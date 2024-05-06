大环内酯类药物只有在治疗的益处大于风险时才应在妊娠期间使用。

使用红霉素和阿奇霉素，在动物研究中没有观察到对胎儿的有害影响，但没有在孕妇中开展过精心设计的研究。红霉素是妊娠期使用的最安全的抗生素之一。它被认为比阿奇霉素更安全，因为它已经被更多地使用，因此对它的了解更多。

使用大环内酯类克拉霉素，在动物研究中已观察到对胎儿的有害作用。因此，孕妇不应使用克拉霉素，除非没有替代药物。（另见妊娠期用药的安全性。）

在哺乳期间使用红霉素通常被认为是可以接受的。在哺乳期间是否可以安全地使用其他大环内酯类药物是未知的。（另见母乳喂养期间的药物和物质使用。）