新生儿医院获得性感染

新生儿医院获得性感染是指新生儿入婴儿病房后发生的感染。当婴儿在子宫内时，这些感染并非来自母亲，也不会在分娩时发生。

这些感染可能是由细菌、病毒或真菌引起的。

症状有所不同，但可能包括呕吐、发热和皮疹。

诊断通常基于体格检查。

采取各种措施（例如洗手）可以帮助防止感染传播。

根据原因对感染进行治疗。

（另见新生儿感染概述。）

某些感染是在进入新生儿室后获得的，而不是从宫内（子宫内）或分娩时通过母亲感染。有时不清楚感染来源是母亲还是医院环境。对于需要长时间住院的新生儿（例如早产儿和患有严重医学疾病的足月儿）来说，在医院中获得的感染是主要问题。

最常见的医院获得性感染是肺炎（肺部感染）和由于将导管插入静脉（也称为 IV）给新生儿输注液体或药物而导致的血液感染（菌血症）。

在足月新生儿中，最常见的医院获得性感染是由金黄色葡萄球菌引起的皮肤感染。通常，直至新生儿回家才发现感染。

在极低出生体重婴儿中，大多数医院获得性感染也是由葡萄球菌引起的。但是其他某些细菌和真菌也是感染原因。出生体重越低，感染的风险就越高，尤其是在需要机械通气或需要长期静脉给药的新生儿中。新生儿在特殊护理育儿所或新生儿重症监护病房 (NICU) 中停留时间越长，他们接受的程序越多，感染可能性就越高。

新生儿医院获得性感染的症状 新生儿感染的症状往往是非特异性的。例如，新生儿可能有呕吐或喂养不良、睡意增加或嗜睡、发热或低体温、呼吸急促、皮疹、腹泻或腹部肿胀。出生前获得的许多感染均可引起或伴有各种症状或异常。

新生儿医院获得性感染的诊断 其他各种检查 根据医生检查，怀疑医院获得性感染。 然后，医生可能会检测血液、尿液和脊髓液样本，以确定感染在何处以及是由哪种微生物引起的。

新生儿医院获得性感染的预防 医务人员为预防医院获得性感染常采取的措施如下： 减少 金黄色葡萄球菌 传播的措施

预防特殊护理育儿所（如新生儿重症监护病房）中的传播和感染

仔细洗手

监测医院内感染

有时使用抗生素

疫苗接种 为减少医院内在疾病暴发期间的感染传播，医生可以在新生儿的脐带、鼻孔和包皮环切部位涂抗生素药膏。 为了减少特殊护理育儿所（如新生儿重症监护病房）中的感染传播，医院工作人员会确保在保育箱或保暖箱中的新生儿之间有足够的空间。他们还应小心谨慎地清洁和消毒设备或对设备灭菌，并尽可能短地使用静脉导管和呼吸机。 医院工作人员、父母和护理人员始终用肥皂和水或抗菌洗手液彻底洗手，以帮助预防医院获得性感染的传播。 在医院期间，仔细监测新生儿是否有任何感染迹象。 如果医生确定感染正在育儿所内传播，他们可以给尚未感染的新生儿使用某些抗生素。这种预防措施称为预防性治疗。 医院工作人员根据常规时间表为当时住院的任何婴儿接种疫苗。有些疫苗直到出院时才接种。