钡餐检查

食道 pH 值探头或阻抗探头

胃排空扫描

上消化道内镜检查

腹部超声

对于仅具有轻度症状，如频繁吐奶（婴儿中）和胃灼热（较大的孩子中）的婴儿或较大孩子，通常不需要进行检查来诊断胃食管反流。但是，如果症状更复杂，则可以进行各种检查。

钡餐检查是最常见的检查。检查时，孩子吞下钡，钡是一种液体，在 X 线检查时可显示出消化道的轮廓。尽管本测试可以帮助医生诊断胃食管反流，但更重要的是它能帮助医生确定反流的一些可能病因。

食管 PH 值探头是顶部带有传感器的细挠性管，用来测定酸度（pH 值）。软管经由儿童的鼻、咽喉，到达食管末端。通常软管需留置 24 小时。正常情况下，儿童食管内无酸，如传感器测到酸性，即提示存在反流。有时医师通过这个测试检查咳嗽或呼吸困难的患儿是否存在反流。

阻抗探头与食管 pH 值探头非常相似，但它可检测酸性和非酸性反流。该探头用于正在服用抑制胃酸的药物的儿童，以查看他们是否仍存在反流，查看反流是否与其他症状有关，并确认药物是否减轻酸反流。

进行胃排空扫描以确定胃排空有多快。在胃排空扫描（牛奶扫描）中，孩子喝的饮料（例如牛奶、母乳或配方奶）中含有少量的放射性物质。这种物质对儿童无害。一种对放射性高度灵敏的特殊相机或扫描仪可检测到此物质在儿童体内的位置。通过相机，可观察到物质离开胃部的速度，并确定反流、吸入或这两种情况是否存在。

在上消化道内窥镜检查中，给孩子镇静剂，然后将一根末端装有照相机（内窥镜）的细小软管从嘴巴穿过进入食道和胃。如果医生需要查看反流是否对食道造成损伤（食道炎）、溃疡或发炎，或需要采集样本进行活检，则可以进行上消化道内窥镜检查。内窥镜检查还可帮助确定反流症状是否是由于其他原因引起，例如过敏、感染或乳糜泻。支气管镜检查是类似的检查，医生使用内窥镜检查喉部（喉）和气道。支气管镜可协助诊断反流是否造成肺部或呼吸问题。

可以对剧烈呕吐的婴儿进行腹部超声检查，尤其是那些体重减轻且有脱水并发症的婴儿。超声可以帮助医生确定胃和小肠之间的肌肉瓣（称为幽门）是否正常，或婴儿是否存在幽门狭窄。