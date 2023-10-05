慢性淋巴细胞白血病是看起来成熟的淋巴细胞（一类白细胞）发生恶变并逐渐替代淋巴结中正常细胞的一种通常进展缓慢的疾病。

患者可能无症状，或仅有疲劳、发烧、盗汗、体重意外下降等一般症状。

患者也可能会出现淋巴结肿大并因脾脏肿大而有腹胀感。

诊断有赖于血液检查。

治疗方法包括化疗药物、单克隆抗体，有时也进行放疗。

（也可参见白血病概述）

慢性淋巴细胞白血病 (CLL) 患者有四分之三以上大于 60 岁，儿童期患病极其罕见。CLL 是北美和欧洲最常见的白血病类型。该病在日本和东南亚以及生活在美国的日本和东南亚血统的人中很少见，这表明遗传学在发病中起到一定的作用。

看起来成熟的恶性淋巴细胞数目首先在血液、骨髓和淋巴结增加。然后，恶性淋巴细胞扩散到肝脏和脾脏，导致其开始肿大。

在骨髓中，癌性淋巴细胞可能会排挤正常造血细胞，导致以下一类或多类细胞的数量减少：

癌性淋巴细胞不具有正常淋巴细胞的功能，正常淋巴细胞能够产生蛋白质（抗体）来帮助抵抗感染。残留的健康淋巴细胞数量较少，并不总能足量生成抗体，因此很可能会出现感染。原本帮助身体抵御外来微生物和异物侵袭的免疫系统有时也会受到误导，与正常组织发生反应并将其破坏。这种受到误导的免疫活动可导致红细胞、中性粒细胞或血小板被破坏。

CLL 有时可转化为一种侵袭性癌症，称为淋巴瘤。这种转化称为 Richter 转化，发生在 2% 至 10% 的病例中。

你知道吗……

CLL 的症状 在 CLL 早期，大多数患者没有症状，仅是因为白细胞计数增加才被诊断患病。之后的症状可能包括 淋巴结肿大

疲劳

食欲不振（不常见）

体重减轻

盗汗

运动时气短

由脾脏肿大引起的腹胀感 随着 CLL 进展，患者可能出现苍白和容易皮肤青紫。细菌、病毒和真菌感染可能发生在疾病晚期，因为此时骨髓产生的可抵抗感染的健康白细胞更少。

CLL 的诊断 血液化验 有时，患者因为其他某种原因接受血细胞计数检查，检查结果表明淋巴细胞数目增加，从而意外发现其患有 CLL。可进行特殊的血液检查（称为流式细胞计数和免疫表型分析），以对血细胞中的异常淋巴细胞进行表征。血液检查可能还会发现红细胞、血小板和抗体数量偏少。 诊断 CLL 不必进行骨髓评估，但若进行了此项评估，则通常会显示淋巴细胞数目增加。

CLL 的治疗 化疗

免疫治疗 由于 CLL 进展缓慢，许多患者多年无需治疗，医生通常会等到出现以下一种或多种情况后才开始治疗 淋巴细胞数目开始增加并引起症状

淋巴结、肝或脾会肿大

红细胞或血小板数目减少 CLL 药物治疗 一些药物（包括化疗药物和单克隆抗体等免疫治疗药物）有助于缓解症状并使肿大的淋巴结和脾脏缩小，但不能治愈该病。这些治疗可以控制 CLL 很多年，如果白血病细胞重新生长，再次用药通常有效。 尚无标准的联合用药方案适用于 CLL。初次药物治疗通常包括氟达拉滨和环磷酰胺等药物，它们可通过干扰 DNA 杀死癌细胞。目前，也使用化疗联合利妥昔单抗（一种单克隆抗体）的方法治疗 CLL。这种联合治疗通常可成功控制 CLL（诱导缓解）。最终，大多数 CLL 会对这些药物表现出耐药性。然后，可以考虑使用其他药物或单克隆抗体治疗。 伊布替尼这种药物已在有些 CLL 患者中诱导实现了持续性缓解。该药物可用于：CLL 初次治疗；其他治疗不太可能有效的 CLL 患者；其他治疗无效（难治性）的 CLL 患者；或者 CLL 复发的患者。奥滨尤妥珠单抗可用于同时患有 CLL 和其他疾病的老年患者。有时，可对复发患者进行干细胞移植。 阿可替尼和泽布替尼最近已开始用于治疗 CLL。它们引起的副作用可能比伊布替尼少。 CLL 症状的治疗 对贫血可进行输血治疗，偶尔也可注射促红细胞生成素或达依泊汀（刺激红细胞形成的药物）。血小板计数低可引起出血，可通过输注血小板进行治疗。感染可使用抗微生物药物治疗。如果淋巴结、肝脏或脾脏的肿大引起不适且化疗无效，可以采用放疗使这些器官缩小。 慢性淋巴细胞白血病 视频