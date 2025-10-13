部分第三代和第四代头孢菌素类临床应用
头孢菌素
适应证
注释
第三代和第四代头孢菌素类
多重菌感染，包括革兰阴性杆菌和革兰阳性球菌（如腹腔脓毒症、褥疮溃疡、糖尿病患者的足部感染）
头孢曲松和其他一些第三代头孢菌素
头孢噻肟
头孢曲松
急性脑膜炎疑似由Streptococcus pneumoniae（肺炎链球菌）、Haemophilus influenzae（流感嗜血杆菌）或Neisseria meningitidis（脑膜炎奈瑟菌）引起
联合氨苄西林覆盖单核细胞增生李斯特菌，联合万古霉素覆盖青霉素敏感性降低的S. pneumoniae(肺炎链球菌)感染（待最小抑菌浓度结果确认*)
头孢泊肟（口服）
staphylococci（葡萄球菌）或streptococci（链球菌）引起的单纯性皮肤和软组织感染
若怀疑存在耐甲氧西林Staphylococcus aureus(金黄色葡萄球菌)感染，则不宜使用。
头孢他啶、头孢吡肟
医院获得性肺炎和呼吸机相关性肺炎
神经外科术后脑膜炎的经验性治疗，以覆盖铜绿假单胞菌
和万古霉素联合使用治疗耐甲氧西林的金黄色葡萄球菌
头孢曲松
由HACEK微生物引起的心内膜炎
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青霉素敏感的链球菌心内膜炎
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莱姆病伴有神经系统并发症（除孤立性贝尔麻痹）、心脏炎或关节炎
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未排除衣原体合并感染时口服多西环素
*已有报道肺炎球菌菌株对头孢曲松和头孢噻肟耐药，指南建议如脑脊液菌株MICs≥1.0mcg/mL，这些菌株应当被认为对第三代头孢菌素不敏感
HACEK 菌群是以下几种细菌的合称：Haemophilus(流感嗜血杆)菌种，Aggregatibacter（原称Actinobacillus(伴放线放线杆菌)) actinomycetemcomitans(伴放线聚集杆菌)，Cardiobacterium hominis(人心杆菌)，Eikenella corrodens(腐蚀艾肯菌)，及Kingella kingae(金氏金氏菌 。