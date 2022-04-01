低龄儿童中耳感染概述

中耳感染是鼓膜后部位的感染。

耳部内视图

中耳感染（中耳炎）可发生于大龄儿童或成人（见中耳炎（急性）），但在 3 个月～3 岁儿童中极为常见。这些感染通常伴随普通感冒。年幼儿发病率高与以下几点相关：

咽鼓管大小和长度与成人有差异

普遍的感染易患性

更易暴露于感染源

使用奶嘴

主要危险因素是

在家中暴露于香烟烟雾

其他危险因素包括耳部感染家族史、奶瓶喂养（而不是母乳喂养）、参加日托中心以及生活在资源匮乏或空气污染严重的地区。

咽鼓管将中耳与鼻道相连，并帮助平衡中耳和周围环境的气压。在年长儿和成人，咽鼓管较为直、宽，且较硬，从鼻腔分泌入其中的分泌物易于快速引流。在婴儿和低龄儿童中，咽鼓管较平、较窄、刚性较低且较短。因此，认为该管道更可能被分泌物阻塞并塌陷，将分泌物卡在中耳内或附近，并阻止空气到达中耳。此外，分泌物可能包含病毒或细菌，它们大量繁殖并引起感染。在小婴儿，病毒和细菌可以由咽鼓管上行，引起中耳炎。

咽鼓管：保持气压平衡

除了解剖结构因素以外，6 个月龄大的婴儿失去了出生前由胎盘从母体获得的母体抗体的保护，通常更易于感染。母乳喂养似乎部分保护儿童免受感染，包括耳部感染，因为母乳中含有母亲的抗体。

另外大约在此年龄，孩子与其他孩子互动更多，因而可能在接触其他儿童和物品后将手指放入口和鼻中，进而出现病毒感染。这些感染进而可能引起中耳感染。前往托儿所可增加儿童感冒风险，进而增加中耳感染风险。

使用奶嘴可能损害咽鼓管功能，并因此干扰空气到达中耳。

所有儿童的患耳都有疼痛（请参见耳痛）。中耳感染的婴儿可能只有暴躁和睡眠障碍表现。幼儿经常有发热、恶心、呕吐和腹泻。

儿童中耳感染的诊断 医生的检查 为检测中耳感染，医生会使用耳镜查看耳内，并检查鼓膜是否膨起和发红。