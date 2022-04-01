常不需要治疗

有时，进行鼓膜切开术，伴或不伴置管

有时进行腺样体切除术

耳管 视频

分泌性中耳炎常会在 2 或 3 周内自行消退。抗生素或其他药物（解充血药）没有帮助。过敏儿童可口服抗组胺药，给予皮质类固醇喷鼻剂，或者两者兼用。

如果在 1 到 3 个月后疾病仍在持续且儿童状况没有改善，手术可能会有帮助。有时，进行鼓膜切开术。在此手术中，医生会在鼓膜上切一个小缝，去除积液，然后在缝中插入一个称为鼓膜造孔管的小通气管，以从中耳向外耳引流液体。可以同时切除腺样体（称为腺样体切除术）。有时仅通过鼓膜切开术清除液体而不插入通气管。如果清除液体而不插管，此程序称为鼓膜穿孔或鼓膜穿刺术。

偶尔，可通过瓦氏动作或中耳吹气暂时使中耳张开。这两种技术都要求儿童能够听从指示且没有引起流涕的感染。在做瓦氏动作时，儿童需闭口并紧捏鼻孔并用力向外吹气（鼓耳）。在进行中耳吹气时，医生需使用特殊注射器向儿童的一个鼻孔中吹气并堵住另一鼻孔，同时让儿童吞咽。

如果可能，应避免或延迟乘飞机旅行和水肺潜水，因为它们可能会引起耳内压力变化，带来痛苦。如果无法避免乘飞机旅行，则可以通过咀嚼食物或喝水（例如从瓶子中）来帮助幼儿。瓦氏动作或波利泽尔氏球吹张法可能会帮助年龄大一点的孩子。

使用抗生素治疗细菌引起的鼻部和鼻窦感染。