异物是指被吞入并在消化道内卡住的物体，有时会使消化道穿孔（刺破）。
异物可能是意外或故意吞咽的。
异物可能不引起、也可能引起症状，这取决于其被卡住的部位。
通过综合考虑 X 光检查、内镜检查、有时也包括计算机断层扫描的结果作出诊断。
大多数异物无需治疗即可排出，但有些需在内镜下、通过外科手术或手动取出的方式去除。
异物可卡在消化道各个部位，例如
异物可能被意外吞咽。儿童可能会吞下小而圆的食物（如葡萄、花生或糖果），从而可能被卡住。此外，好奇的婴儿和学步儿童常常意外吞咽各种不宜食用的物体（如硬币和圆盘或纽扣电池），其中一些会卡在食管内。佩戴假牙的人、老年人和醉酒成人面临意外吞咽未充分咀嚼的食物（尤其是牛排等肉类或热狗）的危险，食物可能会卡在食管内。
异物有时是故意吞入，比如走私犯（人体贩毒者）为了逃避海关检查而吞下装有违禁药物的球囊、包装或小瓶。有精神健康障碍的人也可能有意并反复吞咽异物。
如果无法消化的物体较小，可经消化道由粪便排出。然而，较大的物体或尖锐的物体（如牙签、鸡骨或鱼骨）可能卡在食管、胃、肠道急转弯处、或者天然狭窄或由于疾病、既往手术、肿瘤或异常结构而变窄的区域。一直穿过肠道的物体仍有可能卡在直肠中。
异物可能故意插入直肠（如在性游戏中），但也可能会无意中卡住（也可参见直肠内异物）。
消化道内异物的症状
异物引起的症状取决于异物的性质以及它被卡住的位置。
食管内异物
吞入小而钝的物体会感染食管内有异物被卡住，并引起吞咽困难。即使物体已排入胃内，这种感觉仍会持续一段时间。小而尖锐的物体会卡在食管引起疼痛，但仍能正常吞咽。当食管被完全阻塞，任何东西包括唾液都不能吞咽就会出现不停流涎和吐唾液。唾液可能会被血液染色，患者可能会作呕和窒息。患者可能想呕吐，但仅是干呕。
胃肠内异物
如果异物部分或完全阻塞胃、小肠或（在罕见情况下）大肠，可引起痉挛、腹胀、腹痛、恶心和呕吐（参见肠梗阻）。
直肠内异物
消化道内异物的并发症
若尖锐的物体导致食管穿孔，后果将会是非常严重的。食物和其他食管内容物可渗漏到胸腔（纵隔）并引起危及生命的炎症（纵隔炎）。尖锐物体也可导致胃、肠、结肠或直肠穿孔。穿孔（孔洞）可使食物、消化液或肠内容物（包括粪便）渗漏到腹部。这类穿孔可引起腹膜炎（腹腔发炎），因此属于医疗急症。
即使是钝器，如果紧嵌于食管多个小时（例如，超过 24 小时），也会造成严重问题。嵌入的物体会对食管壁施加很大的压力，导致食管的那部分坏死和穿孔风险，从而导致纵隔炎。
如果吞入磁盘或纽扣电池，食管或胃的内壁会被侵蚀，可能引起食管或胃烧伤。这可能会迅速进展为食管或胃穿孔，因此需要尽快从食管或胃中取出吞下的电池。
有时异物可导致大便带血。
如果吞入的是装有毒品的物体，其可能破裂并由此导致用药过量。
消化道内异物的诊断
影像学检查（通常是 X 光检查）
内镜检查
腹部、有时是胸部 X 光检查通常可显示异物。有时，为了帮助识别和定位异物，可进行计算机断层扫描 (CT) 等其他影像学检查。
通常，会做内镜检查（使用称为内镜的一根柔性导管目视检查消化道），以确定异物的性质和确切位置，并排除肿瘤或其他疾病。
这张 X 光片显示小孩吞下的硬币。
DU CANE MEDICAL IMAGING LTD/科学图片库
此图显示胃内的药包。
图片由 Alan Gingold 医学博士 (DO) 提供。
此图显示胃内有尖锐的异物。
