康复的目的在于促进功能丧失的恢复。(参见康复学概述。）
关节炎
关节炎患者能从活动及锻炼中受益，以增加关节活动范围和力量来保护关节。比如病人会被建议：
宁可让一锅含有面条的沸水滑落在地，而不让患者将其从火炉端至水槽（为了避免过度疼痛或者扭伤关节）
按照特定步骤安全进出浴缸
提高座便器或者浴缸边缘平台的高度，或者二者兼而有之（以减轻关节疼痛及对下肢关节的压力）
在物品的手柄(如刀、锅、平底锅)周围包上泡沫、布或胶带，以缓冲握力
使用夹板保护发炎、不稳定或疼痛的关节
使用较大的、符合人体工程学设计的工具
如此的建议应该在门诊、病人家中、家庭健康护理机构或私人诊所里广为宣传。
盲人
盲人被教导要更多地依靠其他感官，发展特定的技能，并使用特定的设备(如盲文、手杖、阅读机)。治疗的目标在于尽量帮助盲人恢复功能而能够独立，并帮助他们恢复心理安全和学会正确处理和影响其他人关系的态度。治疗方法根据失去视力的情况（急、慢或进展性的）、失视的范围、患者的功能需要以及有无其他缺陷等而不同。例如，外周神经病和手指触觉降低的患者阅读盲文就有困难。许多盲人患者需要心理咨询（通常是认知-行为治疗）以帮助他们适应周围的环境。
针对行走的治疗包括学习如何使用手杖，盲人使用的手杖与普通的手杖不同，它是一根白色的更细更长的杆。需坐轮椅的患者必须学会如何一手操作轮椅一手使用手杖。喜欢用导盲犬而不是手杖的患者必须学会如何与狗相处并关心此狗。当与视力正常的人一起行走时，盲人可以握住该人弯曲的肘部，而不是使用行走辅助工具。盲人不应该被用手引导，因为这种行为可能会被视为主导和控制。
脑损伤
慢性疼痛
COPD（慢性阻塞性肺疾病）
COPD病人能从锻炼中受益，通过增加耐力、简化活动从而节省能量。鼓励病人进行上下肢的活动与锻炼以利增加肌肉有氧运动能力，从而减少过度的氧耗与呼吸。积极指导参与活动的病人激励他们并且使其感觉更安全。如此的指导可以在医疗场所或在病人的家中展开。
危重病多发性周围神经病
足下垂
足下垂的鉴别诊断包括腓总神经（腓骨）神经病、弥漫性周围多发性神经病（例如，由糖尿病引起）、L4 和/或 L5 神经根病、肿瘤、中风、多发性硬化、脊髓损伤和其他原因。患者可能会出现踝背屈肌、踝外翻肌和/或脚趾伸肌无力，以及可能的足部拍打和踏步步态（髋关节和膝关节代偿性过度屈曲）。
治疗足部下垂包括尽可能治疗根本原因;踝足矫形器(AFO)的使用训练;加强弱踝关节背屈肌、踝关节内伸肌和/或趾伸肌;伸展足底屈肌;还有步态训练。功能性电刺激 (FES) 目前用于多发性硬化症患者，以在步态摆动阶段产生腓神经刺激，以帮助足部清除。