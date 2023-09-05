血液疾病会在几乎全身任何区域引起各种症状。最常见的症状是血液成分减少引起的。

红细胞和血红蛋白减少会引起贫血症状，例如疲劳、虚弱和气短。

白细胞或免疫系统蛋白质减少可引起反复发烧和感染。

血小板或凝血因子减少可引起异常出血和淤青。

有时候，症状可能与血液成分的增多有关。

当血液疾病使血液变得黏稠时，这种黏稠（更黏滞）的血液可能难于通过小血管，从而减少身体某些区域的血流量，这是一种严重的疾病，称为高黏滞综合征。受累人群可能会出现气短、头痛、头晕和意识混乱等症状。在多发性骨髓瘤患者中，免疫系统蛋白质增多会引起高黏滞综合征。

血液疾病常引起也可见于其他疾病的症状。例如，贫血引起的虚弱和气短也可由损害身体输氧能力的其他疾病（如心脏或肺部疾病）引起。易瘀伤（提示存在血液疾病的一种症状）也可由其他状况引起，例如血管疾病或使用阿司匹林等多种药物。尿血或便血可由某种血液疾病引起，但通常归因于泌尿道或消化道异常。

尽管患者可能在受伤或接受医疗操作（例如牙科手术）后或月经期间出血，但存在某些血液疾病会使此类出血恶化。

瘀点（皮肤） 图片 经出版商允许。摘自 Deitcher S. 临床血液病学图谱。由 JO Armitage 编辑。费城，《当代医学》，2004 年。

某些症状更可能提示存在血液疾病。一些示例如下：