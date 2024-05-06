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大环内酯类是一类抗生素，常用于治疗对青霉素过敏的人群的感染。
大环内酯类包括如下药物：
阿奇霉素
克拉霉素
红霉素
非达霉素
大环内酯类药物通过阻止细菌产生它们生长和繁殖所需要的蛋白质来发挥作用。
非达霉素仅经口给药（口服），服用后少量吸收入血。它用于治疗艰难梭菌诱发性结肠炎，但对正常生活在健康肠道中的其他细菌没有太大伤害。
大环内酯类药物与许多其他药物可产生相互作用（称为药物间相互作用）。通常，相互作用会增加其他药物的作用，包括副作用。当与某些其他药物一起使用时，大环内酯类药物会增加患长 QT 综合征的人心源性猝死的风险。
（也请参见抗生素概述。）
在妊娠和哺乳期间使用大环内酯类
大环内酯类药物只有在治疗的益处大于风险时才应在妊娠期间使用。
使用红霉素和阿奇霉素，在动物研究中没有观察到对胎儿的有害影响，但没有在孕妇中开展过精心设计的研究。红霉素是妊娠期使用的最安全的抗生素之一。它被认为比阿奇霉素更安全，因为它已经被更多地使用，因此对它的了解更多。
使用大环内酯类克拉霉素，在动物研究中已观察到对胎儿的有害作用。因此，孕妇不应使用克拉霉素，除非没有替代药物。（另见妊娠期用药的安全性。）
在哺乳期间使用红霉素通常被认为是可以接受的。在哺乳期间是否可以安全地使用其他大环内酯类药物是未知的。（另见母乳喂养期间的药物和物质使用。）