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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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血液疾病的症状

作者：David J. Kuter, MD, DPhil, Harvard Medical School
已审核/已修订 9月 2023
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    血液疾病会在几乎全身任何区域引起各种症状。最常见的症状是血液成分减少引起的。

    有时候，症状可能与血液成分的增多有关。

    • 红细胞数量增加（红细胞增多症）可导致血液黏稠（血黏度增加），从而引起头痛和面色发红或红润（多血质）。

    • 免疫系统蛋白质增多也可导致血液黏稠（血黏度增加）。

    • 血小板数量增加（血小板增多症）或凝血因子增多可导致不适当的过度凝血（血栓形成）。

    当血液疾病使血液变得黏稠时，这种黏稠（更黏滞）的血液可能难于通过小血管，从而减少身体某些区域的血流量，这是一种严重的疾病，称为高黏滞综合征。受累人群可能会出现气短、头痛、头晕和意识混乱等症状。在多发性骨髓瘤患者中，免疫系统蛋白质增多会引起高黏滞综合征。

    血液疾病常引起也可见于其他疾病的症状。例如，贫血引起的虚弱和气短也可由损害身体输氧能力的其他疾病（如心脏或肺部疾病）引起。易瘀伤（提示存在血液疾病的一种症状）也可由其他状况引起，例如血管疾病或使用阿司匹林等多种药物。尿血便血可由某种血液疾病引起，但通常归因于泌尿道或消化道异常。

    尽管患者可能在受伤或接受医疗操作（例如牙科手术）后或月经期间出血，但存在某些血液疾病会使此类出血恶化。

    某些症状更可能提示存在血液疾病。一些示例如下：

    • 血栓（静脉炎），通常位于腿部（经常引起腿部肿胀、发红和／或发热或者气短）

    • 血小板过少引起的瘀点（皮肤或粘膜上的细针点状红色、紫色或棕色斑点，如眼睑内表面或口腔内）

    • 口腔内有血疱（因血小板太少或凝血问题引起）

    • 由白细胞恶性肿瘤（例如白血病淋巴瘤）引起的淋巴结肿大

    • 贫血引起的面色苍白（面色苍白、灰白或肤色灰暗）

    • 异食癖（吃冰、尘土或粘土）提示缺铁性贫血

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    版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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