导致的死亡。正式的神经心理学测试可以检测出认知功能的下降。

Omaveloxolone 是一种 NF2 通路激活剂，可用于治疗弗里德赖希共济失调。这种药物可以将共济失调的进展延迟 1.5 至 2 年（3）。

脊髓小脑性共济失调是最常见的常染色体显性遗传的共济失调。随着对其基因知识的增多，这些共济失调的分类已经被修改了很多次(4)。迄今为止，至少已发现48个不同的基因位点；大约10个为具有特征性的DNA重复拷贝数异常增多。有些涉及包含编码谷氨酸的CAG重复拷贝数异常增多，类似亨廷顿舞蹈病。

脊髓小脑性共济失调的临床表现不同。最常见的SCAs可影响中枢和周围神经系统的多个部位；周围神经病、锥体束征、不安腿综合征以及共济失调等较为常见。部分SCA通常只引起小脑性共济失调。

SCA-3，之前称Machado-Joseph病，是最常见的显性遗传性SCA。症状包括：共济失调、帕金森综合征、可能的肌张力障碍、面部颤搐、眼肌麻痹及眼球异常突出。