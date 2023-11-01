胃食管返流是食物和酸从胃向食道，有时向口腔的反向运动。
反流的原因可能是喂养婴儿时姿势不当；喂食过多；也可能是由于暴露于咖啡、尼古丁和香烟烟雾；食物不耐受或过敏；也可能是消化道异常。
症状包括呕吐、频繁吐奶、存在呼吸或喂养问题、和易怒。
钡餐 X 线、食管 pH 值探头、胃排空扫描、内窥镜和超声检查（有时候）等检查可协助医生诊断该疾病。
治疗选择包括喂养增稠或低敏配方奶、特殊体位、频繁拍打，有时使用药物以及在严重情况下进行手术。
（对于成人，请参见胃食管反流病 [GERD]。）
几乎所有婴儿都有胃食管反流发作，其特征是吐出液体或食物，通常在进食后不久，有时在打嗝时。通常在最初的几个月会加重，6、7 月龄时达到高峰，之后逐渐减轻。几乎所有婴儿的反流症状会在 18 个月龄左右消失。
胃食管反流在出现以下情况时，被称为胃食管反流病 (GERD)
干扰进食和生长
食管黏膜受损（食管炎）
导致呼吸困难（如咳嗽、哮鸣或呼吸停止）
从婴儿期延续至儿童期
胃食管反流的病因
许多原因可引起健康婴儿的反流。食道与胃交界处的环形肌肉（食道下端括约肌）通常可阻止胃内容物进入食道（请参见食道概述）。在婴儿期，食管下括约肌可能发育不全，或在不恰当时间松弛，使胃内容物流回（反流）到食管。如果喂养时放平身体或喂食后平躺，那么重力无法阻止胃内容物流回食管，从而促发反流。过度喂养和慢性肺部疾病使婴儿容易反流，因为它们增加了胃内压力。接触香烟烟雾（如二手烟）及饮料或母乳中含有咖啡因均可使食管下括约肌松弛，从而促发反流。母乳中含咖啡因和尼古丁也会刺激酸的产生，因此发生的任何反流都呈酸性。
食物过敏（最常见的是牛奶过敏）或食物不耐受也会导致反流，但这些是较不常见的原因。
另一个不太常见的反流原因是胃排空缓慢（胃轻瘫）。在胃轻瘫中，食物会在胃中停留更长时间，这会导致胃中的压力保持较高水平。胃中高压导致反流。
遗传代谢性疾病（例如半乳糖血症和遗传性果糖不耐受）以及解剖学异常（例如食管狭窄、胃部分梗阻 [幽门狭窄] 或肠道位置异常 [肠旋转不良]）可能最初类似于反流，因为它们会引起反复呕吐。这些结构异常造成的后果更严重且会发展为呕吐和其他阻塞症状，例如腹痛、精神不振和脱水。
胃食管反流的症状
在婴儿中，胃食管反流的最明显症状是
呕吐
过度吐奶（返流）
在幼儿中，最常见的症状是
胸痛
腹痛
有时引起胃灼热（胸骨后灼痛）
在青少年中，最常见的症状与成人相同：
烧心
反流并发症
某些小婴儿的反流会引起并发症并发展为胃食管反流病。这些并发症包括
胃部不适引起的烦躁
喂养问题，可能导致生长发育不良
扭动和做作举止“发作”可能与癫痫发作混淆
较少见的是，少量胃酸可能进入气管（误吸）。气管和呼吸道中的酸性物质可能导致咳嗽、喘息、呼吸停止（呼吸暂停）或肺炎。许多患哮喘的儿童也会有反流。胃食管返流病也会引起耳痛、声嘶、打嗝以及鼻窦炎。如果食管受到明显的刺激（食管炎），还会引起出血，而导致缺铁性贫血。在另外一些患儿中，食管炎会导致瘢痕组织形成，使食管变窄（狭窄）。
胃食管反流的诊断
钡餐检查
食道 pH 值探头或阻抗探头
胃排空扫描
上消化道内镜检查
腹部超声
对于仅具有轻度症状，如频繁吐奶（婴儿中）和胃灼热（较大的孩子中）的婴儿或较大孩子，通常不需要进行检查来诊断胃食管反流。但是，如果症状更复杂，则可以进行各种检查。
钡餐检查是最常见的检查。检查时，孩子吞下钡，钡是一种液体，在 X 线检查时可显示出消化道的轮廓。尽管本测试可以帮助医生诊断胃食管反流，但更重要的是它能帮助医生确定反流的一些可能病因。
