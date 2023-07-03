多系统萎缩（MSA）

多系统萎缩（multiple system atrophy）是一类逐渐进展的神经退行性疾病，主要累及锥体束、小脑和自主神经。包括以下过去认为不同的三类疾病：橄榄脑桥小脑萎缩、纹状体黑质变性和夏-德综合征。症状包括低血压、niao储留、便秘、共济失调、帕金森病和体位不稳。诊断是基于临床的。治疗主要为对症治疗，如扩容、穿弹力袜和服用血管收缩药物等。

(参见自主神经系统概述。）

多系统萎缩对男性和女性的影响相同。平均发病年龄在53岁左右，当出现症状后，病人的生存期为9～10年。

多系统萎缩症（MSA）有2种类型； 取决于占主导地位的初始症状：

这两种类型都涉及自主神经系统功能障碍。尽管多系统萎缩症从一种类型开始，但另一种类型的症状最终会发生。大约5年后，无论哪种疾病首先发作，症状都趋于相似。

多系统萎缩的病因 多系统萎缩的病因不明，但神经变性发生在大脑的多个区域；其受累部位的面积及破坏的严重程度决定了病变的首发症状。该病的特征性改变为，少突胶质细胞胞质内存在含alpha-突触核蛋白的包涵体。 多系统萎缩是一种突触核蛋白病，突触核蛋白也可在帕金森病、单纯自主神经功能紊乱或路易体痴呆患者中积累。 突触核蛋白是神经元及胶质细胞蛋白，可积聚成不溶性纤维，形成路易斯小体。

多系统萎缩的症状和体征 多系统萎缩的初期症状各不相同，但包括以下多种症状的组合： 左旋多巴无效的帕金森综合征

小脑症状

自主神经功能障碍的症状 帕金森样症状 帕金森样症状在纹状体黑质变性中最明显，包括肌强直、运动徐缓、姿势不稳、快节律的姿位性震颤。同时常存在言语含糊，语调较高伴颤抖。 与帕金森病不同，多系统萎缩患者通常不会出现静止性震颤和运动障碍，左旋多巴用于症状治疗的反应差且短暂。 小脑异常 小脑症状在橄榄脑桥小脑萎缩中最显著，包括共济失调、辨距不良、轮替运动障碍（难以完成快速轮替动作）、协调性差及异常的眼球活动。 自主神经功能障碍 典型的自主神经功能不全症状有体位性低血压 （站立位后血压（BP）下降并有相应的症状，常伴有晕厥)、尿潴留、尿失禁、便秘和勃起功能障碍等。 其他或早或晚出现的自主神经症状包括，出汗减少、呼吸或吞咽障碍、大便失禁和泪液或唾液减少。 快速眼动（REM）期睡眠行为异常 （如REM期言语或骨骼肌活动）和呼吸喘鸣也较常见。病人常不易察觉其REM期睡眠行为异常。 病人可能有夜尿增多，其形成因素包括精氨酸升压素的昼夜下降，以及增加血容量的治疗。

多系统萎缩的诊断 临床评估（自主神经功能不全加上帕金森综合征或对左旋多巴反应不佳的小脑症状）

MRI

自主检测 多系统萎缩的诊断基于临床，当存在自主神经功能障碍、帕金森病或小脑症状时，需怀疑多系统萎缩。 但类似的症状也可见于帕金森病、路易体痴呆、纯自主神经衰竭、自主神经病变、进行性核上性麻痹、多发性脑梗死和药源性帕金森综合征。 没有一项诊断试验是肯定的，但一些测试（如MRI、123I-间碘苄胍[MIBG]标记的核素成像、自主神经测试）可辅助临床诊断多系统萎缩，如 MRI显示中脑、脑桥或小脑的特征性改变。

MIBG扫描显示心脏完整的神经分布。

自主神经测试显示广泛的自主神经功能衰竭。

多系统萎缩的治疗 支持治疗 多系统萎缩目前无特异性治疗，主要为对症治疗： 体位性低血压： 治疗包括通过补充盐和水扩大血管内容量，有时使用氟化可的松。使用下半身紧身衣(例如，腹部绑带，紧身袜)和用米多卡因刺激肾上腺素受体可能会有所帮助。然而，米多君也能增加外周血管阻力及提高平卧位血压，这对患者可能存在一定的副作用。夜间睡觉时将床头升高10cm可改善患者夜尿增多的症状，降低平卧位血压，同时也可以减少第二天早晨体位性低血压的发生。 或者也可以使用屈昔多巴，其作用与米多君类似，但作用持续时间更长。

帕金森综合征： 左旋多巴/卡比多巴可用于改善肌强直或其他帕金森样症状，但这些药物的效果可能无效或仅提供适度的益处。

尿失禁: 如果原因是逼尿肌反射亢进，可以使用氯化奥昔布宁或托特罗定。坦索罗辛可能对尿急有效。或者，使用β-3肾上腺素能激动剂米拉贝隆25~50mg每天一次；与坦洛新不同，米拉贝隆不会加重直立性低血压。

出汗、流泪和流涎减少： 如果出汗减少或不出汗，建议患者避免温暖的环境和身体过热。建议口干患者进行良好的牙科护理并定期检查牙齿。人工泪液可以帮助眼睛干涩的患者。

尿潴留： 许多病人需学会自己使用导尿管导尿。有时会使用诱导膀胱收缩的药物（如乙二酚）。

便秘： 高纤维饮食及粪便软化剂能改善便秘症状；对于顽固性便秘患者，有时需灌肠。

勃起功能障碍: 可以使用西地那非或他达拉非等药物，但这些药物可能会加重直立性低血压。 患者需要支持疗法，因为该疾病是进行性的和致命的。因此，临床医生应建议患者做好准备 预先指示 在诊断出多发系统萎缩后不久。