长 QT 间期综合征

心电图(ECG)

通常进行运动测试和动态心电图监测

有时进行基因检测

因其他原因而进行心电图检查时，也可发现长 QT 间期。存在不明原因的心脏骤停或晕厥或有此类家族史的患者，若患者没有其他心脏疾病，应评估长 QT 间期综合征。医生通常会在做运动测试的同时进行心电图检查，并让患者在家中佩戴心脏监护仪数天或更长时间。

不是所有长 QT 间期的人都有先天性长 QT 综合征，也不是所有先天性长 QT 综合征的人在任何特定心电图上都显示长 QT 间期。因此，医生会根据检查结果和患者的症状，使用评分系统来预测诊断的可能性。评分有助于确定哪些人需要基因检测或激发试验。进行激发试验时，会给予患者药物，以尝试引起心电图显示的特征性长 QT 间期。先天性长 QT 间期综合征患病可能性低的患者不需要进行基因检测，但当可能性为中等或较高时，需要进行基因检测。

先天性长 QT 综合征患者的近亲应接受医生检查，如发现可能提示异常心律的症状，并应接受心电图检查。有时还需要进行基因检测和运动测试。