食管 PH 值探头是顶部带有传感器的细挠性管，用来测定酸度（pH 值）。软管经由儿童的鼻、咽喉，到达食管末端。通常软管需留置 24 小时。正常情况下，儿童食管内无酸，如传感器测到酸性，即提示存在反流。有时医师通过这个测试检查咳嗽或呼吸困难的患儿是否存在反流。
阻抗探头与食管 pH 值探头非常相似，但它可检测酸性和非酸性反流。该探头用于正在服用抑制胃酸的药物的儿童，以查看他们是否仍存在反流，查看反流是否与其他症状有关，并确认药物是否减轻酸反流。
进行胃排空扫描以确定胃排空有多快。在胃排空扫描（牛奶扫描）中，孩子喝的饮料（例如牛奶、母乳或配方奶）中含有少量的放射性物质。这种物质对儿童无害。一种对放射性高度灵敏的特殊相机或扫描仪可检测到此物质在儿童体内的位置。通过相机，可观察到物质离开胃部的速度，并确定反流、吸入或这两种情况是否存在。
在上消化道内窥镜检查中，给孩子镇静剂，然后将一根末端装有照相机（内窥镜）的细小软管从嘴巴穿过进入食道和胃。如果医生需要查看反流是否对食道造成损伤（食道炎）、溃疡或发炎，或需要采集样本进行活检，则可以进行上消化道内窥镜检查。内窥镜检查还可帮助确定反流症状是否是由于其他原因引起，例如过敏、感染或乳糜泻。支气管镜检查是类似的检查，医生使用内窥镜检查喉部（喉）和气道。支气管镜可协助诊断反流是否造成肺部或呼吸问题。
可以对剧烈呕吐的婴儿进行腹部超声检查，尤其是那些体重减轻且有脱水并发症的婴儿。超声可以帮助医生确定胃和小肠之间的肌肉瓣（称为幽门）是否正常，或婴儿是否存在幽门狭窄。
胃食管反流的治疗
对于吐奶的婴儿，父母可以使用增稠配方奶、特殊体位和频繁拍打
对于母乳喂养的婴儿，可改变母亲的饮食
对于配方奶喂养的婴儿，试用低过敏性配方奶
其他减少反流的措施
有时使用药物
很少进行手术
治疗应根据患儿的年龄及症状。
对于在打嗝时有轻度吐奶的婴儿，医生可检查确认没有更严重的情况，让父母不用担心。他们可能不建议治疗，也可能建议采取措施，例如增稠喂养的配方奶、特殊体位和频繁拍打。每盎司配方奶粉可加入 1 至 3 茶匙米糊，以增稠配方奶。可能需要将奶嘴横切以便于食物流动。患有反流的婴儿应以直立或半直立姿势喂养，进食后保持直立，非坐姿 20 到 30 分钟（在婴儿椅中坐姿会增加胃内压力，对反流没有好处）。此外，每1至2盎司轻拍婴儿让其打嗝，可通过排出婴儿吞下的空气，帮助降低胃中压力。
即使在母乳喂养的婴儿中，也可能发生牛奶过敏并可能导致胃食管反流病。母亲可以尝试在几周内不喝牛奶，看看这样是否有帮助。
配方奶喂养的婴儿可能会从 2 至 4 周的低敏配方奶试验中受益，因为他们出现食物不耐受或过敏。低敏配方奶甚至对没有食物过敏的婴儿也有帮助，因为该配方奶可以帮助胃更快地排空。
出于安全考虑，医生不建议抬高婴儿床或床头。医生建议婴儿应仰卧睡觉。该体位可降低婴儿猝死综合征 (SIDS) 的风险。
年龄较大的儿童也应避免在睡前 2 至 3 小时进食、喝碳酸饮料和含咖啡因的饮料、服用某些药物（例如有抗胆碱作用的药物）、吃某些食物（例如巧克力或高脂肪食物）和暴饮暴食。
所有儿童都应远离咖啡因和烟草烟雾。
治疗反流的药物
如果改变喂养方式及姿势无法改善症状，医生可开药物。几类药物可治疗反流：
中和胃酸的药物
抑酸药物
增加消化道蠕动的药物（促动力药物）
抗酸药是中和胃酸的药物。此类药物可迅速缓解烧心等症状。
症状更严重的患儿，可使用抑酸药物。通过减少胃酸分泌，可减轻症状并促进食管修复。有两种类型的抑酸药：组胺 2 (H2) 阻断剂和质子泵抑制剂 (PPI)。H2 受体拮抗剂抑酸作用不如 PPI。
促动力药物（例如红霉素和巴氯芬）可能有助于提高胃排空速度。如需改善胃排空，应降低胃压，使反流可能性降低。抑酸药和促动力药物可能会帮助患有胃轻瘫的婴儿。
反流手术
极少数情况下，尝试使用药物后反流不会消失，而且病情很重，以致于医生建议手术治疗。最常见的手术治疗是胃底折叠术。在胃底折叠术中，外科医生将胃的顶部包裹在食道的下端，以使该连接部位更紧密并减少反流。
反流、呕吐或两者都有的解剖学原因可能需要手术纠正。