急性中耳感染通常是由引起普通感冒的相同病毒引起。急性感染也可能由口鼻内偶尔正常存在的细菌引起。影响新生儿耳部的细菌包括大肠杆菌和金黄色葡萄球菌。影响年龄较大的婴儿和儿童的细菌包括肺炎链球菌、流感嗜血杆菌和粘膜炎莫拉菌。最初由病毒引起的感染有时会引发细菌感染。儿童常规疫苗接种可降低耳部感染的风险。

急性中耳感染的主要危险因素是

在家中暴露于香烟烟雾

其他危险因素包括耳部感染家族史、奶瓶喂养（而不是母乳喂养）、参加日托中心以及生活在资源匮乏或空气污染严重的地区。