图片由 Uday Shankar 医学博士 (MD) 提供。
此图显示胃内的药包（白色圆圈）。
图片由 Alan Gingold 医学博士 (DO) 提供。
这张 X 光片显示小孩吞下的硬币。
DU CANE MEDICAL IMAGING LTD/科学图片库
此图显示胃内的药包。
图片由 Alan Gingold 医学博士 (DO) 提供。
此图显示胃内有尖锐的异物。
图片由 Uday Shankar 医学博士 (MD) 提供。
此图显示胃内的药包（白色圆圈）。
图片由 Alan Gingold 医学博士 (DO) 提供。
医生用戴手套的手指插入患者直肠进行指检时，一般可触摸到卡在直肠中的异物。
医生可使用手持式金属探测器探测金属异物（如硬币和电池），这对儿童尤其有帮助。但是，这些金属物体通常使用 X 线检查进行探测，有时也借助 CT 扫描。
消化道内异物的治疗
对于食管内异物，胰高血糖素或内镜检查
对于胃内异物，内镜检查
对于肠内异物，偶尔在内镜下或通过手术取出
对于直肠内异物，用手取出或在内镜下取出
有些异物可自然排出，无需治疗。有时医生会建议患者大量饮用液体，以加快异物排出。一些小物体（如牙签和鱼骨）可在消化道中停留多年但不引起症状。
食管内异物
医生会对无梗阻症状且未摄入尖锐物体、磁盘或纽扣电池或药包的患者观察最多 24 小时，看看异物是否可以自行排出。如果医生怀疑有一块食物卡在食管内，可能会静脉注射胰高血糖素松弛食管，使食物从消化道自然排出。
医生通常会采取措施取出 24 小时内未从食管排出的异物，因为延迟取出会增加发生穿孔等并发症的风险，并导致成功去除异物的可能性下降。
医生可通过在内镜下将卡在食管内的有些物体推入胃部，或使用通过内镜传送的镊子、网或篮将异物取出。
锐器可能刺穿食管壁，因此必须在内镜下紧急取出。电池可能引起内部灼伤，也必须从食管中紧急取出。
胃肠内异物
医生通常会在内镜下取出胃中的尖锐物体，以免其引起穿孔。医生也会在内镜下取出
导致胃损伤症状或体征的电池
滞留胃内超过 3 至 4 周的任何物体
滞留胃内超过 48 小时但尚未造成损伤的电池
胃内直径大于 1 英寸（约 2.5 厘米）的物体
在内镜下可触及的任何磁铁
小的圆的物体（如硬币）可能会自行排出。医生会指导患者检查大便，以判断异物是否排出。如果异物没有出现在大便里，医生会再做 X 光检查，明确异物是否已排出。
离开胃并进入小肠的异物一般可顺畅通过消化道。但是，如果短小的钝物卡在小肠内超过 1 周，并且不能在内镜下取出或患者有肠梗阻症状，那么医生可能会做手术将其取出。
如果在无症状者体内探测到疑似装满毒品的物体，则此人需住院并在重症监护病房 (ICU) 接受密切监测。如果此人出现以下情况，医生可能会做手术
肠梗阻的症状
用药过量的症状（提示异物内的毒品漏出）
经过相当长的时间后，异物仍未排出
医生通常不会在内镜下取出装满毒品的物体，因为异物在内镜下取出的过程中非常有可能破裂，从而引起严重的用药过量。
直肠内异物
直肠内异物可根据其类型而在内镜下或用手取出。有时，用手取出时需通过注射局部麻醉药的方式使患者肛门麻木，并使用特制器械使肛门保持开放。然后，医生可使用镊子抓取并去除异物。该操作可能需对患者实施重度镇静。
取出异物后，医生可能会使用称为乙状结肠镜的一根柔性导管来查看直肠和结肠下段，以排除损伤或穿孔。