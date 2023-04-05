异物是指被吞入并在消化道内卡住的物体，有时会使消化道穿孔（刺破）。

异物可能是意外或故意吞咽的。

异物可能不引起、也可能引起症状，这取决于其被卡住的部位。

通过综合考虑 X 光检查、内镜检查、有时也包括计算机断层扫描的结果作出诊断。

大多数异物无需治疗即可排出，但有些需在内镜下、通过外科手术或手动取出的方式去除。

异物可卡在消化道各个部位，例如

异物可能被意外吞咽。儿童可能会吞下小而圆的食物（如葡萄、花生或糖果），从而可能被卡住。此外，好奇的婴儿和学步儿童常常意外吞咽各种不宜食用的物体（如硬币和圆盘或纽扣电池），其中一些会卡在食管内。佩戴假牙的人、老年人和醉酒成人面临意外吞咽未充分咀嚼的食物（尤其是牛排等肉类或热狗）的危险，食物可能会卡在食管内。

异物有时是故意吞入，比如走私犯（人体贩毒者）为了逃避海关检查而吞下装有违禁药物的球囊、包装或小瓶。有精神健康障碍的人也可能有意并反复吞咽异物。

如果无法消化的物体较小，可经消化道由粪便排出。然而，较大的物体或尖锐的物体（如牙签、鸡骨或鱼骨）可能卡在食管、胃、肠道急转弯处、或者天然狭窄或由于疾病、既往手术、肿瘤或异常结构而变窄的区域。一直穿过肠道的物体仍有可能卡在直肠中。

异物可能故意插入直肠（如在性游戏中），但也可能会无意中卡住（也可参见直肠内异物）。

消化道内异物的症状 异物引起的症状取决于异物的性质以及它被卡住的位置。 食管内异物 吞入小而钝的物体会感染食管内有异物被卡住，并引起吞咽困难。即使物体已排入胃内，这种感觉仍会持续一段时间。小而尖锐的物体会卡在食管引起疼痛，但仍能正常吞咽。当食管被完全阻塞，任何东西包括唾液都不能吞咽就会出现不停流涎和吐唾液。唾液可能会被血液染色，患者可能会作呕和窒息。患者可能想呕吐，但仅是干呕。 胃肠内异物 如果异物部分或完全阻塞胃、小肠或（在罕见情况下）大肠，可引起痉挛、腹胀、腹痛、恶心和呕吐（参见肠梗阻）。 直肠内异物 排便时突然剧痛则提示异物可能刺破肛门或直肠内壁。大便可能带血。 消化道内异物的并发症 若尖锐的物体导致食管穿孔，后果将会是非常严重的。食物和其他食管内容物可渗漏到胸腔（纵隔）并引起危及生命的炎症（纵隔炎）。尖锐物体也可导致胃、肠、结肠或直肠穿孔。穿孔（孔洞）可使食物、消化液或肠内容物（包括粪便）渗漏到腹部。这类穿孔可引起腹膜炎（腹腔发炎），因此属于医疗急症。 即使是钝器，如果紧嵌于食管多个小时（例如，超过 24 小时），也会造成严重问题。嵌入的物体会对食管壁施加很大的压力，导致食管的那部分坏死和穿孔风险，从而导致纵隔炎。 如果吞入磁盘或纽扣电池，食管或胃的内壁会被侵蚀，可能引起食管或胃烧伤。这可能会迅速进展为食管或胃穿孔，因此需要尽快从食管或胃中取出吞下的电池。 有时异物可导致大便带血。 如果吞入的是装有毒品的物体，其可能破裂并由此导致用药过量。

消化道内异物的诊断 影像学检查（通常是 X 光检查）

内镜检查 腹部、有时是胸部 X 光检查通常可显示异物。有时，为了帮助识别和定位异物，可进行计算机断层扫描 (CT) 等其他影像学检查。 通常，会做内镜检查（使用称为内镜的一根柔性导管目视检查消化道），以确定异物的性质和确切位置，并排除肿瘤或其他疾病。 消化道异物影像学检查 消化道内异物（X 光片） 这张 X 光片显示小孩吞下的硬币。 DU CANE MEDICAL IMAGING LTD/科学图片库 胃内异物（内镜检查） 此图显示胃内的药包。 图片由 Alan Gingold 医学博士 (DO) 提供。 胃内尖锐异物（内镜检查） 此图显示胃内有尖锐的异物。 图片由 Uday Shankar 医学博士 (MD) 提供。 胃内异物（计算机断层扫描） 此图显示胃内的药包（白色圆圈）。 图片由 Alan Gingold 医学博士 (DO) 提供。 消化道内异物（X 光片） 这张 X 光片显示小孩吞下的硬币。 DU CANE MEDICAL IMAGING LTD/科学图片库 胃内异物（内镜检查） 此图显示胃内的药包。 图片由 Alan Gingold 医学博士 (DO) 提供。 胃内尖锐异物（内镜检查） 此图显示胃内有尖锐的异物。 图片由 Uday Shankar 医学博士 (MD) 提供。 胃内异物（计算机断层扫描） 此图显示胃内的药包（白色圆圈）。 图片由 Alan Gingold 医学博士 (DO) 提供。 医生用戴手套的手指插入患者直肠进行指检时，一般可触摸到卡在直肠中的异物。 医生可使用手持式金属探测器探测金属异物（如硬币和电池），这对儿童尤其有帮助。但是，这些金属物体通常使用 X 线检查进行探测，有时也借助 CT 扫描。