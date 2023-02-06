HIV相关痴呆是HIV病毒感染引起的慢性的认知减退。

（参见谵妄与痴呆的概述和 痴呆。）

痴呆是慢性的、全面的、通常是不可逆性的认知功能衰退。HIV相关痴呆（即艾滋痴呆综合征）可发生在晚期HIV感染病人。与其他类型的痴呆不同，它好发于年轻患者。

痴呆不应该与 谵妄 混淆，尽管在两者中均存在认知受损。以下可以帮助区分两者：

痴呆 主要影响记忆，通常是由大脑中的解剖结构改变引起的，起病慢，并且通常是不可逆的。

谵妄 主要影响的注意力，通常由急性疾病或药物毒性（有时危及生命）引起的，并且往往是可逆的。

其他特征有助于鉴别两者（见表谵妄与痴呆的区别）。

单纯的HIV相关痴呆源于HIV对神经的损伤。然而HIV感染患者的痴呆可能源于其他疾病，其中部分可治愈。这些疾病包括其他感染，如JC病毒的二重感染，导致进行性多灶性白质脑病和中枢神经系统（CNS）淋巴瘤。 其它机会性感染（例如, 隐球菌性脑膜炎, 其他真菌性脑膜炎, 细菌感染, 结核性脑膜炎, 病毒感染, 弓形体病）也可引起。

在单纯的HIV相关痴呆病人，皮质下病理改变可能是源于感染的巨噬细胞或少突胶质细胞浸润大脑深部灰质（如基底节、丘脑）和白质。

有7％～27％的晚期HIV病人会发展为痴呆，但有30％～40％的病人有较轻程度的表现。 发病率与CD4细胞计数呈负相关。

HIV 相关痴呆的症状和体征 HIV相关性痴呆的症状和体征可能与其他痴呆相似。早期表现包括 思维和表达缓慢

注意力集中困难

冷漠 洞察力保留，罕见抑郁。运动减少，共济失调和无力。 神经系统检查异常包括 瘫痪

下肢痉挛状态

共济失调

病理征阳性 有时存在躁狂和精神症状。

HIV相关痴呆的诊断 临床评估

测量CD4细胞计数和HIV病毒载量

病情急性恶化时，行MRI和腰穿评估 患者存在下述表现时提示HIV相关性痴呆 痴呆症状

已知的HIV感染，或提示HIV感染的症状或危险因素 如果已知HIV感染的患者存在痴呆症状，依据通常的痴呆诊断标准对其进行全面的诊断，包括以下内容： 认知或行为（神经心理）症状，干扰日常生活或工作能力。

这些症状表示日常功能下降。

这些症状不能由谵妄或其他精神障碍解释。 认知功能评估包括从病人和认识病人的人那里获取病史以及做一个床旁精神状态检查，如果床旁测试没有结论，则行 全面神经心理测试。 如果患者有痴呆症状，无已知HIV感染，但有HIV感染的危险因素，应行HIV检测。 在有HIV感染和怀疑HIV相关性痴呆患者中，应测量CD4细胞计数和HIV病毒载量。在疑似或确诊HIV和痴呆的患者中，这些值有助于确定为HIV相关性痴呆（和中枢神经系统淋巴瘤和其他艾滋病毒相关的中枢神经系统感染）在何种程度下引起痴呆。在艾滋病毒感染但不痴呆的患者中，这些值有助于确定HIV相关性痴呆发生的可能性。 如果病人有痴呆和艾滋病病毒感染，其他病程可以引起或导致痴呆症状恶化。因此，导致认知能力下降的原因，特别是突然的、严重下降，无论是由于艾滋病病毒或其他感染，必须尽快确定。 无论是否增强，都应行MRI，以确定痴呆的其他原因，如果MRI未发现腰穿的任何禁忌，应行腰椎穿刺术。 HIV相关痴呆晚期可发现非增强的颅内弥散性的白质高信号、脑萎缩及脑室增大。

HIV相关痴呆的治疗 抗逆转录病毒疗法 HIV相关痴呆的主要治疗是积极抗逆转录病毒治疗，可增加CD4细胞计数，改善认知功能。免疫重建炎症综合征 （IRIS）可能会在开始抗逆转录病毒治疗时引起神经和精神状态的反常恶化； 这个问题应该可以预见并得到解决。 支持性治疗与其他痴呆类似。 例如，环境要明亮，令人愉快的，和熟悉的，应强化定向性（如在房间里放置的大钟和日历）。 采取措施确保（如对散步患者进行信号监测系统）病人的安全。 治疗症状是必要的。