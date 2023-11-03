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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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其他疾病的康复治疗

作者：Zacharia Isaac, MD, Brigham and Women's Hospital
已审核/已修订 11月 2023
看法 进行患者培训

    康复的目的在于促进功能丧失的恢复。(参见康复学概述。）

    关节炎

    关节炎患者能从活动及锻炼中受益，以增加关节活动范围和力量来保护关节。比如病人会被建议：

    • 宁可让一锅含有面条的沸水滑落在地，而不让患者将其从火炉端至水槽（为了避免过度疼痛或者扭伤关节）

    • 按照特定步骤安全进出浴缸

    • 提高座便器或者浴缸边缘平台的高度，或者二者兼而有之（以减轻关节疼痛及对下肢关节的压力）

    • 在物品的手柄(如刀、锅、平底锅)周围包上泡沫、布或胶带，以缓冲握力

    • 使用夹板保护发炎、不稳定或疼痛的关节

    • 使用较大的、符合人体工程学设计的工具

    如此的建议应该在门诊、病人家中、家庭健康护理机构或私人诊所里广为宣传。

    盲人

    盲人被教导要更多地依靠其他感官，发展特定的技能，并使用特定的设备(如盲文、手杖、阅读机)。治疗的目标在于尽量帮助盲人恢复功能而能够独立，并帮助他们恢复心理安全和学会正确处理和影响其他人关系的态度。治疗方法根据失去视力的情况（急、慢或进展性的）、失视的范围、患者的功能需要以及有无其他缺陷等而不同。例如，外周神经病和手指触觉降低的患者阅读盲文就有困难。许多盲人患者需要心理咨询（通常是认知-行为治疗）以帮助他们适应周围的环境。

    针对行走的治疗包括学习如何使用手杖，盲人使用的手杖与普通的手杖不同，它是一根白色的更细更长的杆。需坐轮椅的患者必须学会如何一手操作轮椅一手使用手杖。喜欢用导盲犬而不是手杖的患者必须学会如何与狗相处并关心此狗。当与视力正常的人一起行走时，盲人可以握住该人弯曲的肘部，而不是使用行走辅助工具。盲人不应该被用手引导，因为这种行为可能会被视为主导和控制。

    脑损伤

    头部损伤这个术语常是创伤性颅脑损伤 （TBI）的代名词。 临床表现多样，包括肌肉虚弱、痉挛、协调不能和共济失调。也常见认知功能障碍（如失忆、失去解决问题的能力、语言和视觉紊乱等）。

    康复专家的早期干预对于成功的功能恢复十分关键。这些干预措施包括继发性病患（如压力性损伤、关节挛缩）和肺炎的预防和家庭教育。康复专家须尽可能早地评价患者并建立基线档案，在康复治疗前，应再评价患者，并与基线状况相比，以确定优先采用何种治疗。患有严重认知功能障碍的患者需要全面的认知治疗。这通常在损伤后立即开始，并持续数月或数年。

    慢性疼痛

    腰痛等慢性疼痛是慢性残疾的最常见原因之一。理疗师或疼痛管理专家通常负责慢性疼痛患者的护理，这是一种复杂的疾病，受益于使用生物心理社会模型来指导治疗。因此，康复计划可能涉及以下内容的组合：

    • 躯干和姿势调节的监督练习

    • 一般练习（在个人或团体健身课程）

    • 推拿治法 或者 脊椎矫正术

    • 按摩

    • 身体方式

    • 针灸

    • 疼痛神经科学教育

    • 认知疗法（例如认知行为疗法、疼痛再处理疗法）

    • 正念冥想

    • 药理措施

    • 注射程序

    • 适当时转诊手术

    COPD（慢性阻塞性肺疾病）

    COPD病人能从锻炼中受益，通过增加耐力、简化活动从而节省能量。鼓励病人进行上下肢的活动与锻炼以利增加肌肉有氧运动能力，从而减少过度的氧耗与呼吸。积极指导参与活动的病人激励他们并且使其感觉更安全。如此的指导可以在医疗场所或在病人的家中展开。

    危重病多发性周围神经病

    危重病性多发性神经病可能表现为无法脱离机械通气。在继发于脓毒症的多系统器官衰竭中，全身炎症反应综合征（可能由细胞因子和自由基释放引起）损害周围神经微循环，导致混合神经或运动神经的多发性神经病。非炎症性轴索变性和由此产生的神经源性肌肉萎缩可能导致膈肌、四肢、面部和脊柱旁肌肉无力。感觉纤维受到的影响最小。连续血清肌酐激酶水平和连续电诊断研究有助于监测某些患者的病程。 恢复时间从 3 周到 6 个月不等。

    康复侧重于预防压疮、挛缩和压迫性神经病，并恢复正常功能。应在适当的恢复阶段提供加强锻炼、活动能力和 ADL（日常生活活动）再培训，以及适当的矫形器和适应性设备。

    足下垂

    足下垂的鉴别诊断包括腓总神经（腓骨）神经病、弥漫性周围多发性神经病（例如，由糖尿病引起）、L4 和/或 L5 神经根病、肿瘤、中风、多发性硬化、脊髓损伤和其他原因。患者可能会出现踝背屈肌、踝外翻肌和/或脚趾伸肌无力，以及可能的足部拍打和踏步步态（髋关节和膝关节代偿性过度屈曲）。

    治疗足部下垂包括尽可能治疗根本原因;踝足矫形器(AFO)的使用训练;加强弱踝关节背屈肌、踝关节内伸肌和/或趾伸肌;伸展足底屈肌;还有步态训练。功能性电刺激 (FES) 目前用于多发性硬化症患者，以在步态摆动阶段产生腓神经刺激，以帮助足部清除。

    脊髓损伤

    要根据患者脊髓损伤的不同节段和程度（部分或完全）制定特殊的康复规划(参见表脊髓创伤，特别是参见表脊髓损伤对部位的影响)。患者的功能状态取决于损伤程度（参见脊髓疾病概述：症状和体征）和并发症的发展（如关节挛缩、压疮、肺炎和肠/膀胱失禁）。

    累及的区域必须在急性期立即以手术或非手术方法修复。在急性期，日常常规护理应包括预防挛缩、压疮肺炎的措施;还应采取所有必要的措施来预防其他并发症（如直立性低血压肺不张深静脉血栓形成肺栓塞）。将患者安置在可调节角度的板上，逐渐增加角度直至直立，可帮助重建血流动力的平衡。加压袜套、弹力绷带或腹带也能预防直立性低血压。

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    版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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