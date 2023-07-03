神经系统疾病的诊断包含以下逐层递进的步骤：

症状和体征的定位诊断；

识别相关的病理生理机制；

鉴别诊断；

选择合适的辅助检查。

通过详细的病史询问和准确的神经科查体，有助于识别病灶的解剖定位和病理生理机制，极大地减少鉴别诊断和所需的辅助检查。病史对于确定神经功能障碍的可能部位很重要，神经检查用于证实可疑部位。这一诊断步骤不应机械地被CT、MRI和其他实验室检查而取代，因为这样做将导致错误的诊断和不必要的诊疗费用。

为了识别病灶的解剖定位，检查者应考虑以下问题：

所有的症状和体征都与神经系统中的单个病变有关还是与多个病变有关？

是否涉及中枢或周围神经系统，或者两者都涉及？

需要考虑的神经系统定位包括大脑皮层、皮层下白质、基底节、丘脑、小脑、脑干、脊髓、臂丛或腰骶神经丛、周围神经、神经肌肉接头和肌肉。

一旦确定了病变的位置，就要考虑病理生理原因的类别；它们包括那些主要起源于神经系统的，以及那些起源于身体其他地方并次要影响神经系统的（如血管性、感染性、免疫介导的）。神经系统疾病的一般原因包括：

血管性；

感染性；

肿瘤性；

退行性：

外伤性；

中毒-代谢性；

先天性

免疫介导性。

神经科检查如果选择得当，即使是最疑难的病例，检查者也能做出逐层递进的诊断，而不容易被其他疑似的疾病所迷惑，例如脑肿瘤的急性卒中样症状，脊髓压迫症出现类似格林-巴利综合征的快速上升性瘫痪。