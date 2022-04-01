急性中耳炎是由于中耳的细菌或病毒感染所致，通常伴发感冒。
细菌和病毒可感染中耳。
耳部感染的患儿会出现发热、睡眠问题、哭闹、易惊，以及拉扯耳朵。
医生使用称为耳镜的手持式灯检查鼓膜是否发红或膨起，并查看鼓膜后部是否有液体。
对乙酰氨基酚或布洛芬可减轻发热及疼痛，当患儿无好转或病情恶化时可使用抗生素。
耳部内视图
急性中耳感染（也称为急性中耳炎）通常相对较快地发病和消退。经常复发或持续很长时间的中耳感染称为慢性中耳感染。
病因
急性中耳感染通常是由引起普通感冒的相同病毒引起。急性感染也可能由口鼻内偶尔正常存在的细菌引起。影响新生儿耳部的细菌包括大肠杆菌和金黄色葡萄球菌。影响年龄较大的婴儿和儿童的细菌包括肺炎链球菌、流感嗜血杆菌和粘膜炎莫拉菌。最初由病毒引起的感染有时会引发细菌感染。儿童常规疫苗接种可降低耳部感染的风险。
急性中耳感染的主要危险因素是
在家中暴露于香烟烟雾
其他危险因素包括耳部感染家族史、奶瓶喂养（而不是母乳喂养）、参加日托中心以及生活在资源匮乏或空气污染严重的地区。
你知道吗……
症状
急性中耳感染婴儿会出现发热和睡眠困难。他们会无明显原因地哭泣或变得易怒。还可能出现流涕、咳嗽、呕吐和腹泻。耳部会疼痛（请参见耳痛），并且听力可能下降。无法用言语表达的婴儿和儿童可能会拉扯耳朵。大龄儿童通常会告知父母他们的耳部疼痛或无法听清。
通常，鼓膜后部有液体积聚且在急性感染消退后仍存在。这种疾病称为分泌性中耳炎。
并发症
诊断
医生的检查
医生使用称为耳镜的手持灯检查鼓膜是否膨起和发红并查看鼓膜后部是否有液体，以此诊断急性中耳感染。可能首先要清理耳垢以便清楚查看。医生可能会使用连至耳镜的橡胶球和管向耳内挤入空气以查看鼓膜是否移动。如果鼓膜不移动或仅轻微移动，则可能存在中耳积液，这是感染的迹象。
预防
肺炎球菌结合疫苗、b 型流感嗜血杆菌 (Hib) 疫苗和流感（流感）病毒疫苗是常规的儿童疫苗，可降低急性中耳感染的风险。按标准时间表给儿童接种这些疫苗。
儿童在入睡时不应含着奶瓶，因为入睡时吮吸奶瓶往往引起液体在咽鼓管中积聚。咽鼓管内的液体会使中耳内的分泌物滞留，并妨碍空气进入中耳，这两种情况均会导致更容易发生感染。应在家中禁烟。
将小管插入鼓膜（鼓膜造孔插管）可预防复发性急性中耳炎。这些导管平衡了耳膜两侧的压力，因此液体不太可能积聚（参见慢性中耳感染的治疗）。
你知道吗……
治疗
减轻疼痛的药物
有时使用抗生素
少见情况下，出现鼓膜穿孔
对乙酰氨基酚和布洛芬可有效减轻发热和疼痛。
大多数急性中耳感染无需使用抗生素即会消退。因此，许多医生仅在儿童非常年幼或病得很严重、短期没有改善、有感染加重的迹象或儿童频繁感染时，才使用抗生素。可以使用抗生素，例如阿莫西林（伴或不伴克拉维酸钾）。
对于儿童，抗组胺药（例如溴苯那敏或氯苯那敏）和血管收缩药（收缩血管的药物，有时也称为减充血剂）无效，并且不应该使用。
如果鼓膜膨起且儿童有严重或持续性疼痛、发热、呕吐或腹泻，耳科专科医生可能刺穿鼓膜（称为鼓膜切开术）以使感染液体流出。然后有时耳科专科医生也会插入鼓膜造孔插管。完成此程序后，症状通常很快消退，听力恢复且鼓膜自行痊愈。