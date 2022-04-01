分泌性中耳炎是急性中耳感染或咽鼓管阻塞后，积液积聚在鼓膜后方，并留在那里。
之前的耳部感染是常见病因，但有些儿童可能因咽鼓管堵塞而出现此状况。
儿童通常没有疼痛，但是积液会损害听力。
诊断方法包括鼓膜的检查，有时需要鼓室测量术。
分泌性中耳炎通常无需治疗即会消退，但有些儿童需要在鼓膜中手术放置通气管。
耳部内视图
分泌性中耳炎通常在急性中耳感染之后发生。急性感染过程中，鼓膜后部累积的液体在感染消退后仍存在。分泌性中耳炎也可能发生在既往没有耳部感染的儿童。可能是由于感染导致咽鼓管（连接中耳和鼻腔的管道）阻塞、腺样体肿大（位于喉和鼻腔交汇处的淋巴组织集合）、肿瘤（罕见）或可能的胃食管反流病导致。过敏（例如季节性过敏或全年过敏）也可能使分泌性中耳炎更容易发病。分泌性中耳炎在 3 个月至 3 岁的儿童中极为常见。
症状
虽然该疾病通常无痛感，但液体常会损害听力。听力可能会严重受损，从而影响对语音的理解、语言发展、学习和行为。儿童在吞咽时耳部可能有胀感、压力感或爆出感。
诊断
医生对鼓膜进行检查
有时进行鼓室测量术
医生通过观察鼓膜颜色和外观的变化以及使用橡胶球轻轻地将空气吹入耳朵以查看鼓膜是否移动来诊断分泌性中耳炎。如果鼓膜没有移动，即使鼓膜局部没有发红及突出、患儿未表现特殊症状，也应警惕分泌性中耳炎可能。
如果检查结果不明确，医生通常会进行鼓室测量术。执行鼓室测量法时，在耳道内适当放置一个包括麦克风和发声源的装置，当这个装置改变外耳道压力时，声波从鼓膜上弹回。
医生会检查青少年的鼻道和咽喉是否存在肿瘤。
治疗
常不需要治疗
有时，进行鼓膜切开术，伴或不伴置管
有时进行腺样体切除术
分泌性中耳炎常会在 2 或 3 周内自行消退。抗生素或其他药物（解充血药）没有帮助。过敏儿童可口服抗组胺药，给予皮质类固醇喷鼻剂，或者两者兼用。
如果在 1 到 3 个月后疾病仍在持续且儿童状况没有改善，手术可能会有帮助。有时，进行鼓膜切开术。在此手术中，医生会在鼓膜上切一个小缝，去除积液，然后在缝中插入一个称为鼓膜造孔管的小通气管，以从中耳向外耳引流液体。可以同时切除腺样体（称为腺样体切除术）。有时仅通过鼓膜切开术清除液体而不插入通气管。如果清除液体而不插管，此程序称为鼓膜穿孔或鼓膜穿刺术。
偶尔，可通过瓦氏动作或中耳吹气暂时使中耳张开。这两种技术都要求儿童能够听从指示且没有引起流涕的感染。在做瓦氏动作时，儿童需闭口并紧捏鼻孔并用力向外吹气（鼓耳）。在进行中耳吹气时，医生需使用特殊注射器向儿童的一个鼻孔中吹气并堵住另一鼻孔，同时让儿童吞咽。
如果可能，应避免或延迟乘飞机旅行和水肺潜水，因为它们可能会引起耳内压力变化，带来痛苦。如果无法避免乘飞机旅行，则可以通过咀嚼食物或喝水（例如从瓶子中）来帮助幼儿。瓦氏动作或波利泽尔氏球吹张法可能会帮助年龄大一点的孩子。
使用抗生素治疗细菌引起的鼻部和鼻窦感染。
鼓膜切开术：治疗复发性耳部感染
在鼓膜切开术中，医生在鼓膜上切一小口，以将液体从中耳排出。然后在鼓膜中通过切口放置一个微小的中空塑料管或金属管（鼓膜造孔插管或通气管）。这些管用于平衡环境与中耳内的压力。在一些患有复发性耳部感染（急性中耳炎）或中耳内反复或持续积聚液体（慢性浆液性中耳炎）的儿童中，医生推荐使用通气管。
通气管的放置是一种常规手术操作，可在医院或医生诊所完成。通常需要全身麻醉或镇静。操作完成后，儿童通常在数小时内即可回家。有时在操作完成后给予约一周的抗生素滴耳剂。通气管通常在约 6 至 12 个月后自行移出，但有些类型的管会置留较长时间。不自行移出的管由医生取出，有时要在全身麻醉或镇静下进行。如果切口未自行闭合，可能需要手术闭合。
已放置通气管的儿童可以洗头和游泳，但一些医生建议儿童不要在未用耳塞的情况下将头部浸入深水中。
如果有分泌物流出，则提示感染，应通知医生。