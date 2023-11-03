盲人被教导要更多地依靠其他感官，发展特定的技能，并使用特定的设备(如盲文、手杖、阅读机)。治疗的目标在于尽量帮助盲人恢复功能而能够独立，并帮助他们恢复心理安全和学会正确处理和影响其他人关系的态度。治疗方法根据失去视力的情况（急、慢或进展性的）、失视的范围、患者的功能需要以及有无其他缺陷等而不同。例如，外周神经病和手指触觉降低的患者阅读盲文就有困难。许多盲人患者需要心理咨询（通常是认知-行为治疗）以帮助他们适应周围的环境。

针对行走的治疗包括学习如何使用手杖，盲人使用的手杖与普通的手杖不同，它是一根白色的更细更长的杆。需坐轮椅的患者必须学会如何一手操作轮椅一手使用手杖。喜欢用导盲犬而不是手杖的患者必须学会如何与狗相处并关心此狗。当与视力正常的人一起行走时，盲人可以握住该人弯曲的肘部，而不是使用行走辅助工具。盲人不应该被用手引导，因为这种行为可能会被视为主导和控制。